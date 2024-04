TAMKin tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän tai siirtohaun kautta? Hakuaika 2.–16.5.

Voit hakea avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi, kun olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa riittävän määrän tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja, esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja. Hakukohteen valintaperusteissa kerrotaan tarkemmin vaadittavasta opintopistemäärästä ja muista valintakriteereistä.

AMK-hakukohteita on tarjolla 59 ja ylempiä AMK-hakukohteita 14. Mukana on sekä päivätoteutuksena että monimuotototeutuksena järjestettäviä koulutuksia. Lisäksi haussa on 6 englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa sekä Bachelor- että Master-tasoilla.

Tänä keväänä avoimen väylän erillishaussa on mukana seitsemän sosiaali- ja terveysalan muuntokoulutusta: bioanalyytikko, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi ja terveydenhoitaja. Muuntokoulutuksissa on mahdollista päivittää aiempi opistotasoinen tutkinto AMK-tutkinnoksi. Lisäksi on mahdollisuus muuntaa sairaanhoitajan AMK-tutkinto terveydenhoitajan AMK-tutkinnoksi.

TAMK tekee yhteistyötä toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa tarjoamalla toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden väyläopintoihin. Väyläopinnot suorittamalla voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän erillishaussa. Väyläopinnot voi sisällyttää osaksi toisen asteen tutkintoa. Avoimen väylän erillishaussa toisen asteen väylän hakukohteita on yhteensä yhdeksän sosiaali- ja terveysalalla, tekniikan, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen sekä liiketalouden aloilla.

Ensimmäistä kertaa mukana on myös tekniikan ja hoitotyön lukioväylän hakukohteita, joihin voi hakea, jos saa suoritettua lukion oppimäärän ja 9 opintopisteen laajuiset lukioväylän opinnot TAMKin avoimessa AMKissa määräaikaan mennessä.

Siirtohaussa voivat hakea korkeakoulua vaihtavat opiskelijat. Siirtohaussa hyväksytyn opiskelijan opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen. TAMKin siirtohaussa voi hakea ainoastaan AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin. Hakukohteita on 37, joista kuusi on englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia.