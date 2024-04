Kuhmon Kotiseutuyhdistys ry on esittänyt Kontion koulun suojelemista rakennustaiteellisena perintönä ja pitää koulua merkittävänä kulttuuriperintökohteena sekä esimerkkinä puhdaslinjaisesta 1950-luvun koulurakentamisesta, joka on hyvin alkuperäisessä asussaan. Koulurakennus on sekä yhdyskuntakuvallisesti että arkkitehtonisesti merkittävin sota-ajan jälkeen toteutetuista julkisista kohteista. Rakennus kuuluu olennaisena osana Pajakkajoen ja Lammasjärven urbaanin ranta-alueen kokonaisuuteen.

Suojeluasiaa koskevassa lausunnossa Museovirasto on todennut, että Kontion koululla on rakennusperintölain tarkoittamaa maakunnallista ja paikallista merkitystä: muun muassa sen asema kaupunkirakenteessa (tyypillisyys, edustavuus), merkitys eri toiminnoille, alkuperäisyys ja historiallinen kerroksisuus. Suojelutarve on kohdennettu pääasiassa ulkoarkkitehtuuriin, mutta myös sisätiloihin, kuten alkuperäisiin rakennusosiin ja pintakäsittelyihin.

Kainuun ELY-keskus on hylännyt Kontion koulua koskevan suojeluesityksen. ELY-keskus on todennut päätöksessään, että Kontion koululla on rakennusperintölain mukaisia suojelullisia arvoja, jotka on kiistatta tuotu esille useissa selvityksissä sekä Museoviraston lausunnossa. Kuitenkin asemakaava-alueella rakennussuojelu tulee toteuttaa ensisijaisesti asemakaavoituksen keinoin. Rakennusperintölakia sovelletaan vain erityisestä syystä, esimerkiksi silloin, kun kyseessä on erityisen arvokas rakennus tai kaavoitukselliset keinot eivät ole riittäviä rakennuksen suojelemiseksi sen kulttuurihistoriallisen ominaisluonteen tai erityispiirteiden vuoksi. Kainuun ELY-keskuksen tulkinnan mukaan Kontion koululla ei ole näitä ominaispiirteitä, ja rakennuksen suojeluasia on mahdollista ratkaista asemakaavaprosessin yhteydessä.

Kainuun ELY-keskus on nostanut päätöksessään esille myös rakentamislainsäädännön yhden keskeisimmistä periaatteista, rakennuksen kunnossapitovelvollisuuden, jonka laiminlyöntiin tulee puuttua ajoissa, ettei rakennuksesta tule korjaus- ja käyttökelvotonta laiminlyönnin seurauksena. Julkisyhteisön omistamat rakennukset eivät ole missään eritysasemassa tältä osin. Koska purkaminen on peruuttamaton toimenpide, tulee purkamisen olla toissijaista muihin vaihtoehtoihin nähden.

Päätös on mahdollista saada nähtäväksi ottamalla yhteyttä Kainuun ELY-keskukseen.