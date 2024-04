Helsinkiläinen laivayhtiö alensi lippujen hintoja vastoin markkinatrendiä

Poikkeuksellisen kylmästä keväästä huolimatta FRS Finlandin kesäkausi alkaa suunnitellusti 1.5.2024. Tuolloin käynnistyy vesibussiliikenne Kauppatorin, Lonnan ja Suomenlinnan välillä. Vallisaaren vesibussikausi alkaa vain pari päivää myöhemmin, 3.5.2024.



Molempien reittien lähtölaiturit ovat siirtyneet Vanhan Kauppahallin edestä Kauppatorin Keisarinluodonlaiturille, joka sijaitsee Kolera-altaan ja HSL-laiturin välissä. Laiturimuutosta suurempi uudistus on lippuhintojen tuntuva aleneminen.



- Vastoin yleistä hintojen nousutrendiä olemme päättäneet laskea lippujemme hintoja. Tavoitteenamme on tarjota kaikille, erityisesti lapsiperheille, mahdollisuus viettää unohtumaton kesäpäivä Helsingin ja Espoon saaristossa, toteaa FRS Finlandin laivuri ja toimitusjohtaja Tomi Ståhlberg. - Esimerkiksi Kauppatori—Lonna—Suomenlinna -välin perhelippu maksaa 20 euroa ja Vallisaaren perhelippu 34,90 euroa.



Perhelippu sisältää matkustusoikeuden kahdelle aikuiselle ja kolmelle lapselle. Alle 7-vuotiaat lapset pääsevät kyytiin veloituksetta aikuisen seurassa. Meno-paluu Suomenlinnan linjalla on 8,50 euroa aikuiselta ja Vallisaaren linjalla 13,90 euroa, mikä on 40 % vähemmän kuin viime vuonna.



- Ajat ovat hankalat vesibussiyrityksille alati kasvavien kustannusten takia, mutta samalla moni asiakas kamppailee oman taloutensa kanssa, joten lippujen hintoja on pakko laskea ja toivoa sen tuovan piristystä asiakasmääriin. Toinen vaihtoehto olisi julkinen tuki liikenteelle, mutta sitä tuskin nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä on tiedossa, - Ståhlberg jatkaa.



Vuonna 2024 Helsingin matkailun teemana on ruoka ja ruokaelämykset. Pääkaupungin yritykset vastaavat kutsuun tuomalla tulevaan matkailukauteen omia nimikkoannoksiaan ja järjestämällä kulinaarisia erikoistapahtumia.



- Toivottavasti uudet lippuhintamme houkuttelevat entistä useampia tutustumaan Helsingin saariston juhlavuoden herkulliseen ruokakulttuuriin, unohtamatta tietenkään saariston upeaa luontoa ja historiallista kulttuuriperintöä, - toteaa Ståhlberg.

Nokkalasta Kalasatamaan — uusi Espoon ja Helsingin välillä kulkeva reitti

Kalasatamasta Vuosaareen suuntaava suosittu Itäinen saaristoreitti saa 8.6.2024 kaverikseen uuden linjan. Uusi Läntinen saaristoreitti lähtee Espoon Nokkalasta ja kulkee reittiä Nokkalan Majakka–Haukilahti–Lonna–Suomenlinna–Vallisaari–Kruunuvuorenranta–Kalasatama ja takaisin toiseen suuntaan.



- Läntinen saaristoreitti on ainoa vesiliikenneväylä, joka yhdistää Espoon ja Helsingin saariston. - selittää Ståhlberg. - Matkalla voit nauttia kauniista saaristosta ja välillä pysähtyä esimerkiksi Lonnassa syömässä tai Vallisaaressa ihastelemassa luontoa. Tai voit vaikkapa lähteä yhdensuuntaiselle risteilylle Espoosta Kalasatamaan ja tulla pyörällä takaisin!



Risteilyn kokonaiskesto on reilu kaksi tuntia suuntaansa. 25 euron päivälippu oikeuttaa liikkumaan miten vain linjalla ja käymään eri saarissa, sekä hyödyntämään myös Kauppatorille menevää suoraa vesibussiliikennettä Suomenlinnasta ja Vallisaaresta. Perhelippu maksaa 60 euroa ja oikeuttaa kahden aikuisen ja kolmen lapsen matkustamiseen. Lisäksi linja tarjoaa mahdollisuuden kulkea Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliä edullisella yhdensuuntaisella kertalipulla.



- Jokaisessa aluksessamme on kahvila, jolla on anniskeluoikeudet, joten voit huoletta jättää eväät kotiin – meillä ei nälkä tai jano pääse yllättämään, - toteaa Ståhlberg. - Myös lemmikit ovat lämpimästi tervetulleita matkaan mukaan.



Itäisen saaristoreitin liikennöinti käynnistyy 10.5.2024. Äitienpäivänä, 12. toukokuuta, äidit matkustavat Suomenlinnan ja Lonnan sekä Itäisellä reitillä ilmaiseksi aikuisen lipun ostaneen henkilön seurassa.