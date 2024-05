Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu 2024 käynnistyi vappuna

Tapiola Sinfoniettan tulevalla konserttikaudella klassikoita ja temaattisia kokonaisuuksia 25.4.2024 13:39:45 EEST | Tiedote

Tapiola Sinfoniettan konserttikausi 24/25 kurkottaa taiteellisesti moniin suuntiin. Ohjelmistossa esitellään teemoja Bachin, Schumannin ja Beethovenin teossarjojen kautta ranskalaiseen musiikkiin ja minimalismiin. Musica Nova -nykymusiikkifestivaalilla orkesteri kantaesittää Jouni Hirvelän tilausteoksen Tuning in to Ice. Kauden residenssitaiteilijana toimii pianisti Irina Zahharenkova, joka on Viron kansainvälisesti tunnetuimpia muusikoita.