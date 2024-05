JHL: Hallitus haluaa romuttaa hyvinvointiyhteiskunnan ja jakaa kansan kahtia

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström korosti vappupuheessaan Kajaanissa, että Suomi tarvitsee konsensusta, ei repivää politiikkaa.

– Orpon-Purran hallitus haluaa kuitenkin jakaa Suomen kansaa kahtia, häviäjiin ja voittajiin, joita ovat vain vahvimmat ja varakkaimmat. Hallituksen mukaan meillä ei ole vaihtoehtoja. ”On pakko sopeuttaa, on pakko leikata”.

– Vaihtoehtoja on aina, koska politiikka on arvovalintoja. Hallitus haluaa, että sakset heiluvat siellä sun täällä ja erityisesti pienituloisten lompakolla. Jo riittää vaihtoehdottomuus, me pystymme parempaan. Suomi pystyy parempaan.

Ekström muistutti, että takanamme on historiallisen laajoja ja pitkiä työtaisteluja, mutta että emme ole missään vaiheessa esittäneet kohtuuttomia vaatimuksia.

– Olemme pyytäneet aitoja neuvotteluja ja työntekijöiden äänen kuulemista. Hallitus on osaamattomuuttaan ajanut työmarkkinat kaaokseen. Eduskunta on hyväksymässä hallituksen esityksen lakko-oikeuden rajaamisesta.

– Työntekijän perusoikeutta, työtaisteluoikeutta, ollaan rajoittamassa rankasti. Hallitus väittää, että lakko-oikeuden ytimeen ei olla kajoamassa. Tukilakkojen rajoitukset vaikuttavat kuitenkin suoraan siihen, millaisia työehtoja työntekijät voivat itselleen neuvotella muiden tukemana.

Ekström totesi, että paikallinen sopiminen on käytössä valtaosalla työpaikoista jo nyt.

– Usein yhdessä sopiminen on sekä työnantajan että työntekijöiden etu. Samaan aikaan on muistettava, että työlainsäädäntö on tehty työntekijän suojaksi ja turvaksi, joten siitä poikkeaminen tulee olla nimenomaisesti poikkeus, ei pääsääntö.

– Kun paikallisen sopimisen lainsäädäntö astuu voimaan, voidaan työntekijän suojaksi tehdystä lainsäädännöstä poiketa työpaikkakohtaisesti niissä yrityksissä, jotka eivät ole työnantajaliiton jäseniä. Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan ei jatkossa pysty valvomaan, mitä näillä työpaikoilla sovitaan ja onko lakia ja työehtosopimusta noudatettu. Olemme tästä äärimmäisen huolissamme.

Suomi tarvitsee sosiaalisia investointeja

Toimialajohtaja Saila Ruuth muistutti Vaasassa, että tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi Suomessa vallinneen pitkään vahvan tulevaisuususkon ja halun rakentaa parempaa maata yhdessä tuleville sukupolville. Ruuth viittasi presidentti Stubbin veteraaninpäivän juhlapuheeseen edellisenä viikonloppuna Vaasassa.

– Valtaapitävä oikeistohallitus on käynyt tuhoamistyöhön juuri sitä hyvinvointia ja turvallisuutta vastaan, jota aiemmat sukupolvet ovat Suomeen rakentaneet. Sitä hyvinvointia ja turvallisuutta, joka tasavallan presidentin mukaan on nostanut Suomen maailman onnellisimmaksi maaksi seitsemänä peräkkäisenä vuonna.

Ruuth totesi Suomen kaltaisen pienen maan pärjäämisen ja vaurastumisen edellyttävän ennen kaikkea sosiaalisia investointeja eli investointeja ihmisten osaamiseen ja hyvinvointiin.

– Niiden varaan rakentuu yhteiskunnan vakaus ja tasa-arvo, ja ne ovat paitsi onnellisuutemme lähde, myös kilpailuvalttimme globaalissa kilpailussa.

– Valitettavasti nykyinen pääministerimme ei tunnu malttavan pysähtyä miettimään kasvun todellisia edellytyksiä. Kaunistelevasti hallitus puhuu talouden tasapainottamisesta, mutta keinovalikoima antaa ymmärtää, että pyrkimys on lähinnä lisätä eriarvoisuutta ja heikentää demokratiaa.

Ruuthin mukaan ay-liikettä pyritään heikentämään.

– Kansalaisyhteiskunnalta urheilusta sote-järjestöihin ja kulttuurijärjestöistä lasten ja nuorten yhdistyksiin leikataan avustuksia halvaannuttavia määriä.

Ruuth sanoi, että raskaimman taakan “talouden tasapainottamisesta” kantavat tavalliset pieni- ja keskipalkkaiset työntekijät sekä ne, joilla on jo valmiiksi tiukkaa.

– Ihmiset, jotka ansaitsevat toimivan terveydenhuollon, lapsilleen turvallisen päiväkodin ja koulun, ikääntyneille vanhemmilleen inhimillisen vanhainkodin sekä taloudellista turvaa sen varalle, että jää työttömäksi tai vaikka sairastuu eikä pysty itseään ja perhettään elättämään. Ihmiset, jotka vasta rakentavat itselleen ja Suomelle tulevaisuutta opiskelemalla.

– Kun hallitus puskee katastrofaalisia leikkauslistojaan eteenpäin, kovimmat moukarin iskut ottaa vastaan pohjoismainen hyvinvointivaltio.