Mikio tuo aasialaisia makuja Mikkeliin - Osuuskauppa Suur-Savon uusin ravintola avattu

− Mikioon voi tulla syömään tai drinkille tai yhdistää molemmat. Ajatuksena on, että ravintolassa voi viihtyä pidempäänkin ja jäädä ruokailun jälkeen seurustelemaan viinilasin tai drinkin ääreen, sanoo ryhmäpäällikkö Arttu Toroi Osuuskauppa Suur-Savosta.

Uuden ravintolan liikeideana on aasialainen fuusiokeittiö ja ruokalistalle on koottu makuja Aasian eri kolkista. Aluksi painotus on Japani−Korea-akselilla. Mikion Kitchen ‑annokset perustuvat tuoreisiin ja laadukkaisiin raaka-aineisiin. Ruokalistan ovat ideoineet Mikion keittiöpäällikkö Juho Hokkanen yhdessä kollegansa Jussi Kaarnan ja Masterchef-ohjelmasta tutun Niklas Kurvisen kanssa.

− Mikion listalta löydät mm. kimchiä, tempuraa, ramen-keiton ja gochujang orange chicken -annoksen sekä kiinalaisia höyrysämpylöitä bao buneja. A la carte ‑listan lisäksi tarjolla on lounasta, jolloin voi nauttia erilaisia bowleja, nuudeliruokia ja keittoja, kertoo ravintolapäällikkö Tanja Kotivesi.