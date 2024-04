Kantatie 44 päällystystyöt alkavat

Satakunnan päällystyskohteet valtatiellä 11 ja 23 valmistunevat tämän viikon alusta, jonka jälkeen koneet siirtyvät tämän kesän mittavimmalle kohteelle kantatie 44:lle, jonka liikennemäärä vaihtelee välillä 1500−2200 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kohteen työt tehdään kahdessa vaiheessa siten, että viikolla 18 alkaa kohteen tasaustyöt ja varsinainen päällystys hieman myöhemmin viikolla 23. Tasaustöiden arvioitu kesto on arviolta 10 työvuoroa. Varsinainen päällystystyö on aikataulutettu alkamaan viikon 23 alussa, ja sen kesto useampi viikko. Kokonaisuudessaan kohteen töiden on määrä valmistua heinäkuun alkupuoliskolla.

Töiden vaikutusalue on kaiken kaikkiaan 32 km ja se yltää Pirkanmaan/Satakunnan maakuntarajalta Kankaanpäähän saakka. Kohde onkin näillä näkymin tämän kesän päällystyskohteista pisin.

Alkujaan viikolle 17 kaavaillun kantatie 41 Vampula−Huittinen välin päällystystyön ajankohtaa joudutaan puolestaan aikatauluttamaan uudelleen kalustorikon vuoksi. Kohteen päällystystöistä tiedotetaan uudelleen ajankohdan varmistuttua.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Sekä tasaus- että päällystystyöt tehdään päivätyönä ja ne jatkuvat aamusta yhtäjaksoisesti iltaan saakka. Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Kohteella on käytössä saattoauto työkohteen ohi.

Nopeusrajoitus työkohteella on 50 km/h.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Peab Industri Oy.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824 ja päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777