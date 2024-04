Christopher Nolanin palkittu Oppenheimer saadaan Suomeen harvinaisena 70 mm filmikopiona BioRex Lasipalatsin erikoisnäytöksiin

Maria Schraderin ohjaama SHE SAID on hätkähdyttävä tositarina uutisesta, joka toimi maailmanlaajuisen #metoo -liikkeen alkusysäyksenä 2.11.2022 10:41:14 EET | Kutsu

Yksi sukupolvemme merkittävimmistä uutisista julkaistiin New York Timesissa lokakuussa 2017, kun toimittajat Jodi Kantor ja Megan Twohey toivat julkisuuteen uutisen Hollywoodissa tapahtuvasta seksuaalisesta ahdistelusta. She Said -elokuvaa tähdittävät kaksinkertainen Oscar®-ehdokas Carey Mulligan ja Zoe Kazan, ja sen on ohjannut Emmy-palkittu Maria Schrader. She Said saa Suomen ensi-iltansa 18.11. samaan aikaan USA:n ensi-illan kanssa.