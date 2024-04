Aarikan lähes kolmemetrinen Pässikkä komeilee nyt Turussa

Aarikan 70-vuotisjuhlavuoden käynnisti viime vuoden lopulla Helsingin Taidehallissa järjestetty näyttely, jossa jättikokoinen Pässikkä nähtiin ensi kerran sisätiloissa. Kaija Aarikan designklassikko ja kotimaisen käsityön taidonnäyte, pässiveistos, syntyi suomalaisen sisun symboliksi vuonna 1973.

Nyt pysyvästi Turkuun palannut Pässikkä on suurin koskaan valmistettu pässiveistos. Pässikkä painaa noin 1,2 tonnia ja on 2,7 metriä korkea. Pelkkä Pässikän runko painaa 500 kiloa ja se on veistoksen painavin yksittäinen elementti. Pässikän mäntypuiset pallot on kiinnitetty runkoon yksitellen Aarikan tehtaalla Turussa.

– Pässikkä on tehty kokonaan käsityönä, kuten muutkin Aarikan pässiveistokset. Alusta asti oli selvää, että Pässikkä palaa kotiin, jonne se jää Turun seudun uusimmaksi maamerkiksi, kertoi Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström, kun Pässikkä nostettiin sille yhdestä palasta Taivassalon punaista graniittia tehdylle ja 10 000 kiloa painavalle jalustalleen.

Aarikka on ollut perheyhtiö Martinexin omistuksessa vuodesta 2017 lähtien. Martinex on jatkanut suomalaisille rakkaan ja maailmalla tunnetun designikonin uudistamista perinteitä vaalien.

– Aarikan perintö on meille tärkeä ja se näkyy kaikessa suunnittelutyössämme. Yhdessä suunnittelijoidemme kanssa tuomme jatkuvasti Aarikan valikoimiin ajankohtaisia värejä, kuoseja ja tuotteita Aarikan muotokieltä vaalien, kertoo Riia Sandström.

Aarikan tuoteryhmiä ovat korut, vaatteet, laukut ja asusteet, kodin ja sisustuksen tuotteet sekä tontut. Pässituoteperheen tuotteita löytyy tällä hetkellä paitsi pässiveistoksina niin myös erilaisina koruina ja kodinsisustuksen tuotteina.



Aarikalla on myymälät, Aarikka Shopit, Helsingissä ja Turussa. Samaan aikaan Pässikän saapumisen kanssa Turkuun juhlitaan myös Aarikan Turun myymälän kolmevuotisjuhlallisuuksia, jolloin myymälä on täynnä kevätuutuuksia, tarjouksia ja yllätyksiä.

Pässikkä ja Aarikka Shop sijaitsevat Turussa osoitteessa Kuninkaanväylä 37. Aarikka Shop on avoinna juhlaviikolla 2.–8.5.2024 arkisin klo 11.00–18.00 ja lauantaina klo 10.00–15.00.

Lisätietoja:

Riia Sandström, toimitusjohtaja, riia.sandstrom@aarikka.com, puhelin 050 569 7494