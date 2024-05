Vahvaa kasvu- ja muutosjohtamisen osaamista Aalto EE:n johtoon

Aalto EE:n uudeksi liiketoiminta-aluejohtajaksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Reetta Ruusunen. Hän vastaa tehtävässään Aalto EE:n strategisen suunnan ja kasvutavoitteiden johtamisesta ja kehittämisestä. Ruusunen aloitti työt Aalto EE:ssä 8. huhtikuuta.

Muun muassa tekoälyn ja muiden teknologioiden nopea kehitys sekä pyrkimys vihreään siirtymään myllertävät nyt työelämää ja työnteon tapoja vauhdilla. Myös koulutusala mullistuu, ja koronapandemia nopeutti muutosta omalta osaltaan.

Aalto EE tarjoaa perinteistä liikkeenjohdon koulutusta, mutta tukee monin tavoin jokaisen työelämässä olevan ihmisen jatkuvaa oppimista. Kaiken koulutustarjonnan taustalla on Aalto-yliopiston tieteelliseen tutkimukseen pohjaava, luotettava osaaminen.

”Aalto EE on ollut itselleni urani aikana se toimija, jonka puoleen olen kääntynyt, kun olen halunnut täydentää osaamistani”, Ruusunen sanoo.

Aalto-yliopisto tuo yhteen kauppatieteitä, taidetta ja muotoilua sekä tekniikkaa, mikä heijastuu vahvasti myös Aalto EE:n tekemiseen. Se kiehtoo Ruususta.

”Olen koko urani kehittänyt liiketoimintaa, usein teknologioiden avulla. Lisäksi olen aina ollut kiinnostunut muotoilumenetelmistä ja käynyt opiskelemassakin aihetta Aalto EE:ssä.”





Osaamisen kehittämiselle on entistä suurempi kysyntä

Työelämän valtavassa murroksessa osaamisen kehittämiselle on entistä suurempi kysyntä. Aalto EE:llä onkin kunnianhimoiset kasvutavoitteet lähivuosille. Tavoitteet herättivät osaltaan Ruususen kiinnostuksen roolia ja työnantajaa kohtaan.

Ruususella on vahvaa kokemusta liiketoiminnan kasvattamisesta ja kansainvälisten yritysten muutoksen johtamisesta. Hän on toiminut johtavassa asemassa johdon konsultoinnin alalla yli kymmenen vuotta.

Aalto EE:hen Ruusunen siirtyi konsulttiyhtiö Knowitin palveluksesta, missä hän auttoi asiakasyrityksiään kehittämään ja viemään käytäytäntöön erityisesti kasvu- ja brändistrategioitaan.

”Reetalla on ainutlaatuisen vahvaa kokemusta digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä ja asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta vaativissa muutoksissa. Se on juuri sitä, mitä Aalto EE tarvitsee tällä hetkellä. Uskon myös, että hänen johtamistyylinsä sopii hyvin Aalto EE:n kulttuuriin”, sanoo Aalto EE:n toimitusjohtaja ja Aalto-yliopiston elämänlaajuisesta oppimisesta vastaava johtaja Tom Lindholm.

Kokeneena muutosjohtajana Ruusunen uskoo, että organisaation ollessa muutoksessa on tärkeää kommunikoida selkeästi, mikä valittu suunta on, mitä muutoksilla tavoitellaan ja miten ne vaikuttavat ihmisten työnteon tapoihin. Klassinen miksi-kysymys on tärkeä: johdon pitää pystyä avaamaan muutoksen taustoja ja syitä.





”Empaattinen mutta jämäkkä”

Uudessa roolissaan Ruusunen toimii myös useamman tiiminvetäjän esihenkilönä ja on osa Aalto EE:n johtoryhmää.

Johtajana hän haluaa olla ”empaattinen, mutta jämäkkä” ja haastaa ihmisiä kehittymään. Psykologinen turvallisuus ja osallistaminen ovat tärkeitä arvoja. Hyvä esihenkilö varmistaa, että tiimiläisillä on turvallinen olo jakaa huoliaan eikä heitä jätetä yksin hankaliin tilanteisiin.

Ensimmäisten työviikkojensa aikana Ruusunen on ollut ilahtunut siitä, miten intohimoisesti Aalto EE:lle suhtaudutaan omaan työhön ja toimialaan. ”Asiakkaalle halutaan tarjota parasta. Samalla työkulttuuri on todella lämminhenkinen.”