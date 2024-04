Tekoälyteos saa sisäisen äänesi puhumaan sinulle kauniisti – kokeile Tiedekulmassa 7. toukokuuta

Generatiivisen tekoälyn valtava edistys on nostanut ajankohtaiseksi myös kysymyksen tekoälyn luovista kyvyistä. Voisiko tekoäly ohittaa ihmiset taiteilijoina tulevaisuudessa? Mitä tapahtuu teknologian ja taiteellisen ilmaisun risteyskohdissa? Entä millaiseksi luova prosessi muodostuu ihmisen ja algoritmin välillä? Onko kaikki taiteellinen ilmaisu pelkästään inhimillistä pyrkimystä vai voivatko tietokoneet todella osallistua luovaan prosessiin?

Yhdysvaltalaisten Kyle McDonaldin ja Lauren Lee McCarthyn Voice in My Head -teos tutkii tekoälyn vuorovaikutuksen mahdollisuuksia luomalla kokemuksen, jossa ChatGPT puhuu kokijalle tämän omana sisäisenä äänenä. Teoksen kävijöille annetaan langaton kuuloke, joka yhdistetään sovellukseen. Kokija kuulee oman kloonatun äänensä, joka kommentoi, neuvoo ja ohjaa keskusteluja – halusi kokija sitä tai ei.

Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston järjestämän Creative Technologies -sarjan tekoälykeskustelujen kevät huipentuu McDonaldin ja McCarthyn teokseen sekä keskusteluun aiheesta “Can Computers Create Art?” 7. toukokuuta Tiedekulmassa, Yliopistonkatu 4.

Voice in My Head -teos on koettavissa tapahtuman yhteydessä kello 10–20. Teokseen voi varata ajan täältä: https://studios.aalto.fi/bookable/

Can Computers Create Art? -keskustelua voi seurata kello 17–19 paikan päällä Tiedekulmassa ja verkossa: https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=38521893&eventId=279851607.

Keskustelun osallistuvat taiteilija Kyle McDonald, vanhempi yliopistonlehtori Tomi Slotte Dufva (Aalto-yliopisto) ja tietojenkäsittelytieteen professori Hannu Toivonen (Helsingin yliopisto). Keskustelun vetää toimittaja Anu Partanen.

Huomioithan, että teos hyödyntää tekoälytyökaluja käyttämällä ääni- ja puhenäytteitäsi vastausten tuottamiseen. Tapahtuma on avoin kaikille. Lisätietoja saatavilla verkkosivuillamme: https://studios.aalto.fi/.

Tiistaina 7. toukokuuta 2024

Voice in my head -teos klo 10–20

Can computers create art? -keskustelu klo 17–19

Tiedekulma, Helsingin yliopisto, Yliopistonkatu 4

Tapahtuman kieli on englanti

Kyle McDonald ja Lauren Lee McCarthy ovat tunnettuja digitaalisen median edelläkävijöinä, tutkien teknologian ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen sosiaalisia ja teknisiä aspekteja.

https://kylemcdonald.net

https://lauren-mccarthy.com