Ismo Kokko: ”Työnantajien oikeuksille tarvitaan rajat”

– Ay-liikkeen on otettava pitkäaikaiseksi tavoitteeksi työnantajien työnjohto-oikeuden ja tulkintaetuoikeuden rajaaminen. Jos meiltä viedään oikeus protestoida, heikennetään työehtoja ja työpaikoille tuodaan järjestäytymättömiä edustajia, on syytä rajoittaa myös työnantajien oikeuksia, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko vaati vappupuheessaan.

Kokko nostaa ykköstavoitteeksi sen, että on rajattava työnantajien työnjohto- ja tulkintaetuoikeutta, joka on Suomessa poikkeuksellisen vahva. Työnantajilla on lähes absoluuttinen tulkintaoikeus riitatilanteessa. Tätä epätasapainoa on käännettävä jatkossa työntekijöiden puolelle.

Toiseksi työnantajien hyvityssakkoja työehtosopimusten rikkomisesta pitää nostaa merkittävästi.

– Mikäli työnantaja rikkoo työehtoja, rangaistus on tällä hetkellä lähinnä se, että työnantajan pitää maksaa se, mitä olisi muutenkin työehtosopimusten mukaan pitänyt maksaa. Työehtosopimuksen määräysten rikkomisesta työnantajat selviävät tällä hetkellä maksimissaan muutaman tuhannen euron hyvityssakolla.

Kolmanneksi työntekijöiden osallisuutta yritysten hallinnossa on lisättävä ja 150 työntekijän rajaa on Yhteistoimintalain soveltamisalan nosto koskemaan vain yli 50 hengen työpaikkoja tulee perua.

– Työntekijöiden osuutta yritysten hallinnossa tulee lisätä. Pohjoismaiset ja Keski-Euroopan esimerkit kulkevat aivan eri suuntaan. Esimerkiksi Saksassa edustuksen raja on viisi työntekijää.

Kokko suomi puheessaan myös hallituksen ammattikoulutuslinjaa, kun aikuiskoulutustuki viedään ammatinvaihtajilta, 18-vuotiaiden oppimateriaalit määrätään maksullisiksi. Nämä ovat ratkaisuina Kokon mukaan ”yksinkertaisesti tyhmiä” ja omiaan rapauttamaan ammatillista osaamista. Ammattikoulutuksen lähiopetusta pitäisi lisätä, koska monilla työpaikoilla ei vain ole resursseja huolehtia opiskelijoista.

– Ammatillisen koulutuksen alasajo iskee Suomen kilpailukykyyn pitkällä aikavälillä huomattavasti enemmän kuin mitkään hallituksen suunnitelmat sitä parantavat.

Ismo Kokon vappupuhe kokonaisuudessaan 1.5. klo 12.00 akt.fi -sivujen uutiset -osiosta.