Asumiskustannusten nousu puhutti pientalo- ja vapaa-ajan asukkaita

Omakotiliiton valtuusto kokoontui kevätkokoukseensa Helsingissä. Liittovaltuuston jäsenet ovat vapaaehtoistoimijoita eri puolelta Suomea, ja he toivat esille keskusteluissa huoltaan alati jatkuvista asumiskustannusten noususta. Omakotiliitto julkaisee vuosittain asumiskustannusten vertailuja. Maaliskuussa julkaistun vertailun perusteella kunta- ja aluekohtaisesti päätettävät asumiskustannukset, kuten kiinteistövero, jätehuolto ja vesimaksut, ovat nousseet 7,6 % vuodesta 2023 vuoteen 2024, kun jätetään pois ostosähkön hinta.

Tarkasteltaessa viittä viime vuotta Omakotiliiton selvityksen tyyppitalon asumiskustannukset ovat nousseet keskimäärin 2 132 euroa eli 53,7 %. Asumiskustannuksia ovat nostaneet myös kiinteistöveron korotukset. Valtio on ohjannut kiinteistöveron korotuksia tiukalla otteella, ja kunnat päättävät lopullisen kiinteistöverokertymän valtion asettamien ala- ja ylärajojen puitteissa. Tyyppitalon tontin kiinteistövero on enimmillään tutkitun sadan kunnan joukossa noussut viidessä vuodessa 39,8 % ja rakennuksen jopa 75 %.*

Hallituksen viime viikon kehysriihen päätökset nostavat myös asumisen kustannuksia erityisesti arvonlisäveroprosentin nousun myötä. Nousu kohdistuu niin rakentamisen ja remontoinnin materiaaleihin kuin työn kustannuksiin. Kehysriihessä hallitus päätti myös leikata kotitalousvähennystä.

- Leikkauksien kohdentaminen pientalojen remontteihin vaarantaisi energiatehokkuutta parantavien toimien etenemisen, toteaa Omakotiliiton valtuuston puheenjohtaja Jaakko Korpela.

EU vaikuttaa sääntelyn kautta merkittävästi asumiskustannuksiin. Tuore esimerkki sääntelystä on juuri vahvistettu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. Omakotiliiton tärkein edunvalvontatavoite on laskea asumiskustannuksia. Omakotiliitto korostaa, että parlamenttiin valittavat uudet edustajat ovat vastuussa tulevista EU:n päätöksistä asumiskustannusten osalta. Omakotiliitto sai aikaan merkittäviä parannuksia EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin hyvällä yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa. Tätä yhteistyötä on tärkeä jatkaa uuden parlamenttikauden aikana.