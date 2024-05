Taitaja on ammatillisen huippuosaamisen näyttämö

Taitaja2024 -tapahtuma järjestetään 20.-23.5.2024. Yhteensä 5 upeaa tapahtumapaikkaa – Kuopio-halli, Savilahden kampus, Iisalmi Ysao Peltoniemi, Kiuruvesi Ysao Hingunniemi, Mikkeli Esedu Raviradantie.

Taitajassa Suomen parhaat tulevaisuuden osaajat mittaavat taitojaan omien ammattialojensa taitoja mittaavissa tehtävissä. Kolmen kilpailupäivän aikana kilpailussa tehdään useita ammattiin liittyviä töitä tai yksi isompi työ.



Taitaja2024-tapahtuman slogan on ylpeästi ammattilainen, joka pitää sisällään tuhansia ja tuhansia tarinoita, joiden varaan yhteiskuntamme on rakentunut kautta aikojen. Ylpeästi ammattilaisena työskentely on omien taitojen arvostamista, ammatin harjoittamista ylpeällä rakkaudesta lajiin -otteella ja rautaisen asenteen välittämistä eteenpäin maailmalle. Taitaja2024-tapahtumassa olemme sitä mieltä, että ammattiosaaminen on arvokasta ja se ansaitsee tulla nostetuksi parrasvaloihin.

Ammattitaidon SM-kilpailun lisäksi Kuopiossa kisataan yläkoululaisten Taitaja9-kilpailun finaali. Leikkimielisessä Taitaja9:ssä testaan osallistujien tietoja ja taitoja, jotka liittyvät ammatilliseen koulutukseen.

Ammattitaidon SM-kilpailut ja Taitaja9 ovat parhaita paikkoja tutustua ammatilliseen koulutukseen – olipa kyseessä sitten opiskelupaikan pohtiminen tai alan vaihto. Tapahtumasta löytyy jokaiselle jotain ja ehkäpä jopa jotain uutta, mistä innostua, oppia ja oivaltaa.

Taitaja2024 lukuina

3 kisapäivää

404 finaalikilpailijaa, jotka on karsittu yli 1900 semifinalistin joukosta

52 lajia, joista 5 erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarkoitettua TaitajaPLUS-lajia

Taitaja9-kilpailun finaaliin 36 kolmen hengen joukkuetta karsittiin paikallis- ja aluekilpailuissa.

noin 1150 opiskelijaa mukana tapahtuman järjestelyissä

noin 300 yhteistyökumppania

Kävijätavoite 50 000 vierailijaa

10 000 yläkoululaista vierailemassa

Lähes 70 kansainvälistä vieraskilpailijaa

Vieraita lähes 20 maasta



Tapahtuman päävastuullinen järjestäjä on Savon ammattiopisto. Tapahtuman taustaorganisaatio on Skills Finland ry.

Taitaja2024 on kaikille avoin maksuton tilaisuus tutustua suomalaiseen huippuammattiosaamiseen.