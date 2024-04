Median ennakkoretki Talonäyttelyyn Valkeakoskelle 21.5.2024

Valkeakosken kaupunki järjestää Talonäyttelyn jo toistamiseen 24.7.-4.8.2024 erinomaisten liikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä olevan Juusonniityn uudella asuinalueella. Asuinalue sijoittuu Valkeakosken suositulle pohjoispuolelle, missä järjestettiin vuoden 2017 Talonäyttely ja vuoden 2009 Asuntomessut.

Kesällä järjestettävässä Talonäyttelyssä on esillä kymmenen uniikkia kotia. Talonäyttelyn slogan on ”elämänlaatua, joka mahtuu budjettiin”. Kaikki kohteet on tehty tavallisten ihmisten tarpeisiin ja budjetteihin sopiviksi. Talonäyttelyn teemoina ovat ekologisuus, edullisuus, kompaktit kodit ja joustava rakennusprojekti. Yksi kohde sisustetaan tiettävästi ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan kierrätetyillä kalusteilla ja materiaaleilla. Näytteilleasettajina tapahtumassa ovat Kiiruna Talo, Kodikas-talo, Helmitalo, Älvsbytalo, Rakennustyö H. Männistö sekä Arkkitehtitoimisto Outolintu.

Näyttelyalueen rakentamisen ohjaukseen ei laadittu ollenkaan rakennustapaohjeita, vaan talojen sijoittelusta, rakenteesta ja ulkoasusta on sovittu yhdessä rakennustarkastajan kanssa työpajoissa. Valkeakoskella rakennusluvan työpajamenettely on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, mihin rakentajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Alueen rakentajia on kannustettu ottamaan käyttöön uusiutuvaa energiaa tai rakentamaan talosta mahdollisimman energiatehokas tonttien alennuskriteerien myötä. Esimerkiksi A-energialuokan talosta on saanut tontin hinnasta alennusta 25 prosenttia ja aurinkopaneelien asentamisesta 15 prosenttia.

Median ennakkoretki Talonäyttelyyn tiistaina 21.5.2024

Ennakkoretkellä median edustajat pääsevät tutustumaan eri rakennusvaiheessa oleviin koteihin. Mediatilaisuudessa kerromme Talonäyttelyn taustasta, teemoista ja sisällöstä. Päivä alkaa tiedotustilaisuudella ja lounaalla Hotelli Waltikassa. Tarjoamme halukkaille kuljetuksen Helsingin rautatieasemalta Valkeakoskelle ja takaisin Helsinkiin tilaisuuden jälkeen.

Aikataulu:

Klo 9.00 Bussikuljetus Helsingin rautatieasemalta

Klo 11.00 Tiedotustilaisuus ja lounas, Rantahotelli Waltikka

Klo 12.30 Siirtyminen Talonäyttelyalueelle Juusonniitylle – tutustuminen kohteisiin

Klo 14.00 Paluukuljetus Helsinkiin

Klo 16.00 Paluukuljetus perillä Helsingissä



Pyydämme ilmoittautumisia 15.5. mennessä osoitteeseen siiri.nieminen@valkeakoski.fi

Lämpimästi tervetuloa Valkeakoskelle!

Minna Uschanoff

Kaupunginjohtaja

Siiri Nieminen

Projektipäällikkö

Yhteystiedot

Rantahotelli Waltikka, Hakalantie 6, 37600 Valkeakoski

Talonäyttelyalue, Juusonniitty, Taitotie 1, 37630 Valkeakoski

Valkeakosken kaupunki, Teollisuustie 12, 37600 Valkeakoski



Lisätietoja Talonäyttelystä löytyy osoitteesta https://talonayttely.valkeakoski.fi/