Vihreät lähtee eurovaaleihin puolueen kärkikaartilla – viimeisetkin nimet julki

– Näissä eurovaaleissa ratkaistaan Euroopan suunta tälle vuosikymmenelle. Onko EU yhä rauhan, demokratian ja toivon unioni vai saavatko oikeusvaltion vastaiset voimat Euroopan raiteiltaan, toteaa Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring.

– Eurovaalit ovat myös ilmasto- ja luontovaalit ja niissä ratkaistaan se, teemmekö EU:na kaikki tarvittavat toimet ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseksi. Vihreät ehdokkaat taistelevat kaikin voimin sen puolesta että Euroopan Unioni on globaali edelläkävijä vihreässä siirtymässä ja kestävän talouden rakentamisessa. Olen erittäin tyytyväinen monipuoliseen ja vahvaan ehdokaslistaamme, Moring sanoo.

Istuvista europarlamentaarikoista ehdolla on puolueen entinen puheenjohtaja Ville Niinistö. Kansanedustajista europarlamenttiin pyrkii eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne, ryhmän varapuheenjohtajat Inka Hopsu ja Krista Mikkonen sekä kansanedustaja ja Vihreiden entinen puheenjohtaja Maria Ohisalo. Myös entinen kansanedustaja Rosa Meriläinen lähtee tavoittelemaan paikkaa Euroopan parlamentissa.

Muita tunnettuja ehdokkaita ovat olympiauimari Ari-Pekka Liukkonen Jyväskylästä, Suomen koripallomaajoukkueen entinen kapteeni Shawn Huff Helsingistä sekä tietokirjailija Tuire Kaimio Vantaalta. Listalta löytyy myös Suomen todennäköisesti nuorin eurovaaliehdokas, vasta huhtikuussa 18 vuotta täyttänyt Unna Eteläinen Rovaniemeltä.

Vihreiden ehdokkaista naisia on 12 ja miehiä 7. Yksi ehdokkaista on muunsukupuolinen. Ehdokkaiden keski-ikä on noin 40 vuotta. 30-vuotiaita ja nuorempia ehdokkaita listalla on 3.

Kaikki Vihreiden eurovaaliehdokkaat ja heidän esittelynsä löytyvät verkkosivuilta osoitteesta www.vihreat.fi/eurovaalit

Ehdokaslista:

Thomas 'Tuffe' Elfgren

Unna Eteläinen

Atte Harjanne

Inka Hopsu

Shawn Huff

Timo Huhtamäki

Miro Ilvonen

Perttu Jussila

Tuire Kaimio

Silja Keränen

Tuuli Kousa

Ari-Pekka Liukkonen

Rosa Meriläinen

Krista Mikkonen

Ville Niinistö

Maria Ohisalo

Niina Ratilainen

Julia Sangervo

Peppi Seppälä

Susa Vikeväkorva