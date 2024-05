SDP:n Juha Viitalan vappupuhe Raumalla

Arvoisat vapunjuhlijat, hyvät ystävät,

Olemme tänään kokoontuneet juhlimaan kevään juhlaa ja iloitsemaan yhdessäolosta, mutta samalla voimme tarkastella tulevaisuuttamme ja hyvinvointiamme niin paikallisella, kansallisella, kuin eurooppalaisella tasolla.

Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja työelämää arvostetaan ympäri maailmaa, mutta nykyhallitus on viemässä meitä huolestuttavaan suuntaan. Elinkeinoelämän etujärjestöjen vahvalla tuella laaditun hallitusohjelman kirjaukset ovat aiheuttaneet kaaoksen työmarkkinoille, ja olemme joutumassa kansainvälisen työjärjestön, ILOn, tarkkailuluokalle.

Viime vuoden vappupuheessani painotin useita tärkeitä asioita, kuten koulutuksen merkitystä, sopimisen kulttuuria ja reiluja pelisääntöjä työelämään. Valitettavasti viimeisen vuoden aikana on käynyt selväksi, että näitä asioita ei ole edistetty. Sen sijaan moni asia on houkutellut Purran sakset paikalle, - jopa ne, joiden piti olla erityissuojeluksessa.

Tänä vappuna meidän on toimittava työntekijöiden ja palkansaajien puolesta puolustaaksemme oikeudenmukaista työelämää. Kaikki palkansaajat ansaitsevat turvallisen työympäristön ja yleissitovat työehtosopimukset.

Hyvät kuulijat,

Emme vielä viime vappuna tienneet, että hallitusohjelma tulee olemaan työelämän osalta kirjoitusvirheitä myöten elinkeinoelämän etujärjestöjen kirjoittama. Nyt tämä todellisuus on paljastunut. Voidaan todeta, että suomalaista työelämää viedään nyt yksipuolisella sanelulla väärään suuntaan esimerkiksi sairaussakkojen, potkulain ja lakko-oikeuden rajaamisen muodossa.

Samaisessa hallitusohjelmassa mainitaan, että "hallituksen tavoitteena on hyvä työelämä.” Miten työelämä paranee, kun työtä tekeviin kohdistetaan laaja kirjo erilaisia heikennyksiä?

Hallitus pitää jääräpäisesti kiinni vastakkainasettelua aiheuttavasta työmarkkinalinjastaan ja kieltäytyy kaikista aloitteista tilanteen ratkaisemiseksi.

Työntekijälle on tarjolla entistä epävarmempia työsuhteita heikommilla työehdoilla. Vakituiseen työhön pääseminen vaikeutuu, irtisanominen helpottuu, työttömyysturva pienenee ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan pääseminen vaikeutuu. Aikuiskoulutustuella kouluttautuminen tai vuorotteluvapaan pitäminen ei ole enää mahdollista.

Lisäksi lakko-oikeutta rajoitetaan, mikä vaikeuttaa työntekijöiden oikeuksiensa puolustamista. Hallitus on runnonut lakkolakeja läpi kovalla kiireellä, jotta työntekijöiden lakko-oikeutta päästään rajoittamaan mahdollisimman nopeasti.

Monet näistä heikennyksistä ovat sellaisia, joita kaikki hallituspuolueet eivät kertonut kannattavansa ennen eduskuntavaaleja. Perussuomalaiset ovat työntekijöiden lakko-oikeuden turvaamisen sijaan osallistuneet lakkorajoitusten nopeaan läpiviemiseen. Ammattiliittojen leimaaminen mafiaksi ja ennen vaaleja vaikeneminen irtisanomisen helpottamisesta tai sairaussakosta osoittaa, että tavallisen työntekijän puolustajaksi itseään kutsuva puolue on toiminut muiden hallituspuolueiden tavoin elinkeinoelämän ehdoilla kurittaessa tavallisen Suomessa työtä tekevän palkansaajan asemaa.

Hallitusohjelma ei sisällä ainuttakaan parannusta työntekijöiden oikeuksiin tai asemaan. Orpon hallitus näyttää toteuttavan työnantajapuolen toivelistaa, sillä jopa hallitusohjelman teksti on paikoin kopioitu suoraan EK:n ja Suomen Yrittäjien tavoitteista.

Hallituksen työelämäuudistuksilla ei ole juurikaan työllisyysvaikutuksia, ja osa niistä on jopa työllisyyttä heikentäviä. Esimerkiksi ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus on yksi tällainen esimerkki.

Kaikki tähänastiset hallitukset ovat keskustelleet työlainsäädännön ja sosiaaliturvan muutoksista työntekijäpuolen kanssa, mutta Orpon ja Purran hallitus ei tähän suostu. Sen sijaan se on tarjonnut näennäisiä neuvotteluita, joiden lopputulos on saneltu etukäteen.

Ainoa keino umpisolmun ratkaisemiseen on työmarkkinoiden uudistaminen tasapuolisesti. Yksipuolisen sanelun sijaan ratkaisuja on haettava yhdessä, sekä työntekijöitä että työnantajia kuunnellen. Avaimet tähän ovat hallituksen ja pääministeri Orpon käsissä.

Hallituksella on mahdollisuus valita kasvun, luottamuksen ja yhteistyön Suomi. Tällainen on SDP:n Suomi.

Hallituksen leikkauspolitiikka

Kehysriihen kolmen miljardin euron lisäsopeutustoimet julkiseen talouteen ei toteudu oikeudenmukaisesti. Varakkaat nauttivat edelleen hallituksen erityissuojelusta, sillä hallitus ei puutu pääomatulojen verotukseen, yritystukiin tai esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkoverotukseen, vaikka lähes kaikesta muusta leikataan.

Myös suurimmat palkkatulot jäävät edelleen sopeutustalkoiden ulkopuolelle. Kehysriihen päätösten jälkeenkin ministeritason tuloluokassa käteen jäävät tulot kasvavat 1 700 euroa vuodessa, mutta osa-aikatyötä tekevältä kahden lapsen yksinhuoltajalta leikataan jopa 700 euroa kuukaudessa. Näin silti, vaikka pääministeri Orpo on sanonut, että keneltäkään ei vaadita kohtuuttomia.

Valtiovarainministeri Riikka Purra iskee saksillaan myös eläkeläisiin opiskelijoihin, sekä pienituloisiin, joille hallitus ei kompensoi arvonlisäveron korotuksen aiheuttamaa hintojen nousua tilanteessa, jossa hinnat ovat inflaation vuoksi jo valmiiksi korkealla.

Viime syksynä hallitus päätti mittavista sosiaaliturvaleikkauksista, jotka osuvat kipeästi työttömien ja pienituloisten talouteen. Hallituksen rajut leikkaukset työttömien toimeentuloon ovat käsittämättömiä aikana, jolloin avoimien työpaikkojen määrä on laskussa ja kuluttajatuotteiden hinnat kasvavat. Tämä lisää huolta ja epävarmuutta sekä toimeentulovaikeuksia.

Me SDP:ssä lähdemme siitä, että jokaisella on oikeus osallistua työelämään omien kykyjensä ja jaksamisensa mukaan. Hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset eivät ratkaise työttömyyden juurisyitä, kuten vääränlaista tai puuttuvaa osaamista, työkyvyn ongelmia tai maantieteellisiä kohtaanto-ongelmia. Hallituksen työkalupakista näyttäisi löytyvän pelkät sakset, kun työelämää uudistetaan ja esimerkiksi työkalut osatyökykyisten työllistämiseen näyttävät puuttuvan täysin.

Hallitus ei ole esittänyt mitään keinoja näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Päinvastoin hallitus vaikeuttaa osaamisen päivittämistä lakkauttamalla aikuiskoulutustuen ja tekemällä osa-aikatyön tekemisestä vähemmän kannattavaa leikkaamalla asumistuesta ja poistamalla työttömyysturvan suojaosan. Työttömien rankaiseminen työnhaun pitkittymisestä ei ole ratkaisu Suomen työllisyysongelmaan, vaan se on jatkoa hallituksen ajamalle hyvinvointiyhteiskunnan purkuoperaatiolle, jossa yhteiskunta ei enää ota vastaan, jos elämältä putoaa pohja. Suomalaiset ansaitsevat parempaa.

Oikeudenmukaisempi vaihtoehto

SDP tarjoaa oikeudenmukaisemman vaihtoehdon hallituksen politiikalle. Me haluamme panostaa koulutukseen ja osaamiseen. Haluamme varmistaa, että työttömät saavat tukea työnhaun ja työkyvyn ongelmiin, sekä pitää huolta siitä, että myös osa-aikaisen työn tekeminen on kannattavaa. Tämä on oikeudenmukaista politiikkaa, joka varmistaa, että yhteiskunnan turvaverkko kantaa kaikissa tilanteissa.

Ennen vaaleja Petteri Orpo kertoi, että sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan säästää yksinkertaisesti tekemällä asioita paremmin, ilman palveluiden heikentämistä. Nyt hallitus kuitenkin rajaa julkisen terveydenhuollon palveluita, lakkauttaa yöpäivystyksiä, laskee vanhustenhoidon hoitajamitoitusta ja heikentää perusterveydenhuollon hoitotakuuta niin, että kahden viikon sijasta hoitoon pääsee kolmessa kuukaudessa. Samalla hallitus suunnittelee yksityisten terveysyritysten tukemista kela korvausten siirrolla jopa 500 miljoonalla eurolla. Menemme vikaraiteelle, kun ihmisen terveydellä tehdään bisnestä.

Valtiovarainministeri Riikka Purra puolestaan lupasi ennen eduskuntavaaleja, että pienituloisilta ei leikata, vaan säästöt tehdään suomalaisten kannalta toisarvoisista kohteista. Molemmat näistä lupauksista on rikottu moneen kertaan. Pienituloisilta leikataan jatkuvasti, ja säästöt kohdistuvat tavallisten suomalaisten toimeentuloon, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen.

Sopeutukset olisi mahdollista tehdä myös aidosti oikeudenmukaisella tavalla. SDP vahvistaisi julkista taloutta puuttumalla yritystukiin, pääomatuloihin ja listaamattomien yritysten osinkojen verotukseen. Näin suojattaisiin heikoimmassa asemassa olevia ja varmistettaisiin kaikkien osallistuminen talkoisiin. Hallitus on kuitenkin valinnut toisen tien.

Me pystymme parempaan. Nyt olisi vielä mahdollisuus muuttaa suuntaa ja panostaa työmarkkinaheikennysten sijasta aidosti kasvua luoviin toimiin.

EU:n rooli ja merkitys Suomelle.

Euroopan unionin merkitys Suomelle ja suomalaisille on kasvanut viime vuosina. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut turvallisuustilannettamme pysyvästi, ja olemme oppineet, kuinka tärkeää on olla osa vahvaa ja yhtenäistä Euroopan unionia.

SDP tekee töitä sellaisen Euroopan unionin puolesta, joka palvelee eurooppalaisia ja meitä suomalaisia entistä paremmin. EU:n tulee olla aiempaa vahvempi, ottaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan ja luoda kokonaisvaltaista turvallisuutta, mikä on jokaisen suomalaisen etu. EU:n tulee myös pyrkiä olemaan kriittisten materiaalien suhteen omavarainen ja taata välttämättömien hyödykkeiden, kuten lääkkeiden ja kohtuuhintaisen energian, saatavuus kaikille.

Euroopan tulee aktiivisesti etsiä ratkaisuja ihmisten arjen kehittämiseksi, kuten kustannusten nousuun ja ostovoiman parantamiseksi. EU:n tulee auttaa meitä myös turvaamaan rajojamme ja tukemaan itäistä Suomea sekä muita alueita, jotka kärsivät Venäjän kauppasuhteiden katkeamisesta.

EU:n on myös ratkottava päättäväisesti ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden ongelmia, puolustettava työntekijöiden oikeuksia ja luotava vakaa toimintaympäristö yrityksille. Tulevissa EU-vaaleissa päätetään Euroopan suunnasta ja sielusta. Euroopan unioni on perustettu takaamaan rauhaa ja turvaamaan tasa-arvoa, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Nyt unionissa käydään jälleen taistoa näistä arvoista.

SDP tekee työtä eriarvoistavaa politiikkaa vastaan niin Suomessa kuin Euroopassa. SDP ja sosialidemokraatit Euroopassa ovat vastavoima laitaoikeistolle. Me puolustamme demokratiaa, oikeusvaltiota, rauhaa ja tasa-arvoa. Meidän Euroopassamme kitketään vihapuhetta ja rasismia sekä huolehditaan ihmisten yhdenvertaisuudesta.

Me haluamme rakentaa Euroopan unionia, jossa jokainen ihminen pidetään mukana, kaikkien hyvinvointi lisääntyy ja turvallisuus kasvaa näkyen yhteiskuntien vakautena, luottamuksena ja tulevaisuuden uskona. Olemme sitoutuneet tinkimättömään työhön vahvan, avoimen ja oikeudenmukaisen unionin rakentamiseksi.

Lopuksi

Arvoisat kuulijat, tänään meidän on aika ottaa rohkeita askeleita kohti oikeudenmukaista ja tasa-arvoista Suomea. Meidän on tehtävä valintoja, jotka suojelevat työelämää, parantavat koulutuksen laatua ja huolehtivat kaikista yhteiskuntamme jäsenistä. Näin rakennamme vahvempaa, vakaampaa ja turvallisempaa Suomea.

EU-vaalit ovat pian edessä, ja meillä on jälleen mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteemme. Käyttäkää ääntänne ja valitkaa edustajia, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta. Valitkaa edustajia, jotka edustavat teitä ja teidän arvojanne.

Hyvät ystävät, yhdessä voimme saavuttaa paljon enemmän. Yhdessä voimme rakentaa paremman huomisen meille ja tuleville sukupolville.

Haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää vappua ja innostavaa kevään jatkoa! Kiitos!