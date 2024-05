SDP:n Seppo Eskelisen vappupuhe

Hyvät kuulijat,

Vappu on työväen ja solidaarisuuden juhlapäivä sekä opiskelijoiden kevään suuri juhla. Vappuna jos joskus on tärkeää keskustella työntekijöiden ja opiskelijoiden oikeuksista sekä oikeudenmukaisuudesta. Erityisen tärkeä on tässä ajassa pitää kiinni työntekijöiden oikeuksista, kun niitä hallituksen taholta ollaan kovaa vauhtia romuttamassa.

Pääministeri Orpon hallitus on omalla politiikallaan ajanut Suomen työmarkkinat kaaokseen. Hallitus on täysin sivuuttanut työntekijäpuolen ja ajanut läpi uudistuksia, jotka hyödyttävät pääosin vain työnantajapuolta. Nyt tulee lähettää vahva viesti, että suomalaiset eivät arvosta sanelua vaan yhteistä kolmikantaista sopimista, jolla on pystytty rakentamaan yhteistyössä työelämän pelisäännöt ja sopimukset aiempina vuosikymmeninä.

Samalla olemme Venäjän aggressiivisen politiikan ja laittoman hyökkäyssodan sekä Gazan tilanteen myötä astuneet uuteen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen niin Euroopassa kuin koko maailmassa. Me olemme liittyneet sotilasliitto Naton jäseneksi kansakunnan vahvalla tuella. Tässä ajassa onkin entistäkin tärkeämpää, että emme omilla politiikkatoimilla luo jakoja ihmisten ja alueiden välillä välille vaan pidämme huolta, että kaikki pysyvät mukana.

Hyvä kuulijat,

Eduskuntavaalien aikaan nykyiset hallituspuolueet puhuivat paljon velkaantumisen taittamisesta, mutta lukuisista erityisesti pienituloisiin kohdistuneista leikkauksista huolimatta velkaantuminen jatkuu edelliskautta voimakkaammin. Samaan aikaan toisella kädellä hallitus tekee hyvätuloisia suosivia veronkevennyksiä sekä tässä taloustilanteessa järjettömiä kulutusverojen alennuksia vastoin useiden asiantuntijoiden ohjeita.

Hallituksen politiikka siis lisää tuloeroja ja eriarvoisuutta, kun vaikeana aikana tarvitsimme juuri päinvastoin toimia, jotta kaikki voidaan pitää mukana. Sen sijaan hallitus toimillaan heikentää ihmisten toimeentuloa, arjen turvallisuutta ja työmarkkinoiden luottamusta sekä samalla myös julkisen talouden rahoituspohjaa.

Myös panostukset tulevan kasvun tukemiseen ja investointeihin jäävät hallitukselta uupumaan. Kestävä kasvu syntyy panostuksista investointeihin, koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen.

Nyt tarvitaan myös valtion aktiivista otetta elinkeinopolitiikasta, jotta voimme luoda siltaa yli synkkien aikojen. Esimerkiksi rakennusala on meillä suurissa vaikeuksissa ja monet työmaat ovat jo hiljenneet. Nyt olisi oikea aika panostaa kunnolla asuntorakentamiseen, kuten me olemme jo viime syksystä asti muistuttaneet.

Ilman päättäväisiä toimia rakennusala vetää muun talouden perässään taantumaan, kuten on osin käynytkin. Mistä hiljattain julkaistut työllisyystiedot kertovat myös karua kieltään. Hallituksen työllisyystavoitteet 60 000 työpaikasta tälle vuodelle on utopiaa. Vuoden hallitus taipaleella olemme menettäneet yli 50 000 työpaikkaa. Hallituksen toimettomuus ja väärin kohdistetut leikkaukset erityisesti ihmisten ostovoimaan ovatkin tulossa hyvin kalliiksi ja ajavat Suomen talouden entistä syvemmälle.

Hyvät ystävät,

Hallitus ei ole kyennyt oikeisiin työllisyystoimiin, vaan sen politiikka on rajoittunut sosiaaliturvan leikkaamiseen ja työehtojen heikentämiseen. Työmarkkinoiden sanelupolitiikallaan sen on itse ajanut työmarkkinat kaaokseen ja Suomen heikkenevään työllisyystilanteeseen.

Hallituksen linja pitää sisällään niin irtisanomissuojan heikennyksen, määräaikaisten työsuhteiden helpottamisen, työttömyysturvan heikennyksen, ensimmäisen sairauspäivän palkattomuuden sekä paikallisen sopimisen laajentamisenkin. Samalla se rajoittaa työtaistelumahdollisuutta ja näin polkee jopa perustuslain turvaamaa lakko-oikeutta.

Kuvaavaa on, että näistä teemoista ei juuri nykyisten hallituspuolueiden suulla ennen vaaleja hiiskuttu tai kuten perussuomalaiset lupasivat, että näihin ei puututa.

Kun hallitus ei ole halunnut käydä aitoja neuvotteluja, ei palkansaajille ole jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin lähteä toreille puolustamaan reilun työelämän pelisääntöjä. Julkisuudessa lakkoja on haluttu vierittää ahneen ammattiyhdistyksen syyksi, mutta tosiasia on se, että hallitus on se, jolla on avaimet tilanteen ratkaisemiseksi ja ne avaimet ovat olleet hukassa koko hallituskauden.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan menestys on historian valossa paljosta velkaa sopimusyhteiskunnan syntymiselle. Yhteisesti sopien on tätä maata vuosikymmenet rakennettu ja samalla pystytty löytämään ratkaisuja, joilla on turvattu sekä ihmisten työolot että ansiotaso, mutta myös yritysten kilpailukyky. Tästä arvokkaasta perinnöstä meidän tulee pitää kiinni jatkossakin.

Hyvät kuulijat,

Itä-Suomi on kärsinyt merkittävästi Ukrainan sodan aiheuttamasta turvallisuuspolitiikan kiristymisestä ja venäjänkaupan loppumisesta. Marinin hallitus laittoi sodan sytyttyä nopealla aikataululla pystyyn valtiosihteerityöryhmä valmistelemaan Itä-Suomen tukitoimia ja myös toteutti ne nopeasti.

Sen sijaan Orpon hallitus on kovista puheitaan huolimatta hautaamassa Itä-Suomen tukitoimet jälleen uusiin työryhmiin. Nyt tarvitaan aktiivisia tekoja, Itä-Suomi ei voi odottaa loputtomiin. Hallitusohjelmassa suunnataan merkittävät tukitoimet ja investoinnit Länsi- ja Etelä-Suomeen, mutta Itä-Suomeen jää vain murusia, jos sitäkään. Kehysriihikään ei ole valoa luomassa Itä-Suomeen.

Tässä tilanteessa koko maan kasvusta ja elinvoimasta huolehtiminen on paitsi oikeudenmukaista, mutta myös vahvaa turvallisuuspolitiikkaa ja kasvupolitiikkaa, joka turvaa myös Suomen huoltovarmuuden. Itäinen Suomi ansaitsee yhtäläiset kasvun mahdollisuudet. Orpon hallituksen aluepolitiikka jakaa Suomen kahtia ja on vain varjo, kun verrataan edellisen hallituksen aktiiviseen otteeseen. Itä-Suomi ansaitsee parempaa.

Hyvät kuulijat,

Kesäkuussa käydään myös Euroopan parlamentin vaalit. Unioni on Suomelle tärkeämpi kumppani kuin koskaan aiemmin 30 vuoden aikana. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa muutti pysyvästi turvallisuustilannettamme ja osoitti, kuinka tärkeää on, että emme ole yksin.

SDP on läpi historiansa panostanut vahvasti eurooppalaiseen yhteistyöhön. Monet nykyajan suurista kysymyksistämme, niin turvallisuuden, työntekijöiden oikeuksien kuin myös ilmastonmuutoksen osalta, vaativat kansallisvaltioita isommat hartiat. Yhteisellä politiikalla voimme saavuttaa paremmin tavoitteemme.

Samaan aikaan oikeistopolitiikka on nousussa eri puolilla Eurooppaa ja uhkaa myös yhteistyötä. Tarvitsemme Eurooppaan edustajia, jotka ymmärtävät yhteistyön ja sopimisen merkityksen, puolustavat työntekijöiden oikeuksia sekä ymmärtävät myös tasa-arvoisen aluepolitiikan merkityksen.

Näissä vaaleissa on kyse myös Euroopan unionin tulevaisuudesta. SDP tekee töitä sellaisen Euroopan unionin puolesta, joka palvelee eurooppalaisia ja meitä suomalaisia entistä paremmin. Siksi haluankin rohkaista jokaista käyttämään oikeuttaan ja lähtemään kesäkuussa uurnille.

Hyvät ystävät,

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvuus on ollut vaalia kansakuntamme yhtenäisyyttä, huolehtia heikommista ja yhdessä sopimisen kulttuurista. Tämän perinnön särkemisen lasku tulee olemaan valitettavan iso yhteiskunnallemme.

Vielä on onneksi mahdollisuus muuttaa kurssia. Tulevaisuus tulee tehdä yhdessä ja yhteisesti sopien meidän kaikkien kanssa.

Toivotan teille oikein hyvää ja aurinkoista vappua!

Kiitos!