SDP:n Pia Viitanen Tampereella: Oikeudenmukaisuus on se suuri sana

Viitasen mielestä hallitus palaa menneisyyteen murtamalla toisen asteen maksuttoman koulutuksen ja leikkaamalla opiskelijoilta. Viitanen moittii myös hallituksen kiristystä eläkkeensaajien verotukseen.

– Hallituksen mielestä on pakko säätää jo 1900 euroa ansaitsevalle eläkkeensaajalle lisävero – sanoisinko ryöstövero – samaan aikaan, kun ministeritason tuloluokassa ansaitaan edelleen 1700 veronkevennys.

– Ihmettelen, eikö pääministeri Orpo edes tässä eläkkeensaajien lisäverossa pystynyt takavarikoimaan Purran saksia, vaikka aiemmissa puheissaan hän lupaili eläkkeensaajien välttyvän niiltä.

Viitanen ihmettelee, miksi samaan aikaan, kun pienituloisilta, eläkkeensaajilta ja opiskelijoilta leikataan, pääsevät varakkaimmat kuin koira veräjästä.

– Hallituksen mielestä ei voi puuttua pääomatulojen verotukseen, yritystukiin tai listaamattomien yritysten osinkoverotukseen, jonka huojennusten kautta edelleen voidaan miljoonatuloja nostaa minimaalisella verotuksella.

Viitanen moitti myös tyylilajia, mikä leikkausten yhteydessä on vallinnut.

– Hurjinta on, että tämä kaikki tehdään saksia heilutellen, naureskellen ja hymyssä suin. Vaikeita päätöksiä on tehty ennenkin, ja monet valtiovarainministerit vuosien varrella ovat joutuneet vetämään vyötä tiukalle. Kuitenkaan koskaan ennen kukaan valtiovarainministeri ei ole leikkauksille naureskellut.

– Nyt ministeri Purra vitsailee asioilla, jotka kurjistavat satojentuhansien ihmisten päivittäistä elämää. Se on ennenkuulumatonta, ja se on ilkeää.

Viitanen korosti, että on kunnia-asia, että lapsista ja ikäihmisistä pidetään hyvää huolta.

– Kun taloutta sopeutetaan, kyse on arvovalinnoista. Minun mielestäni on kunnia-asia, että lapsista ja ikäihmisistä pidetään hyvää huolta.

– Hallitusohjemaan kirjattujen leikkausten myötä 17 000 lasta ajettiin köyhyyteen. Tämä oli hyvin surullinen ja julma arvovalinta.

– Ja mitä seurasi tämän kevään kehysriihestä: Suurilla saksilla käydään nyt sosiaali- ja terveyspalvelujen kimppuun: pidennetään hoitojonoja, korotetaan asiakasmaksuja ja heikennetään vanhustenhoivan hoitajamitoitusta.

– Samalla kun hallitus suojelee rikkaita ja varakkaita, heikennetään vanhustenhoivaa.

– On kohtuutonta ja väärin käydä kaikkein hauraimpien kimppuun. Tässä maassa täytyy olla varaa siihen, että meidän rakkaat ikäihmisemme saavat tarvitsemansa hoivan ja turvan.

Viitanen nosti esiin myös hoito- ja hoivatyön tekijöiden arvokkaan työn.

– Säästöt sosiaali- ja terveyspalveluihin lyövät korville myös hoito- ja hoivatyön ammattilaisia, jotka antavat oman tärkeän työpanoksensa hyvinvointimme eteen. Tätä työtä täytyy arvostaa, ei heikentää alan resursseja ja työolosuhteita.

Puheessaan Viitanen käsitteli myös hallituksen aiheuttamaa työmarkkinakaaosta.

– Suomen valtti kautta vuosien on ollut yhdessä sopiminen ja luottamus työmarkkinoilla. On sääli, että nyt hallitus katsoo peruutuspeiliin ja ajaa maatamme vakavalle vastakkainasettelujen tielle. On ollut surullista nähdä, että hallitus on sopimisen sijaan valinnut sanelun tien.

– Ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus, lakko-oikeuden rajoittaminen, leikkaukset työttömyysturvaan ja irtisanomisten helpottaminen ovat hallituksen sanelulistalla. Samaan aikaan työelämää ja työhyvinvointia parantavat toimet loistavat poissaolollaan. Eikö hallitus halua muistaa, että turvallinen työelämä, jossa ihmisiin luotetaan ja heitä arvostetaan, motivoi hyviin tuloksiin.

– Työelämän turvan heikentämisen sijaan tarvitaan työntekijöiden asemaa parantavia uudistuksia, kuten alipalkkauksen kriminalisointia ja oikeutta ryhmäkanteeseen.

Myös Perussuomalaisten ja valtiovarainministeri Riikka Purran rooli työmarkkinakysymyksissä nousi esiin Viitasen puheessa:

– Ennen vaaleja Purra ja Perussuomalaiset lupasivat pitää palkansaajien puolta, puolustaa lakko-oikeutta ja työelämän turvaa. Kuitenkin, kun hallitusneuvotteluista Säätytalolta palattiin, olikin Purralla tarjolla palkansaajille sairaussakkoa, lakko-oikeuden rajoituksia, työttömyysturvan leikkauksia ja työelämän heikennyksiä.

– Moni ihmettelee, mitä ihmettä siellä Säätytalolla oikein tapahtui. Sisään sinne käveli pienituloisen paras ystävä, ja ulos tuli palkansaajan painajainen!

Viitasen mukaan Suomi ei nouse epäreiluilla arvovalinnoilla. Tarvitaan kasvua ja elinvoimaa.

– Hallituksen talouspolitiikalta on pudonnut pohja pois. Ensimmäisen vuoden lisävelkasaldo on 13 miljardia ja sadantuhannen uuden työllisen tavoitteeseen on matkaa 150 000 – ensimmäisen vuoden saldo on nimittäin miinus 50 000 työllistä.

– Tulevaisuutta on rakennettava luomalla kasvua. On panostettava osaamiseen, tutkimukseen ja kehitykseen, vihreän siirtymän investointien tukemiseen ja satsattava koulutukseen.

Viitanen nosti esiin myös luovan talouden ja kulttuurin mahdollisuudet.

– Täällä koti-Tampereella – kulttuurin kehdossa – haluan nostaa esiin myös, että uutta kasvua ja työtä syntyy myös panostamalla luovaan talouteen ja kulttuuriin. Niiden avulla vahvistamme myös kansakunnan henkistä huoltovarmuutta, joka tänä päivänä on varsin tärkeää.

– Hallituksen jättisuuret leikkaukset kulttuuriin eivät pelasta taloutta – päinvastoin, ne imevät pois elinvoimaa alueilta ja tuovat työttömyyttä.