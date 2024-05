Yrittäjien Pentikäinen: Paikalliseen sopimiseen löydettävissä hyvä ratkaisu

Työmarkkinoiden yksi kuuma kysymys tällä hetkellä on paikallinen sopiminen.

– On keskusteltu siitä, miten paikallisen sopimisen sopijaosapuoli valitaan työnantajaliittoihin kuulumattomissa yrityksissä ja kuka se voi olla. Uskon, että syntyy hyvä ratkaisu, joka turvaa sen, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus valita edustajansa ja olla myös ehdolla tehtävään, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi keskiviikkona vappupuheessaan Asikkalassa.

Pentikäinen muistutti, että paikallista sopimista tarvitaan monista syistä.

– Työpaikoilla tiedetään parhaiten työpaikan tarpeet ja menestymisen edellytykset. Ei niitä tiedetä Helsingin kabineteissa vaan siellä, missä työtä tehdään ja ratkotaan yhteisiä haasteita. Siksi työpaikoilla pitää olla mahdollisuus siihen, että työnantaja ja työntekijät voivat yhdessä sopia mahdollisimman laajalti työpaikan yhteisistä asioista, hän muistutti.

Kaksi merkittävää uudistusta

Hallitus on toteuttamassa paikallisen sopimisen lisäämiseksi kaksi merkittävää uudistusta. Se on poistamassa yli 60 sopimisen kieltoa, jotka ovat estäneet työnantajaliittoihin kuulumattomia yrityksiä hyödyntämästä työehtosopimuksen mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen.

– Tämä on tärkeä uudistus: nykytilanne, jossa yritykset ja niiden työntekijät ovat lain edessä eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, ovatko liittojen jäseniä, on kestämätön, Pentikäinen totesi.

Toiseksi hallitus on mahdollistamassa sopimisen liittoa edustavan luottamusmiehen lisäksi koko henkilöstöä edustavan luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön voimin.

– Viime mainittu on luonteva tapa sopia pienissä yrityksissä. Suomen yrityksistä 96 prosentissa on alle kymmenen työntekijää. Sellaisissa on mitä luontevinta istua saman pöydän ääreen ja sopia yhdessä, miten asioita hoidetaan, hän lisäsi.

– Kolmas tarvittava askel – sopia työehtosopimuksista poiketen – jää tuleville hallituksille. Se on kuitenkin hoidettava, koska moni työehtosopimus ei anna riittäviä mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Lisäksi jotkut liitot ovat uhkailleet vähentää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia työehtosopimuksista. Se lisää toisin sopimisen oikeuden tarvetta, Pentikäinen sanoi.

Pentikäinen muistutti, että työpaikkasopiminen on mahdollisuus parantaa työoloja ja vahvistaa yritysten kilpailukykyä.

– Tutkimuksista tiedetään, että paikallinen sopiminen nostaa usein myös palkkoja – varsinkin, kun alamme vähitellen kulkea myös taloudessa parempaa kohti. Siitä on jo orastavia merkkejä, hän arvioi.