Yli 500 lasten ja nuorten liikunnan huippuasiantuntijaa 52 eri maasta kokoontuu Jyväskylään 13.–17.5.2024

AIESEP (The International Association for Physical Education in Higher Education) -kongressi on kansainvälisesti tärkein vuosittainen liikuntapedagogiikan ja –kasvatuksen tutkijoiden kokoontuminen. Toukokuussa Jyväskylässä järjestettävä tapahtuma on ainutlaatuinen ja osallistujamäärältä erityisen suuri, sillä AIESEP-yhteisö kokoontuu nyt ensimmäistä kertaa fyysiseen tapahtumaan Euroopassa koronapandemian jälkeen.

Lasten ja nuorten liikkuminen on laskenut kansainvälisesti, kuten myös Suomessa, huolestuttavan vähäiselle tasolle.

“Tuoreimmat tutkimukset osoittavat merkkejä siitä, että laskusuunta on Suomessa saatu pysähtymään ja joissakin ikäluokissa liikunnan määrässä on havaittu pienoista nousua. Edelleen kuitenkin tarvitaan ponnisteluja tilanteen parantamiseksi, sillä ennen kouluikää yli 80 % lapsista liikkuu suositusten mukaisesti, mutta täysi-ikäisyyden kynnyksellä alle 20 % nuorista liikkuu terveyden kannalta riittävästi. Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen on kansainvälisen tutkijayhteisömme yhteinen missio”, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori Arja Sääkslahti sanoo.

Kongressissa pureudutaan lasten ja nuorten liikkumiseen ja liikuntakasvatukseen laajalla ja monipuolisella ohjelmalla. Kongressiin esitettiin lähes 600 tutkimusabstraktia alan tutkijoilta kaikista maanosista. Näistä kongressin ohjelmaan hyväksyttiin 329 suullista esitystä, 168 posteriesitystä ja 33 symposiumia.

Keynote-puhujina kongressissa on neljä alan arvostettua huippututkijaa: professori Eeva Anttila (Taideyliopisto), apulaisprofessori Michael Hemphill (University of North Carolina at Greensboro, USA), professori Nadia C. Valentini (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasilia) ja professori David Lubans (University of Newcastle, Australia).

“Lubans on yksi maailman johtavista koululiikunnan edistämisen asiantuntijoista. Hänen erityisosaamistaan ovat erilaisten liikuntainterventioiden toteuttaminen ja suunnittelu, joista tulemme kongressissa kuulemaan käytännön esimerkkejä Australiasta”, Sääkslahti kertoo.

Kongressin teemana on The past meets the future. Teemalla halutaan kunnioittaa edesmenneen professori Risto Telaman elämäntyötä liikuntapedagogiikan tutkijana ja vaikuttajana sekä tuoda esiin Jyväskylän yliopiston 60-vuotista liikunnanopettajakoulutusta, joka on koko maailmankin mittakaavassa erittäin korkealle arvostettu. Suomalaiset liikuntapedagogiikan tutkijat ovat jatkaneet liikuntakasvatuksen kehittämistä tutkimusperustaisesti Telaman jalanjäljillä.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta toimii kongressin järjestävänä tahona ja tiedekunnassa tehtävää tutkimusta on tapahtumassa esittelemässä 24 tiedekunnan omaa, tutkijanurallaan eri vaiheissa olevaa tutkijaa.

Aiheita ja asiantuntijahaastatteluja medialle

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan kongressin ohjelmaan ja haastattelemaan ympäri maailman saapuvia liikuntapedagogiikan ja -kasvatuksen huippututkijoita. Tarjoamme mielellämme juttuaiheita ja autamme asiantuntijahaastatteluiden järjestämisessä.

Lisätietoja:

Arja Sääkslahti, apulaisprofessori

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

arja.saakslahti@jyu.fi, +358408053974

Kasper Salin, apulaisprofessori

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

kasper.j.salin@jyu.fi, +358408053964

Median ilmoittautumiset:

Katri Lehtovaara, viestinnän asiantuntija

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

katri.lehtovaara@jyu.fi, +358504750815