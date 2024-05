Osittaista hoitorahaa voi jo hakea syksylle 2024

Monessa perheessä on saatu tieto koulutaipaleensa aloittavan lapsen koulupaikasta, ja nyt suunnitellaan jo syksyä. 1. ja 2. luokalla olevan lapsen hoidosta saa Kelasta osittaista hoitorahaa, jos vanhempi tekee lapsen hoidon vuoksi töitä enintään 30 tuntia viikossa.

Kela maksaa tukea koulun aloittavan lapsen vanhemmalle



Kela maksaa osittaista hoitorahaa 1. ja 2. luokalla olevan lapsen vanhemmalle. Osittaista hoitorahaa voidaan maksaa 1.8. alkaen sinä vuonna, kun lapsi aloittaa koulun. Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitorahaa voi saada myös esikoulun ja 3. luokan ajalta.

Osittainen hoitoraha on 108,15 e/kk, ja siitä maksetaan veroa. Osittaista hoitorahaa maksetaan samalle vanhemmalle kerralla vain yhdestä lapsesta, vaikka perheessä olisi useampi tukeen oikeutettu lapsi.



Molemmat vanhemmat voivat saada osittaista hoitorahaa yhtä aikaa, kunhan he hoitavat lasta eri aikoina. Osittaista hoitorahaa voi saada myös ns. etävanhempi eli vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa.



Sovi lyhyemmästä työajasta työnantajan kanssa



Osittaisen hoitorahan saaminen ehtona on, että työaika on lapsen hoidon vuoksi sovittu työnantajan kanssa lyhyemmäksi, enintään 30 tunniksi viikossa. Vanhempi voi olla sopinut työnantajan kanssa jäämisestä osittaiselle hoitovapaalle, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Jos olet jäämässä osittaiselle hoitovapaalle, siitä tulee sopia työnantajan kanssa vähintään 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Osittaista hoitorahaa voi saada samanaikaisesti esimerkiksi yksityisen hoidon tuen kanssa tai jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Osittaista hoitorahaa ei voi saada seuraavissa tilanteissa:

Sairastut ja sairauslomasi kestää yli 4 viikkoa.

Jäät työkyvyttömäksi.

Saat osasairauspäivärahaa.

Saat kotihoidon tukea ja hoidat lasta itse.

Saat vanhempainpäivärahaa samaan aikaan.

Saat joustavaa hoitorahaa. Toinen vanhemmista voi kuitenkin saada samaan aikaan joustavaa hoitorahaa toisesta lapsesta.

Olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

