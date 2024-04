Helsinki ehdottaa: Vermoon uusi kantakaupunkimainen asuinalue

Helsingin kaupunki on tehnyt Espoolle jo noin vuosi sitten aloitteen Espoon yleiskaavan muuttamiseksi Vermon alueella. Helsinki ehdotti, että nykyinen raviradan alue muutetaan tiiviiksi ja houkuttelevaksi kaupunginosaksi, mikä tukisi molempien kaupunkien kehitystä. Samalla Helsinki on todennut, ettei se jatka alueella nykyisin toimivan raviradan vuokrasopimusta vuoden 2030 jälkeen.

Keskustelunavauksena Helsinki on laatinut alueelle suuntaa antavan viitesuunnitelman, jossa on pyritty huomioimaan kummankin kaupungin tiedossa olevia kaupunkikehittämisen tavoitteita.

”Viitesuunnitelmassa on visioitu tiiviistä ja kantakaupunkimaista uutta kaupunginosaa. Sen lisäksi on laadittu alustavia kaavataloudellisia tarkasteluja, jotka osoittavat, että alueen toteuttaminen olisi kummallekin kaupungille kannattavaa”, Helsingin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen kertoo.

Niin Espoo kuin Helsinki valmistautuvat väkilukunsa voimakkaaseen kasvuun, joten Vermon kehittämistä asuinalueeksi puoltavat monet seikat. Liikenteen sujuvuuden, ilmastopäästöjen ja rakentamisen taloudellisuuden näkökulmasta uusia asuinalueita on järkevää keskittää hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden varrelle.

Espoon ja Helsingin rajan tuntumassa sijaitseva Vermon alue on seudullisesti keskeisellä paikalla Leppävaaran monipuolisten palveluiden lähellä. Alueen vierestä kulkee pikaraitiolinja 15 eli Raide-Jokeri, ja alue sijaitsee Mäkkylän rautatieaseman välittömässä läheisyydessä.

Alueelta on myös suora pääsy Talin seudun laajoille viher- ja virkistysalueille. Helsingin alustavassa ehdotuksessa uuden asuinalueen sisälle istutettaisiin lähipuistoja, ja laajemmat viheralueet olisivat kaikissa asunnoissa alle kilometrin päässä. Vermon alue rajautuu idässä Talinhuippuun, joka pitää joka tapauksessa kunnostaa, ja kasvava käyttäjämäärä lisäisi Helsingin mahdollisuuksia investoida virkistysalueen palveluihin ja kunnossapitoon.

”Helsingillä ja Espoolla on pitkät perinteet Helsingin omistamien maiden yhteiselle kehittämiselle Leppävaaran alueella. Kaupungit tekivät aikanaan sopimuksen, jossa asetettiin alueen kehittämiselle tavoitteet, ja tuloksena on nykyinen Leppävaaran aluekeskus. Helsingin toiveena on, että hyvä yhteistyö kantaa pitkälle tulevaisuuteen”, Helsingin kaupunkiympäristöstä vastaava toimialajohtaja Ville Lehmuskoski sanoo.

”Vermon kehittäminen yhteisenä ponnistuksena olisi mitä parasta seudullista maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyötä”, Rikhard Manninen toteaa.