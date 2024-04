Euroopan kulttuuriperintötunnuksen haku käynnistyy

Keväällä on 2024 on jälleen mahdollista hakea Euroopan kulttuuriperintötunnusta. Euroopan komissio on myöntänyt tunnuksen yhteensä 67 kohteelle 20 eri maassa. Suomen ensimmäiset kulttuuriperintötunnukset on myönnetty Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampukselle ja tasa-arvoiselle koulutukselle sekä Kalevalalle elävänä eeposperinteenä. Museovirasto koordinoi hakua Suomessa.