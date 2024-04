Viimehetken kuohuviinilöytö vappuun!

Jos pidät lempeistä ja tasaisista kuohuviineistä, tämä viini ei ole sinulle, mutta mikäli haluat maistaa luonteikasta ja laadukasta kuohuviiniä, joka ei maksa liikaa, tämä on pakollinen ostos sinulle.

Tämä pehmeän hapokas riesling-kuohuva on nimittäin elegantisti aromikas ja tuoksultaan intensiivinen. Siinä on sopivasti makua ja karaktääriä. Tyylikkään viinin pitkä kypsymisaika tuntuu viinissä, joka kuitenkin jättää miellyttävän jälkivaikutelman ja suutuntuman. Viini on tehty Cremant-menetelmin kypsentäen sitä hiivasakkojensa päällä pullokäymisen jälkeen 23 kuukauden ajan. Lähes on identtinen tapa samppanjan valmistukseen verrattuna. Alle 18 euroa on todella niukasti pyydetty tämän tason viinistä. Saksassa valmistetaan noin 220 miljoonaa litraa kuohuviiniä vuodessa ja 0.5% kaikesta siitä valmistetaan samalla menetelmällä kuin tämä viini. Erittäin harvinasta toisin sanoen ja normaalisti nämä viinit ovat täysin eri hintaluokissa.

Fiksuviinin asiantuntija Petri Pellinen kommentoi viiniä näin:

Kirkas viini, jolla on kaunis kellanvihertävä väri. Tuoksu on puhdas, runsaahko, raikas ja nuori. Tyylikkäässä hedelmäisessä tuoksussa kypsää Granny Smith omenaa, sitruunaa sekä on hento hunajainen aromi ja aavistus mineraalista elementtiä sateen kasteleman kiven tuoksuna.

Maku on puhdas ja raikas ja alku hapokas, mutta samalla raikkaan hedelmäinen. Maun intensiteetti on runsaahko ja maussa on tuoksunsa aromeja kypsän Granny Smith omenan sekä raikkaan sitruunan maun myötä. Alkoholipitoisuudeltaan tämä on kevyt viini, mutta makumaailmaltaan tyylikkään hedelmäinen ja raikkaan omenainen. Tämä kuohuviini on raikas, sekä ennen kaikkea tasapainoinen. Pitkähkö puhdas jälkimaku päättyy hapokkaan mutta kypsän omenan makuun.

Tämä kuohuviini on maukas ja raikas sekä tasapainoinen ja elegantti kuohuviini. Braunewell on erinomainen nautiskelijan aperitiivi, mutta ennen kaikkea mainio ruokaviini. Kypsän omenan maun sekä raikkaan hapokkuuden takia kokeilisin paistetun lohen kanssa. Rinnalle laittaisin parsaa sekä kermaista korvasienimuhennosta. Moni yhtä laadukas kuohuviini maksaa 25-30 euroa, joten alle 20€ hinnalla enemmän kuin hyvä ostos. Tarjoile viini 8-asteisena isopesäisestä kuohuviinilasista tai kapeasta tulppaanilasista.

90-91 / 100 p.

Fiksuviinin viinikaverin suositus:

Viini on sen verran runsas että kaataisin sen valkoviinilasiin. Tarjoilisin aina jotain pientä suolaista sen kaverina kuten esimerkiksi kylmäsavustettua kinnkua.

Tämä viini toimii erinomaisesti sellaisenaan aperitiivina tai vappukuohuvana. Ruokajuomana viini toimii niin kevyiden salaattien kuin kalan kanssa, mutta myös mausteisemman ja tulisemman ruuan kaverina!