Toto75-pelin 100 000 euron takuupotti laukesi: ”Dragon’s Eye oli avain voittoon. Ja tuuri.”

Voittaja oli pelannut Lappeenrannan launtain Toto75-kierrokselle useita muutamien kymmenien eurojen hajoituspelejä.



- En varsinaisesti ensin ajatellut pelata Lappeen kierrosta, kun jackpotia ei ollut. Vähän sellaisen fiilispelin kuitenkin sitten rakensin. Tein ”pika-arviot” hevosille ja hyödynsin netistä löytyvää työkalua pelien tekoon, iloinen voittaja kertoi puhelimitse maanantaiaamuna.



Rivin suurin yllättäjä oli avauskohteen Dragon’s Eye, joka pohjusti jättipotin alle prosentin verran pelattuna hevosena.

- Olen seurannut ja pelannutkin tuota hevosta aiemmin. Sillä on mennyt juoksut pieleen ja hevonen maistui kyllä kovasti peleissä tuohon lähtöön. Siinä se suurin avain oli voittooni. Ja tietenkin piti olla tuuriakin mukana, että noin pelaamaton hevonen tuli. Siinä oli suosikeilla epäonnea, espoolainen sanoo.



Voitto on aktiivisen raviharrastajan ja totopelaajan suurin kohdalle osunut voitto.



- Kävihän se heti mielessä, että pitäisikö taas ostaa nettihuutokaupasta joku ravihevonen. Mutta puoliso oli asiasta eri mieltä. Ainakaan vielä ei ole sitä tehty, mutta rahatkaan eivät ole toisaalta vielä tulleet tilille, voittaja nauraa.



Päätöskohteessa pelaajan riveillä ei ollut mukana kohteen suosikkia Taraoria, joka laukkasi.



- Ajattelin kyllä ennen lähtöä, että siihenpä tämä taitaa kaatua. Suosikin voittoon. Tällä kertaa oli minulla onnea. Olihan se mahtava fiilis, kun Tatuari puristi voittoon ja tiesin, että potti tuli kotiin.



- Sen verran varauduin myös huonompaan lopputulokseen, että pelasin kyllä Taraoria tuohon lähtöön muuten, jos se olisi sattunut voittamaan ja oma seiskaviitonen olisi ajanut karille.



Viikonloppuna Suomessa on kaksi Toto75-jackpotkierrosta, jotka kilpaillaan Vermon Finlandia-viikonloppuna. Sekä lauantain että sunnuntain Toto75-pelissä on 70 000 euron jackpot.



- Ehdottomasti nuo Vermon viikonlopun kierrokset kiinnostavat. Ruotsin kierroksilla on suuremmat vaihdot ja potit, mutta peliehdot ovat Suomen Toto75-jackpotkierroksilla usein kuitenkin paremmat, kun rivit voi pelata vain ylimpään voittoluokkaan. Mielenkiintoiset kohteet Vermossa viikonloppuna on, kun urheilukin on huipputasoa, espoolainen arvioi.



Voittojuhlia hän ei viikonloppuna ehtinyt pitämään.



- Oli lastenhoitohommia, joten aivan rauhallisesti otettiin siinä mielessä. Hyvä tunne kyllä tuli täysosumasta.