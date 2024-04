Sisarusten perustama teknologiayritys Maire keräsi €450k rahoituksen - Kehittää B2B-työkalua suurten B2C yritysten tulevaisuuden kysynnän ennustamiseen

Mairen ennakoiva analytiikkaohjelmisto on perustettu vuonna 2023 kolmen eri taustat omaavan sisaruksen toimesta, jotka täydentävät toisiaan kaupallisessa osaamisessa, ohjelmistokehityksessä ja käyttöliittymäsuunnittelussa.



Maire hyödyntää tekoälyä laajojen hakudata-aineistojen analysointiin ja tarjoaa näiden pohjalta kohdennettuja suosituksia asiakkaan tuotevalikoiman optimoimiseksi.



"Olemme iloisia havaitessamme, että työkalumme vaikuttaa ihan asiakkaidemme liiketoiminnan ytimeen." Sanoo toimitusjohtaja Otso Laakkonen.



"Miljardiluokan B2C-yritykset ovat erinomaisia analysoimaan historiallisia myyntilukujaan. Mitä he eivät näe, on markkinakysyntä olemassa olevan tarjooman ulkopuolelta. Tarjoomasta puuttuvien tuotelinjojen tai kategorioiden kysyntätieto on lähes poikkeuksetta asiakkaalle hämärän peitossa.



Tämän lisäksi ilman laajempaa dataa kokonaiskysynnästä asiakkaan on vaikea hahmottaa, johtuuko kategorian tai tuotteen kasvu tai lasku yrityksestä vai markkinasta." Jatkaa CDO Varpu Laakkonen.



Tähän ongelmaan Maire vastaa työkalulla, jonka avulla asiakas tunnistaa jatkuvasti elävän kysynnän reaaliajassa koko markkinassa, ei vain olemassa olevan tarjooman sisällä.



Rahoituskierros käytetään ennakoivan analytiikan jatkokehitykseen ja kansainväliseen laajentumiseen.



"Suuret B2C-yritykset suunnittelevat tarjoomaansa 12-24 kuukautta etukäteen, ja tulevaisuuden kysynnän ennustaminen on suuri haaste. Siksi panostamme voimakkaasti ennakoivan mallin kehittämiseen, joka pyrkii vähentämään tähän liittyvää epävarmuutta" Sanoo CTO Terho Laakkonen.



Mairen rahoituskierroksella on mukana tunnettu joukko kotimaisia sijoittajia, kuten Leena Niemistö, Tuomo Riekki, Korpun Siemen Oy, sekä Tikura Ventures.



“Minua inspiroi Mairen ketterä liiketoimintamalli, skaalautuva tekoälyä hyödyntävä tuote, selkeä asiakastarve Mairen kaltaiselle palvelulle sekä kolmen sisaruksen perustajatiimi, jonka Otso on koonnut sisarustensa osaamisen ja kokemuksen pohjalta.” Sanoo Leena Niemistö.