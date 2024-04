Suomalaisen Nilla Kjellsdotterin Murhia Pohjanmaalla -sarja valloittaa koko Pohjolan – Oikeudet myyty myös Norjaan, Tanskaan ja Viroon

”En ole vielä ehtinyt täysin sulatella, että Mija Wädö todella matkustaa kolmeen uuteen maahan! Tanskassa oikeuksista jopa kisattiin, mitä en todellakaan osannut odottaa”, iloitsee kirjailija Nilla Kjellsdotter.

”Norjaan myytiin kerralla kolme kirjaa ja Tanskaan jopa kuusi, mikä on suomalaiskirjailijalle poikkeuksellista. Kustantajat sitoutuvat harvoin kuuteen kirjaan heti alussa”, kertoo toimituspäällikkö Leenastiina Kakko Gummerukselta.

Jo joutuvi yö -uutuudessa mies löydetään ammuttuna vaasalaisesta puistosta elokuisena aamuna. Pian toinen mies surmataan kotirappusille. Vaasan poliisin etsivälle Mija Wadölle annetaan tehtäväksi ratkoa arvoitukselliset murhat. Kun paikallinen menestyskirjailija Zarita Roos kuulee tapahtumista, hän säikähtää: yksityiskohdat tuntuvat karmaisevan tutuilta.​

Kirjailija Nilla Kjellsdotter on suomalainen dekkaritähti, jonka Murhia Pohjanmaalla -sarjan kirjoja on myyty Suomessa ja Ruotsissa yhteensä yli neljännesmiljoonan verran eli yli 245 000 kappaletta. Kjellsdotterille on myönnetty Österbottens svenska kulturfondetin palkinto Pohjanmaan tunnetuksi tekemisestä, ja hänen kotiseudulleen on rakennettu Kjellsdotter-stigen-niminen kävelyreitti. Kjellsdotter kirjoittaa ruotsiksi, ja alkuteokset julkaisee arvostettu ruotsalaiskustantamo Norstedts.

Nilla Kjellsdotter: Jo joutuvi yö

alkuteos Tills natten är slut

suomentanut Anna Heroja

426 sivua

Ilmestyy 27.5. painettuna kirjana sekä e- ja äänikirjana, lukija Krista Putkonen-Örn

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi