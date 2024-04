Nykyromantiikan supertähden kiihkeä romaani piinaavasta pakkoavioliitosta New Yorkin seurapiireissä

Ana Huang: Kings of Sin: Viha

Ilmestyy 27.5.

Dante Russo nauttii hallinnan tunteesta. Upporikas nuori uraohjus ei vaimoa kaipaa – mutta sitten hänen uusi vihollisensa kiristää hänet kihlautumaan tyttärensä kanssa. Dantelle on aivan sama, kuinka kaunis tai hurmaava tämä tytär on. Hän tekee kaikkensa tuhotakseen sekä kiristäjänsä hallussa olevat todisteet että kihlauksensa.

Tapahtumasuunnittelija Vivian Lau on älykäs, tyylikäs ja kuuliainen perheelleen. Hän on jalokivifirman johtajan täydellinen tytär ja siirtolaisperheen menolippu seurapiirien huipulle. Siniverisen Russon saaminen sukuun avaisi heille aivan uusia ovia. Kylmä ja etäinen mies on kaukana Vivianin unelmakumppanista, mutta perhettä kohtaan koettu velvollisuudentunne voittaa.

Kummankaan suunnitelmiin ei kuulu pahin mahdollinen: tulevaan puolisoonsa hullaantuminen.

Ana Huang on mm. New York Timesin, Sunday Timesin ja Amazonin #1-bestselleristi, joka on valloittanut kirjasomen ja noussut nykyromantiikan supertähdeksi ympäri maailmaa. Hän kirjoittaa tummasävyistä romantiikkaa, joka on sähäkästi kiinni ajassa ja jonka päähenkilöinä on eri kulttuuritaustoista tulevia, vahvoja henkilöhahmoja. Huangin romaaneissa on kosolti kiihkoa, angstia ja hurmosta. Matkailua rakastava Huang sijoittaa kirjansa mieluusti upeisiin kohteisiin eikä kieltäydy koskaan hyvästä chai lattesta.

anahuang.com

@authoranahuang

Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukevat Antti Lang ja Fanni Noroila.