Kokoomusedustajat kieltäisivät Tiktokin: ”Haitalliset vaikutukset lapsiin ja nuoriin ilmeisiä”

Kokoomuslaisten edustajien mukaan Tiktokin aiheuttamat haittavaikutukset erityisesti lapsille ja nuorille ovat ilmeisiä. Sovelluksen ikäraja on 13 vuotta, mutta minkäänlaista iän varmistusjärjestelmää ei ole käytössä.



”Tiktokissa leviää huomattava määrä vaarallista ja väkivaltaista sisältöä, ja se on omiaan levittämään haitallisia haasteita ja ilmiöitä alaikäisten keskuudessa. Sovelluksessa on levinnyt esimerkiksi materiaalia onnettomuuksista, väkivaltaan yllyttämisestä ja kuolemasta. Venäjän hyökättyä Ukrainaan sovellukseen tulvi runsaasti videoita sodan keskeltä, joille alaikäiset altistuivat. Tällaista materiaalia ei saa päätyä lasten ruuduille”, toimenpidealoitteessa sanotaan.



Kokoomusedustajien mukaan on selvää, että väkivaltaisen tai muutoin ahdistavan sisällön näkeminen on lapsille ja nuorille haitallista. Sillä voi olla myös pitkäkestoisia ja aggressiivista käytöstä lisääviä vaikutuksia.



Edustajat korostavat sovelluksessa leviävän paljon myös väärää ja harhaanjohtavaa materiaalia, jota lapset eivät osaa tunnistaa. Lisäksi Tiktokin algoritmi on suunniteltu mahdollisimman koukuttavaksi. Sovelluksen käyttö voi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta vahingoittaen nuorten keskittymiskykyä ja kehitystä.



Tiktokin turvallisuusriskit merkittäviä



Kiinalaisomisteisen sovelluksen aiheuttamista turvallisuusriskeistä on varoittanut esimerkiksi Suomen suojelupoliisi. Suojelupolisiin mukaan Tiktok kerää valtavia määriä tietoja niin laitteesta kuin käyttäjistä, jotka voivat päätyä Kiinan tiedusteluviranomaisille.



Myös tietokirjailija ja viestintäasiantuntija Katleena Kortesuo on varoittanut Tiktokin oleva tehokas ja vaarallinen kybersodankäynnin, infosodankäynnin ja psykologisten operaatioiden kanava.



Tiktokin turvallisuusriskeihin on kiinnitetty vahvemmin huomiota myös muissa länsimaissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa senaatti hyväksyi lakiesityksen, joka pakottaisi Tiktokin omistavan kiinalaisyhtiö Bytedancen myymään sovelluksen Yhdysvaltain toiminnot, jotta se voisi jatkaa maassa.



Kokoomusedustajat korostavat aloitteessaan, että Kiinassa sovelluksella on tyystin erilaiset käyttöehdot kuin esimerkiksi Euroopassa.



”Suomessa sovellus voi syöttää käyttäjälle väkivaltaan kannustavaa sisältöä, mutta Kiinassa ei. Kiinassa Tiktok tunnetaan nimellä Douyin. Douyin syöttää lapsille opetuksellista sisältöä ja sen käyttöä lasten ja nuorten keskuudessa on rajoitettu merkittävästi sen haitallisuuden vuoksi”, toimenpidealoitteessa kuvataan.



Edustajat ovat jättäneet tänään toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin TikTokin kieltämiseksi Suomessa. Toimenpidealoitteessa mukana ovat seuraavat kokoomusedustajat:



Pauli Aalto-Setälä, Heikki Autto, Markku Eestilä, Noora Fagerström, Timo Heinonen, Juha Hänninen, Janne Jukkola, Atte Kaleva, Ville Kaunisto, Mari Kaunistola, Pihla Keto-Huovinen, Aleksi Jäntti, Marko Kilpi, Teemu Kinnari, Pauli Kiuru, Jukka Kopra, Terhi Koulumies, Millan Lahdenperä, Mia Laiho, Jarno Limnéll, Karoliina Partanen, Susanne Päivärinta, Tere Sammallahti, Sari Sarkomaa, Saara-Sofia Sirén, Mari-Leena Talvitie, Heikki Vestman, Oskari Valtola, Sofia Vikman, Ville Väyrynen.



_____________________________________

Toimenpidealoite TikTokin kieltämiseksi Suomessa



TikTok on sosiaalisen median alusta, jossa jaetaan pääosin lyhyitä videoklippejä. Sovellus on viimeisten vuosien aikana noussut erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa suureen suosioon. Uutismedian liitto on tilannut tutkimuksen, jonka mukaan 13-18-vuotiaista TikTok-käyttäjistä lähes puolet seuraa uutisia TikTokista. Sovellus on siis myös yksi keskeisimmistä uutiskanavista tämän ikäryhmän nuorille.



TikTokiin liittyy kuitenkin merkittäviä turvallisuusuhkia ja se altistaa lapsia ja nuoria vaaralliselle, väkivaltaiselle sekä mielenterveydelle haitalliselle sisällölle. Sovelluksessa leviää paljon myös väärää ja harhaanjohtavaa materiaalia, jota lapset eivät osaa tunnistaa. Lisäksi TikTokin algoritmi on suunniteltu mahdollisimman koukuttavaksi. Sovelluksen käyttö voi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta vahingoittaen nuorten keskittymiskykyä ja kehitystä.



Sovelluksen omistaa kiinalainen yhtiö Bytedance, minkä vuoksi se voi käyttää käyttäjätietoja hyväkseen osana Kiinan propagandakoneistoa. Lisäksi Kiinassa sovelluksella on erilaiset käyttöehdot kuin esimerkiksi Euroopassa. Tästä johtuen Suomessa sovellus voi syöttää käyttäjälle väkivaltaan kannustavaa sisältöä, mutta Kiinassa ei. Kiinassa TikTok tunnetaan nimellä Douyin. Douyin syöttää lapsille opetuksellista sisältöä ja sen käyttöä lasten ja nuorten keskuudessa on rajoitettu merkittävästi.



Suomessa Suojelupoliisi on kiinnittänyt huomiota TikTokin turvallisuusriskeihin, jotka liittyvät muun muassa siihen, että TikTok kerää valtavia määriä tietoja niin laitteesta kuin käyttäjistä, jotka voivat päätyä Kiinan tiedusteluviranomaisille.



Yhdysvalloissa senaatti hyväksyi juuri lakiesityksen, joka pakottaisi Bytedancen myymään sovelluksen Yhdysvaltain toiminnot, jotta sen toiminta voisi jatkua maassa. Lakiesityksen mukaan Bytedancen tulisi myydä TikTok noin vuoden sisällä, muutoin se suljettaisiin Googlen ja Applen sovelluskauppojen valikoimista Yhdysvalloissa.



TikTok ei aiheuta ainoastaan mahdollista tietoturvauhkaa sen käyttäjille tai kansalliselle turvallisuudelle. Sen aiheuttamat haittavaikutukset erityisesti lapsille ja nuorille ovat ilmeisiä. Sovelluksen ikäraja on 13 vuotta, mutta minkäänlaista iän varmistusjärjestelmää ei ole käytössä. TikTokin algoritmi voi nostaa käyttäjän etusivulle myös ei-toivottua sisältöä. Vaikka vielä tutkimuksia TikTokin vaikutuksista mielenterveyteen on saatavilla varsin vähän, on selvää, että väkivaltaisen tai muutoin ahdistavan sisällön näkeminen on lapsille ja nuorille haitallista. Sillä voi olla myös pitkäkestoisia ja aggressiivista käytöstä lisääviä vaikutuksia.



TikTokissa leviää huomattava määrä vaarallista ja väkivaltaista sisältöä, ja se on omiaan levittämään haitallisia haasteita ja ilmiöitä alaikäisten keskuudessa. Sovelluksessa on levinnyt esimerkiksi materiaalia onnettomuuksista, väkivaltaan yllyttämisestä ja kuolemasta. Venäjän hyökättyä Ukrainaan sovellukseen tulvi runsaasti videoita sodan keskeltä, joille alaikäiset altistuivat. Tällaista materiaalia ei saa päätyä lasten ruuduille.



Sosiaalisen median ja älylaitteiden lisääntymisen myötä on yhteiskunnan vastuulla suojata lapsia myös sosiaalisen ympäristön haitoilta ja edistää lapsen oikeutta turvalliseen ympäristöön.



Edellä olevan perusteella ehdotamme,



että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin TikTokin kieltämiseksi Suomessa.