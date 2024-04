ABC-lataus avaa noin 300 uutta latauspistettä tänä vuonna – suunnitteilla Suomen suurimmat ja tehokkaimmat julkiset latausasemat

– Panostamme uusissa avauksissa ja asemien laajennuksissa erityisesti kohteisiin, joissa latauksen kysyntä on kovimmillaan. Jatkossa myös ruuhka-aikoina latauksen saatavuus paranee suosituimmilla asemilla. Suomen suurin teholatausverkostomme on jo kattavasti tarjolla eri puolilla maata, mutta jatkamme laajentumista kunnianhimoisesti, kertoo ABC-latauksesta SOK:lla vastaava Olli Tervonen.

Suurin osa noin 300:sta tänä vuonna avattavasta ABC-latauspisteestä on suurteholatauspisteitä.

Ensimmäiset megawattien tehoiset "jättiasemat” vilkkaiden väylien varrelle

Osuuskauppa Hämeenmaa avaa tänä vuonna ABC-latauksen ensimmäiset megawattien tehoiset asemat, kun se laajentaa suosittuja ABC-latausasemiaan Riihimäen, Lahden Renkomäen, Heinolan, Forssan ja Hämeenlinnan Tiiriön ABC-asemilla. Suunnitelmissa on laajentaa asemia 20 uudella latauspisteellä, ja nostaa asemien kokonaistehot kahteen megawattiin eli 2000 kilowattiin. Esimerkiksi Heinolan ABC-latausasemalla on uudistuksen jälkeen jopa 28 suurteholatauspistettä.

– Kyseiset asemat ovat Suomen suosituimpien joukossa. Hienoa, että voimme tuoda asiakkaillemme laajoja ja tehokkaita latausasemia kysynnän jatkuvasti kasvaessa. Näitä 20–30 latauspisteen ja teholtaan megawattikokoluokan asemia voi Suomen ja myös Euroopan mittakaavassa kutsua jättiasemiksi, Tervonen toteaa.

Asemien laajennukset otetaan käyttöön syksyn aikana. Myös muiden osuuskauppojen alueille on suunnitteilla kattavasti latausasemia, ja niistä kerrotaan lisää myöhemmin.

Laaja verkosto tekee sähköautolla matkustamisesta vaivatonta

ABC-latausverkostoon kuuluu tällä hetkellä jo yli 310 asemaa, joilla on yhteensä lähes 2 000 latauspistettä S-ryhmän toimipaikkojen yhteydessä. Puolet latauspisteistä tarjoaa teho- tai suurteholatausta.

ABC-lataus koetaan asiakkaiden keskuudessa muun muassa kattavimmaksi ja kotimaisista toimijoista toimintavarmimmaksi latausverkostoksi Suomessa.*

– Verkostomme kanssa ei tarvitse kokea range-ahdistusta eli pelkoa akkuvirran loppumisesta kesken matkan. ABC-latausverkosto on jo sen verran kattava, että rattiin uskaltaa hypätä myös ilman sen suurempia ennakkosuunnitelmia latauspaikkojen valinnasta. Lisäksi uudet 20–30 suurteholatauspisteen asemat pääväylien varrella varmistavat saatavuuden myös ruuhkahuippuina, Tervonen kertoo.

ABC-latausasemia on tällä hetkellä yhteensä 312 kappaletta, ja niissä on latauspisteitä 1935 autolle. Peruslatauspisteitä (teho max. 22 kW) on yhteensä 988, teholatauspisteitä (teho max. 100 kW) 243 ja suurteholatauspisteitä (teho max. 200 kW) 704 kappaletta.

ABC-latausasemia on Prisma-, S-market-, Sale- ja Alepa-myymälöiden sekä ABC-asemien ja Sokos Hotellien yhteydessä.