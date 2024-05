SDP:n Suhonen: Perussuomalaiset rikkoivat kaikki työntekijöille tekemänsä lupaukset!

Etenkin perussuomalaisten toimintaa Suhonen piti petoksellisena.

– Ennen vaaleja työväenpuolueeksi ilmoittautunut Perussuomalaiset lupasi, että lakko-oikeutta ei rajoiteta nykytasosta. He myös lupasivat, että yleissitovista työehtosopimuksista pidetään kiinni. He lupasivat myös sen, että eduskunnan ei tule painostaa työmarkkinajärjestöjä työntekijöille haitallisiin sopimuksiin. Joudun valitettavasti toteamaan, että kaikki nämä edellä olleet lupaukset on perussuomalaisten osalta rikottu. Aivan kaikki työntekijöille luvatut lupaukset!

Puhe kokonaisuudessaan:

Arvoisat vapun viettäjät, hyvät kansalaiset!

Luen teille nyt vuosi sitten vappuna pitämästäni vappupuheesta otteen. Kuunnelkaapa, kuinka allekirjoittaneella oli jo joku aavistus tulevasta, vaikka hallitusohjelma ei edes ollut nähnyt päivänvaloa!

Lainaus vappuheestani alkaa:

”Olemme kuulleet toistuvasti esimerkiksi kokoomuslaisten poliitikkojen puheenvuoroja siitä, kuinka ammattiliittojen työtaisteluoikeuksia tulisi kaventaa. Tällaiset esitykset on syytä torjua kategorisesti. Kollektiivinen sopiminen on viime kädessä aina perustunut siihen, että työntekijäpuoli on voinut käyttää lakko-oikeuttaan neuvotteluasemansa parantamiseen. Työtaisteluoikeus on perusoikeus, jota ei tule rajoittaa. Lakko-oikeuteen puuttumista perustellaan usein sillä, että tarkoitus on puuttua vain laittomiin tukilakkoihin tai poliittisiin työtaisteluihin. Tukilakot ovat tosiasiassa keskeinen, joskin harvinainen työtaistelun muoto. Jos heikommin järjestäytyneellä ja pienipalkkaisella alalla neuvottelut hankaloituvat, on vahvempien työntekijäliittojen voitava tukea työtaistelua tukilakoilla.

Myöskään poliittisia työtaisteluita ei ole syytä kieltää. Poliittisia lakkoja ei ole kohdistettu työnantajaa vastaan. Ne ovat oleellinen osa mielipiteen- ja sananvapautta. Niiden rajoittaminen ei kuulu suomalaiseen tai länsimaiseen oikeus- ja demokratiakäsitykseen. Mitä vähemmän työnantajat haluavat asioista työntekijöiden kanssa yhdessä sopia, sitä enemmän työntekijöillä on tarvetta vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.” Lainaus vappupuheestani päättyy.

Arvoisa vappuväki!

Kyseistä puhetta viime vappuna Suonenjoella pitäessäni minua syytettiin oikeistopuolueen edustajan puolelta ”kansan pelottelijaksi”. Kun puhettani tarkastelee nyt, voin todeta, että liian kiltti taisin tuolloin olla tulevaisuuden arvioinnissa. Katsokaapa hyvät kansalaiset, miltä maamme tilanne näyttää nyt. Palkansaajaa poljetaan turpeeseen ja työmarkkinat on ajettu sekasortoon. Lakkoja, perusoikeutta rajoitetaan ideologisista syistä, yksittäistä työntekijää jopa pahimmillaan sakotetaan lakkoilusta. Työnantajalle tulee oikeus periä lakkosakko suoran työntekijän tilistä. Onko hullumpaa konsanaan kuultu!

Suomi ei ole ollut työtaisteluherkkä maa sitten 1970–80-lukujen. Silti maamme hallitus päätti ensitöikseen ryhtyä ristiretkelle suomalaisen palkansaajan perusoikeuksia vastaan. Kokoomus pääsi vihdoin toteuttamaan märän vappu-unelmansa työntekijöiden riisumiseksi aseista. Perussuomalaisten vallan kiima antoi tähän mahdollisuuden – vaikka se ennen viime kevään eduskuntavaaleja kertoi julkisesti ihan muuta ja esiintyi palkansaajan ystävänä. Ennen vaaleja työväenpuolueeksi ilmoittautunut Perussuomalaiset lupasi, että lakko-oikeutta ei rajoiteta nykytasosta. He myös lupasivat, että yleissitovista työehtosopimuksista pidetään kiinni. He lupasivat myös sen, että eduskunnan ei tule painostaa työmarkkinajärjestöjä työntekijöille haitallisiin sopimuksiin. Hyvä toriväki. Joudun valitettavasti toteamaan, että kaikki nämä edellä olleet lupaukset on perussuomalaisten osalta rikottu. Aivan kaikki työntekijöille luvatut lupaukset!

Arvoisa vappuväki!



Viime viikkoina olemme voineet seurata vain katseella, kun suomalaista työmarkkinajärjestelmää on runnottu läpi eduskunnan. Se on ollut todella ikävää katsottavaa ja kuunneltavaa.

Ruotsin mallia on nyt taottu taikasanana, ymmärtämättä mitään koko Ruotsin mallista. Orpon–Purran hallitus otti retoriikkaansa länsinaapurimme mallin ilman, että siihen olisi vaivauduttu perehtymään. Työntekijöiden etutulkintaoikeus sekä esimerkiksi kanneoikeus ammattiliitoille loistavat poissaolollaan. Sen sijaan hallitus tarjoilee duunareille, palkansaajille jotain aivan muunlaista pohjoismaista mallia.

Jopa lainsäädännön arviointineuvosto huomautti lausunnossaan, ettei hallitus ole vaivautunut käymään läpi vaihtoehtoisia tapoja – jolla hallituksen päämäärään päästäisiin.

Hyvät kuulijat!

Luottamuksen ja neuvottelemisen tie on nyt kuljettu loppuun. Hallituksen työntekijää rankalla kädellä kurittava, rujo politiikka tulee näyttämään ilkeältä. Ja sen lopputulema on selvästikin kaikkea muuta kuin työmarkkinatilannetta rauhoittava. Kun ammattiyhdistysliikkeeltä riisutaan sen kansainvälisin sopimuksin suojattu neuvotteluasema, tulee lopputulos olemaan hirveä. Sopimusyhteiskunnasta on kohta jäljellä vain savuavat rauniot oikeistohallituksen jäljiltä. Valitettavasti!

Ja juuri tilanteessa, jossa maamme talous on ajautunut taantumaan. Konkurssit huippulukemissa ja lomautettujen määrä lisääntyy. Täysin vääräsyklistä talouspolitiikkaa ja aivan väärin ajoitettua työmarkkinapolitiikkaa. Ei tarvitse olla ennustaja nähdäkseen, miten tämä päättyy. Jopa Veikko Vennamoa voisi lainata tähän tilanteeseen: ”Ottakaa rosvot kiinni!”

Työmarkkinarosvot myhäilevät ulkomaan veroparatiiseissa ja seuraavat tilannetta katseella. Ja kotirintamalla kylvetään ammattiyhdistysvihaa ja ruokottomia lausuntoja pääoppi-isänä ”Nalle” Wahlroos. Maamme pääministerin Petteri Orpon tulisi ottaa nyt vastuu tilanteesta ja lopettaa toiminta Etelärannan juoksupoikana. Ei tällä tiellä Suomelle hyvin käy. Suomi tarvitsee nyt yhtenäisyyttä ja sopimista – ei kyykyttämistä ja typerää, säällisen elämisen edellytysten leikkaamista.

Hyvä työväki!

Tänä vappuna olemme todistamassa nurkkaan ajetun ammattiyhdistysliikkeen ahdinkoa. Todistamme lakko-oikeuksien rajoittamista ja Suomen työpolitiikan murskaamista. Hallitus haluaa nostaa vastoin perustuslakiamme pääoman suojan ohi työntekijän suojelun. Siis heikommassa asemassa olevan suoja halutaan nyt murskata. Mitään arvoa ei lasketa näille perusoikeuksille, vaan päämäärä on neuvotteluasetelmien uusjako.

Miksi? Siksi, että ahneuden määrä on rajaton. Siksi, että palkkatyö nähdään piruna, joka vie korolta korkoa. Työ halutaan halventaa ja kvartaalikapitalistin tuottoja yhä korottaa. Samalla on ammattiyhdistysliikkeen demonisointi käynnissä. Tälle meidän on sanottava nyt stop! Tämä on tie, jonka olemme nähneet. Tällä tiellä ei hyvä seuraa. Ideologiselle kurjistamiselle on sanottava painava ei – ja lupaukset on pidettävä myös vaalien jälkeen, kun äänestyslipun leimasta on muste kuivunut.

Hyvä vappuväki!

Euroopan parlamentin vaalit ovat kesäkuun alussa. SDP tekee työtä eriarvoistavaa politiikkaa ja oikeusvaltion surkastuttajia vastaan niin Suomessa kuin Euroopassa.

Sosialidemokraatit Euroopassa ovat vastavoima laitaoikeistolle. Me puolustamme demokratiaa, oikeusvaltiota, rauhaa ja tasa-arvoa. Meidän Euroopassamme kitketään vihapuhetta ja rasismia sekä huolehditaan ihmisten yhdenvertaisuudesta.

Me sosialidemokraatit haluamme rakentaa Euroopan unionia, jossa jokainen ihminen pidetään mukana, kaikkien hyvinvointi lisääntyy ja turvallisuus kasvaa yhteiskuntien sisältä vakautena, luottamuksena ja tulevaisuuden uskona.

Olemme sitoutuneet tinkimättömään työhön vahvan, avoimen ja oikeudenmukaisen unionin rakentamiseksi.

Me sosialidemokraatit keskitymme tekemään työtä toiveikkuuden ja paremman tulevaisuuden eteen – kuten historia on osoittanut jo moneen kertaan. Jo riittää Suomen ja Euroopan surkastuttaminen! Pystymme parempaan, kun tahdomme ja näytämme sen vaaliuurnilla.

Hyvä juhlaväki!

Edellä oleva ei ollut korulauseita juhlapuheessa. Pitää muistaa, mitä tapahtui vajaa vuosi sitten Säätytalolla.

Ensimmäiseksi iskettiin työttömien ja heidän lastensa elämisen edellytyksiin. Nyt ollaan työtaisteluoikeuden kimpussa. Seuraavaksi lopetetaan työehtosopimusten yleissitovuus ja syksyllä sakset heiluvat lomautusten kimpussa ja sitten tuleekin sairaussakko ja potkulaki. Tietämätön voi olla, mutta tyhmää on niellä samaa soopaa kahteen kertaan. Sen on viimeinen vuosi osoittanut. Oikeistohallituksen linja on karu, petollinen ja kuten näemme, erittäin huono yhdistelmä taloudelle – koko Suomen ja yksittäisen palkansaajan osalta. Alas ajetun sopimusyhteiskunnan lisäksi hallitus ajaa alas julkista sosiaali- ja terveyspalveluja sairaalaverkon karsimisella ja esimerkiksi Varkauden sairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen alasajolla. Tätä minä en tule hyväksymään!

Me emme myöskään antaudu vihapuheelle. Emme alistu hallituksen työmarkkinapolitiikalle. Emme hyväksy, että maamme hallitus haluaa irtisanoa YK:n työjärjestön ILO:n sitovat ja Suomen eduskunnan ratifioimat sopimukset.

Hyvät kuulijat!

Emme saa mennä lankaan oikeistohallituksen sumutukseen. Meidän on oltava hereillä, yhdessä.

Euroopan unioni on Suomelle ja suomalaisille tärkeämpi kumppani kuin koskaan aiemmin 30 vuoden aikana. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa muutti pysyvästi turvallisuustilannettamme ja osoitti, kuinka tärkeää on, että emme ole yksin.

Kesäkuun vaaleissa on kyse myös Euroopan unionin tulevaisuudesta. SDP tekee töitä sellaisen Euroopan unionin puolesta, joka palvelee eurooppalaisia ja meitä suomalaisia entistä paremmin. Unioni on lopulta myös palkansaajan tuki ja turva, tästä on huolehdittava äänestämällä, kun oikeuttamme neuvotella ja sopia yritetään meiltä viedä. Se ei tule onnistumaan.

Hyvää vappua kaikille!