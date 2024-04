Kullan hinta ennätyskorkealla – Nyt on hyvä aika myydä ylimääräiset vanhat korut

Kullan hinta on saavuttanut historialliset huipputasot. Kullan kilohinta on nyt lähes 70 000 euroa kilolta. Viisi vuotta sitten vastaava hinta oli 36 000 euroa ja kymmenen vuotta sitten 30 000 euroa. Viiden vuoden aikana kullan hinta on kaksinkertaistunut, mikä tekee tästä otollisen hetken harkita ylimääräisten kultakorujen myymistä.