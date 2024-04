Japanilaiset romanssipelit esittäytyvät Pelimuseon Studiossa

- Japanilaisen populaarikulttuurin suosio on kasvanut nopeasti 1990-luvulta alkaen. Tunnetut pelibrändit, kuten Mario, Pokémon ja Final Fantasy, tekivät japanilaisista videopeleistä maailmanlaajuisen ilmiön, kertoo tutkija Niklas Nylund Suomen pelimuseosta.



- Sen seurauksena myös japanilaisista romanssipeleistä on tullut erittäin suosittuja. Aiemmin niitä tehtiin vain marginaaliselle kohderyhmälle Japanissa, mutta japanilaisten videopelien levitessä yhä laajemmin ympäri maailman myös japanilaisia romanssipelejä pelataan nykyisin kaikkialla maailmassa, Nylund kertoo.

Japanilaisissa romanssipeleissä itse pelaaminen on usein yksinkertaista, hidasta ja hahmokeskeistä, ja niissä on runsaasti tekstiä, joten ajan myötä pelaajat voivat vaiheittain kehittää romanttisen suhteen suosikkihahmonsa kanssa. Pelaajat edistävät tarinaa klikkaamalla yhtä tai kahta painiketta ja valitsevat eri vaihtoehtoja ja vastauksia tarinan kuluessa. Jokaisella hahmolla on muutamia erilaisia tarinankulkuja, joilla on erilaiset loput.

-Näyttelyssä pääsee tutustumaan miehille tarkoitettuihin bishōjo- ja naisille tarkoitettuihin otome-pelihin, sekä japanilaisten romanssipelien vaikutukseen länsimaissa tehtyihin peleihin, kertoo Nylund.

Japanilaiset romanssipelit ovat esillä Pelimuseon Studiossa 4.5.–29.9.2024.