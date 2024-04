Sauvoon avataan toukokuussa kiertotaloutta edistävä toimintakeskus

Sauvon kierrätysyhdistys on saanut Leader-tukea kiertotaloutta edistävän toimintakeskuksen perustamiseen. Toimintakeskus Pihlaja avataan toukokuussa Sauvon kirkonkylään, osoitteeseen Viljontie 4. Tällä hetkellä toimitiloja remontoidaan kovaa vauhtia, mutta hankekoordinaattori Heini Mikkola esittelee taloa ja suunnitelmia jo innoissaan.

– Tänne on tulossa kierrätysmyymälä, kahvio ja tuunauspiste, jossa voidaan järjestää erilaisia kursseja. Hankkeeseen kuuluu toimintakeskuksen toiminnan käynnistäminen ja erilaisia työpajoja: esimerkiksi kankaanpainantaa ja elektroniikkatyöpajoja, joissa voi opetella rakentamaan vaikka pelitietokoneita tai vaihtamaan puhelimiin näyttöjä, hän kertoo.

Kun tuunauspajassa ei ole kursseja, sinne voi tulla lainaamaan esimerkiksi ompelukonetta. Lisäksi tiloissa voidaan järjestää luentoja, näyttelyitä ja yrittäjien pop up -myyntiä.

Pihlajalle on tulossa omat verkkosivut ja some-kanavat, mutta toistaiseksi toiminnasta viestitään Sauvon kierrätysyhdistyksen kanavissa.

Toimintakeskuksen nimi Pihlaja oli helppo keksiä, sillä talon nimi on Pihlaja. Aikaisemmin siinä on toiminut ainakin kauppa ja pitseria. Saman katon alla naapurissa on ompelimo, jonka kanssa hankekoordinaattori Heini Mikkola uskoo löytyvän paljonkin yhteistyömahdollisuuksia.

Toiveissa yhteistyö koko kylän kesken

Hankekoordinaattori Heini Mikkola on heittänyt yhteistyöverkkoja vesille jo moneen suuntaan.

– Esimerkiksi tien toisella puolella on MLL:n kokoontumistila, jonka kellarissa on lastenvaatekirppis. Jatkossa me voisimme ottaa vastaan heille tulevat lahjoitukset ja lajitella ne heille valmiiksi. Monissa lapsiperheissä lahjoitetaan mielellään vaatteita kierrätykseen, mutta kaikki eivät jaksa nähdä sitä vaivaa, että alkaisivat lajitella myyntikuntoisia ja pikkuvikaisia vaatteita eri keräyksiin. Jos saamme pihalle poistotekstiilikeräyksen, meidän olisi mahdollista tehdä lajittelu.

MLL:n kanssa yhteistyösuunnitelmissa on myös ohjelmaa Sauvon elopäiville ensi kesäksi. Lisäksi puhetta on ollut aukioloaikojen yhdenmukaistamisesta, jolloin asiakkaat voisivat samalla reissulla tehdä vaateostoksia MLL:n kirpputorilla ja muita kierrätysostoksia Pihlajassa.

Lisäksi yhteistyötä toivotaan esimerkiksi päiväkotien, koulujen, etsivän nuoristyön, vanhustyön ja Sauvossa asuvien ukrainalaisten kanssa.

– Toivomme, että tästä tulisi sellainen koko Sauvon yhteinen olohuone, johon on helppo kokoontua.

Heini Mikkola esitteli tulevaa toimintakeskusta Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkorannalle perjantaina 19. huhtikuuta.

Kierrätysyhdistys ympäristön asialla

Vuoden 2025 loppuun asti jatkuvan Leader-hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvaroja säästävää elämäntapaa. Pihlajan kaikessa toiminnassa tuetaan uusiokäyttöä ja kierrätysperiaatteita. Samat arvot ohjaavat myös hanketta hakeneen Sauvon kierrätysyhdistyksen toimintaa.

– Yhdistys on perustettu viime kesänä ja heti syksyllä järjestimme risu- ja lehtikeräyksen. Sauvossa ei ole omaa jätteen lajittelukeskusta, vaan kaikki ovat kuskanneet risunsa yksi kerrallaan Paimioon asti. Tänä vuonna saamme yhteistyöhön Lounais-Suomen jätehuollon, joka toimittaa meille kierrätyslavat. Keräyksiä on tarkoitus järjestää jatkossa joka kevät ja syksy, Heini Mikkola kertoo esimerkkinä.

Uutta elinvoimaa kirkonkylään

Sauvolainen Heini Mikkola kertoo, että vanha kirkonkylä hiljentyi aikoinaan, kun kaupat siirtyivät Kemiöntien varteen ja ihmiset alkoivat ajaa vanhan keskustan ohi. Nyt keskustaan on helpompi pysähtyä uuden liikenneympyrän myötä, ja kirkonkylän elinvoiman vahvistamiseksi tehdään aktiivisesti hyvää yhteistyötä.

– Sauvoon palkattiin viime vuonna uusi elinvoimakoordinaattori. Paikallinen 4H-yhdistys avasi kirkonkylän raitille oman toimitilan viime kesänä ja SPR tänä vuonna. Sauvon tori ry järjestää toimintaa aktiivisesti ja myös yritykset ovat mukana yhteistyössä.

Seuraavaksi kirkonkylää tulee elävöittämään Toimintakeskus Pihlaja, johon on ilmoittautunut mukaan jo kiitettävästi vapaaehtoisia. Ja Leader-hankkeita on suunnitteilla muitakin.

– Nyt tämä kylä on taas elossa, Mikkola iloitsee.

Toimintakeskuksen pilotointi ja käynnistäminen -hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Leader Varsin Hyvältä. Hankkeen kokonaiskustannus on 75 000 euroa, josta tuen osuus on 75 %. EU:n maaseuturahoitusta myönnetään maaseudun alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen. Tuen hakemisessa neuvovat ELY-keskus ja Leader-ryhmät. Varsinais-Suomen alueella on viisi Leader-ryhmää, joista kolme toimii hallinnollisessa yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Kaikki tähän mennessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta tukipäätöksen saaneet yleishyödylliset Leader-hankkeet rahoituskaudella 2023–2027:

Leader I samma båt – Samassa veneessä

Leader Jokivarsikumppanit

Leader Varsin Hyvä