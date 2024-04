KOVA: Vastuullisuusviestintä tekee kohtuuhintaisten asuntotoimijoiden työn näkyväksi

Eetu Kauria KOVA ry:n ekonomistiksi 3.4.2024 07:45:00 EEST | Tiedote

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n ekonomistiksi on valittu kauppatieteiden maisteri Eetu Kauria. Hän aloittaa tehtävässään 22.4.2024. Kauria on viimeistelemässä kauppatieteiden väitöskirjaansa Turun yliopistossa, jossa hän on myös tehnyt opetustyötä. Hän väittelee kesällä 2024. Kaurian väitöskirja on artikkelikokoelma, jossa asuntomarkkinoihin liittyvät kysymykset ovat keskiössä.