Mukaansatempaava lastenromaani pelien koukuttamille sekä tiedettä lasten ja nuorten makuun

Ilkka Olavi ja Kai Vaalio: Agenttimummo ja salainen huussi

Ilkka Olavin Agenttimummo ja salainen huussi jatkaa hillitöntä seikkailua, jonka aloitti sarjan ensimmäinen osa Agenttimummo ja lentävät tekarit (2023). Kai Vaalion kuvittama sarja on löytänyt nopeasti paikkansa ahmimisikäisten lukulistoilta.

Sarjan tuoreessa osassa agenttimummo Rauha on uuden rikoksen jäljillä ja tarvitsee taas tyttärenpoikansa Alexin apua. Salaperäinen Hopeakettu on päättänyt saada haltuunsa tekoälyohjelmiston, jota mummo säilyttää muistitikullaan. Kun Alexin Fortnite-pelitili kaapataan ja hänen vanha vihollisensa Veikko ilmaantuu mukaan kuvioihin, koko operaatio muuttuu hyvin henkilökohtaiseksi. Luvassa on niin tekoälyvarkaita, tuntemattomia koodeja kuin turbohuusseja!

Ilkka Olavi on näyttelijä ja kirjailija, joka on julkaissut teokset Kundiopas tytöille (Tammi), Mitä ihmettä, Aliisa! (10-osainen äänikirjasarja, Storytel), Herra Hirmu ja hurja torakkaimuri (Atrain & Nord) sekä Agenttimummo ja lentävät tekarit -lastenromaanin (Into).

Kai Vaalio on graafinen suunnittelija ja ansioitunut lastenkirjojen kuvittaja. Hänen käsialaansa ovat myös mm. Arttu Unkarin suositun Isämies-sarjan (Otava) kuvitukset.

Kirja ilmestyy 2.5.2024. Äänikirjan lukee Lauri Kortelainen.

Jani Kaaro ja Jussi Kaakinen: Maailman pahimmat paikat

Jani Kaaron kirjoittama ja Jussi Kaakisen kuvittama Maailman pahimmat paikat tarjoaa tiedettä koukuttavasti, mukaansatempaavasti ja upeasti kuvitettuna.

Kirjassa esitellään kymmeniä hurjia kolkkia, joita esiintyy niin maapallolla, omassa aurinkokunnassamme kuin vielä kauempana. Yhdessä puhaltaa niin kuuma tuuli, että siellä palaisi tuhkaksi sekunnissa, toisessa tukalassa paikassa niskaan sataisi kuumaa metallia. Kirja sukeltaa myös muun muassa valtamerien syvyyksiin ja matkustaa Jupiterin Io-kuun tulivuorten lähettyville.

Jani Kaaro on palkittu toimittaja, kääntäjä ja kirjailija, joka herättää faktatiedon elämään. Kaaro on kirjoittanut kiitettyjä kirjoja niin aikuisille kuin lapsille. Lasten- ja nuortenkirjasta Evoluutio Kaaro sai yhdessä kuvittaja Väinö Heinosen kanssa sekä Tieto-Lauri-palkinnon että tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon 2012.

Jussi Kaakinen on monipuolinen kuvittaja ja graafinen suunnittelija. Kaakisen kuvittama, Risto Isomäen romaanin pohjalta tehty sarjakuva-albumi Sarasvatin hiekkaa voitti Sarjakuva-Finlandian 2009.

Kirja ilmestyy 25.4.2024

Jani Kaaro ja Väinö Heinonen: Mistä minut on tehty?

Mitä geenit ovat ja mitä ne tekevät? Miksi toisilla ihmisillä on siniset silmät ja toisilla ruskeat? Miksi jopa identtiset kaksoset ovat keskenään erilaisia?

Innostava tietopaketti kuvaa tarkasti geenien toimintaa ja merkitystä sisarusten – Lauran ja Laurin – avulla. Hauskat ja havainnolliset kuvat helpottavat tiedon omaksumista ja tempaavat lukijan mukaansa geenien ihmeelliseen maailmaan.

Kirja kertoo, mikä on DNA, ja miksi tytöt ja pojat ovat biologialtaan erilaisia. Lisäksi tutustutaan perinnöllisiin sairauksiin ja niiden syihin, solun rakenteeseen sekä mutaatioihin.

Laajojen kokonaisuuksien ohella kirja sisältää paljon kiehtovia yksityiskohtia. Mikä vaiva erikoisesti hymyilevällä Mona Lisalla oli? Miten on mahdollista, että joillakin ihmisillä ei ole sormenjälkiä?

Ikäsuositus: 7–13.

Kirja ilmestyy 25.5.2024

Väinö Heinonen on kuvittaja ja graafinen suunnittelija, jonka hieno kädenjälki näkyy Housuvaara-sarjan lisäksi muun muassa Evoluutiotietokirjassa (2018) ja monissa oppikirjoissa.