Anna-Kristiina Mikkonen (SDP): Orpon mallin sijaan oikea pohjoismainen malli? Kirjallinen kysymys Pohjoismaiden hallituksille

- Pohjoismainen yhteistyö antaa meille mahdollisuuden oppia toisiltamme. Meidän on hyödynnettävä toistemme kokemuksia, löydettävä se, mikä toimii, ja vältettävä sellaista, mikä on osoittautunut vähemmän toimivaksi. Mutta tapa, jolla Orpon hallitus käytti väärin pohjoismaisen mallin käsitettä oikeuttaakseen politiikkansa, on väärä. Pohjoismaissa on aina pyritty uudistusehdotuksiin, jotka näkevät kokonaisuuksia ja joita valmistellaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Nyt toteutetaan politiikkaa, joka voi johtaa työntekijöiden pirstoutuneeseen ja heikentyneeseen ääneen, jolloin heidän tilanteensa on huomattavasti heikompi kuin heidän vastapuolensa. Se ei ole pohjoismaista, sanoo Pohjoismaiden neuvoston jäsen Mikkonen.

Mikkonen toivoo kuitenkin kirjallisessa kysymyksessään myös, että vastaukset voivat tuoda lisää tietoa suomalaiseen keskusteluun siitä, mistä ja miten esimerkiksi työtaistelutoimia on rajoitettu.

- Työoikeudessa puhutaan heikomman markkinaosapuolen suojelun tärkeydestä ja se on jo pitkään määritelty työntekijäosapuoleksi. Pohjoismaissa asia on tosin ratkaistu eri tavoin. Olisi hyvä, jos asiaa selvennettäisiin. Tämän vuoksi päätin esittää kysymyksen kaikkien Pohjoismaiden hallituksille. Pohjoismaiden neuvoston istunnossa pitäisi myös keskustella näistä asioista ja siitä, miten vahvistamme tavallisten työntekijöiden turvallisuutta muuttuvassa maailmassa, Mikkonen sanoo.

Hän esittää Norjan, Tanskan, Ruotsin ja Islannin hallituksille seuraavat konkreettiset kysymykset: