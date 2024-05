Allergiatunnus myönnettiin ensimmäistä kertaa ilmanvaihdon suodattimille ja korvausilmaventtiileille

Markkinoilla on saatavilla hyvin erilaatuisia korvausilmaventtiileitä ja niihin tarkoitettuja suodattimia. Jatkossa Allergiatunnus auttaa kuluttajaa valitsemaan tuotteet joiden teho on varmistettu. Allergiakriteerin edellyttämä suodatustaso 0,3 µm hiukkaskoon hiukkaserotusasteelle on vähintään 40 %. Tämä tarkoittaa, että allergeenien lisäksi suodattimen voi luottaa suodattavan myös terveydelle haitallisia pienhiukkasia. Korvausilmaventtiilien suodattimien suodatuskyky tulee osoittaa soveltamalla standardin EN ISO 16890-2 (Air filters for general ventilation — Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance)

Huono ilmanvaihto aiheuttaa ongelmia terveydelle

Sisäilman laatu on erityisen tärkeää allergisille sekä hengitystie-, sydän- ja verisuonisairauksia sairastaville, mutta myös muut voivat oireilla huonosta sisäilmasta. Huono ilmanvaihto aiheuttaa muun muassa allergiaoireita, hengitysvaikeuksia, päänsärkyä ja uniongelmia. Huomattava sisäilman laatuun vaikuttava tekijä on liian vähäinen raikkaan korvausilman saanti ja sisään tulevan ilman puutteellinen suodatus.

Ilmanvaihdon toimivuuden varmistamiseksi on tärkeää sijoittaa korvausilmaventtiilit kaikkiin huoneisiin, joissa oleskellaan. Korvausilmaventtiilien kautta sisään tuleva raitis ilma kuljettaa sisällä syntyvät epäpuhtaudet ja kosteuden ulos. Ilmanvaihdon ollessa riittämätön, korvausilma kulkeutuu sisään epäpuhtaita reittejä pitkin, esimerkiksi postiluukusta, kylpyhuoneen lattiakaivosta sekä ikkunoiden, lattioiden ja seinien raoista. Tällainen korvausilma kuljettaa mukanaan haitallisia yhdisteitä, kuten rakennusmateriaaleista peräisin olevia aineita, ja altistaa asukkaat terveyshaitoille.

Korvausilmaventtiilien sisällä tulee olla säännöllisesti vaihdettava suodatin. Huonosti suodatettu korvausilma tuo ulkoa epäpuhtauksia, katupölyä, siitepölyä, mikrobeja ja pienhiukkasia. Etenkin allergiset sekä hengitystie-, sydän- ja verisuonisairauksia sairastavat oireilevat huonolla suodatuksella varustetusta ilmanvaihdosta. Laadukas suodatin estää tehokkaasti allergeenien ja muiden epäpuhtauksien pääsyn sisätiloihin ja vähentää näin oireiden ilmaantuvuutta.

Allergiatunnuksella kannustetaan valmistamaan terveysvastuullisia tuotteita

Allergiatunnuksen saaneita tuotteita on noin 700. Allergiatunnuksen käyttöoikeuden myöntäminen on Allergia-, iho- ja astmaliiton edunvalvontatyötä. Tavoitteena on kannustaa teollisuutta valmistamaan terveysvastuullisia tuotteita, joilta kuluttajat voivat käyttää jokapäiväisesti ja pitkäaikaisesti. Ilmanvaihdon suodattimista ja korvausilmaventtiileistä Allergiatunnus myönnettiin nyt Velco-tuotteille.