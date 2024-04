Vappua vietetään poutaisessa ja lämpimässä säässä

Ilmatieteen laitoksen 29.4. tekemän ennusteen mukaan sää on vappuaattona tiistaina laajalti aurinkoinen ja poutainen. Vappuaaton päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa 10–20 astetta, lämpimintä on etelässä ja lännessä. Pohjoisessa on selvästi koleampaa, päivän ylimmät lämpötilat vaihtelevat 3:n ja 7 asteen välillä.

Maan keskivaiheilla oleva matalapaine tuo tiistaiksi vesi- ja lumisateita Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Etelä-Lappiin. Myös maan itäosassa voi paikoin tihuttaa vettä.

"Etelä- ja Keski-Lappiin ja Koillismaalle voi sataa lunta tiistaiaamupäivään mennessä 1–5 senttimetriä, ja ajokeli voi olla paikoin huono aamulla ja aamupäivällä", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Matalapaine väistyy kuitenkin tiistain kuluessa Venäjän puolelle, ja sateet ovat tiistaina päivällä paikallisia ja vähäisiä. Viimeistään illalla sää poutaantuu ja selkenee.

Vappuyö on kylmä koko maassa, ja lämpötila laskee monin paikoin pikkupakkaselle. Etelässä voidaan kuitenkin paikoin säästyä pakkasilta. Yön alin on enimmäkseen nollan ja –5 asteen välillä, pohjoisessa on paikoin hieman kylmempää. Etelässä yön alin on –2…+3 astetta.

Vappupäivästä on tulossa lähes koko maassa poutainen ja aurinkoinen. Idässä ja Lapissa voi esiintyä jonkin verran pilvilauttaa, ja Pohjois-Lapissa myös vähäiset vesikuurot ovat mahdollisia. Vappupäivänä lämpötilat nousevat jälleen maan etelä- ja keskiosassa 10–20 asteeseen, lämpimintä on etelässä ja lännessä. Meren rannalla merituuli voi hieman viilentää lämpötiloja. Pohjoisessa sää lämpenee vappuaatosta hivenen, mutta on edelleen maan etelä- ja keskiosaa viileämpää. Päivälämpötilat nousevat pohjoisessa 5–12 asteen välille, viileintä on Pohjois-Lapissa.

Viimeksi 20 astetta ylitettiin vappuna 2008

Tilastojen mukaan päivälämpötila on vappuna maan etelä- ja keskiosassa keskimäärin 10‒15 astetta, maan pohjoisosassa 5‒10 astetta. Öisin lämpötila laskee maan pohjoisosassa vielä vapun aikaan tyypillisesti pakkasen puolelle. Maan etelä- ja keskiosassa ollaan vappuyönä tavallisesti nollassa tai muutaman asteen plussalla.

Kahdenkymmenen asteen lämpötiloja on viimeksi mitattu vappuna vuonna 2008, jolloin 20 asteen lämpötila saavutettiin laajalti maan etelä- ja keskiosassa aina Oulua myöten. Vapun korkein lämpötila oli tuolloin Turun Artukaisen vappuaaton 23,9 astetta ja Kokkola-Kruunupyyn lentoaseman vappupäivän 23,2 astetta. Kahdenkymmenen asteen lämpötila on saavutettu myös vuosina 2002 ja 1998.

Ehjä lumipeite löytyy vappuna tyypillisesti Torniosta Ilomantsiin ulottuvan linjan pohjoispuolelta. Maan keskiosassakaan muutaman senttimetrin lumikerros ei ole epätavallista.

Vuosi sitten vappu aloitettiin viileässä ja sateisessa säässä, vappupäiväksi lämpötilat nousivat ja sää oli enimmäkseen poutainen, mutta heikkoja kuurosateita tuli kuitenkin paikoin. Vappupäivän iltana lounaasta nousi sadealue maan eteläosaan. Vappuaaton ylin lämpötila vaihteli etelän +8 asteesta pohjoisen +4 asteeseen. Vappuyönä lämpötilat olivat laajalti nollassa tai hieman pakkasella. Vappupäivänä päivälämpötilat olivat laajalti +8…+12 astetta, maan pohjoisosassa +3…+9 astetta. Lunta oli maassa yleisesti Pohjois-Karjasta Lappiin ulottuvalla alueella, paikoin lähes metrin verran. Muualla maan etelä- ja keskiosassa lunta oli enää yksittäisillä havaintoasemilla.