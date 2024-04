Helena Pekkaselle työympäristötyön erityisansiomitali

Pekkanen on tehnyt pitkäjänteisesti töitä psykososiaalisen ja fyysisen kuormituksen ennaltaehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi yli kolmen vuosikymmenen ajan. Hän on muun muassa kehittänyt Skanskan LIFE-kulttuuria ja työkykyjohtamisen toimintamallia, ollut jalkauttamassa työterveyshuoltoa työmaille ja ulkoisten tukirankojen käyttöä työn keventämiseen sekä nostanut rakennusalalla uraauurtavasti puheeksi myös mielenterveyden aiheita.

”Olen opiskeluajoista lähtien ollut kiinnostunut kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, ja sille perustalle tunnistan työurani rakentuneen. Rakennusalalla työ on ollut vaativaa mutta motivoivaa. Työympäristön haasteet ovat laaja-alaisia fyysisistä altisteista ja kuormitustekijöistä psykososiaalisiin kuormitustekijöihin. Määrätietoinen johtaminen sekä luottamus henkilöstön ja työnantajan välillä ovat olennaisia tekijöitä työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kehittämisen kannalta”, kertoo Pekkanen.

”Helena jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan avoimesti niin Skanskan sisällä kuin myös yrityksemme ulkopuolella, ja voimmekin ylpeästi sanoa, että Helenan vaikutus on ollut merkittävä koko rakennusalalla. Hänen ehdottomia vahvuuksiaan ovat empaattisuus ja kyky rakentaa luottamusta, mikä on avannut tietä myös vaikeiden aiheiden käsittelylle. Tämä on upea tunnustus Skanskan työhyvinvointityölle, mutta ennen kaikkea Helenalle sen kipparina”, iloitsee Skanskan henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär.

Ministeri Grahn-Laasonen luovutti erityisansiomitalit kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaarissa maanantaina 29.4.2024. Mitaleja myönnettiin kaikkiaan kolmelle henkilölle.

Työsuojelusta vastaava ministeri myöntää erityisansiomitalit Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä toimivan työympäristötyön palkitsemistoimikunnan esityksestä vuosittain.