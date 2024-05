SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin vappupuhe

Hyvät kuulijat, hyvät vappujuhlijat, arvon toverit,

Kiitän mahdollisuudesta juhlistaa vapunpäivää Hyvinkäällä ja tuoda SDP:n puoluejohdon tervehdyksen juhlaanne.

Tämän vuoden vappujuhlaa vietetään kahtiajakoisissa tunnelmissa. Meillä on Suomessa moni asia hyvin. Olemme edelleen maailman onnellisin kansa, koulutuksen kärkimaa ja saamme nauttia puhtaasta ilmasta sekä luonnosta. Maailman ollessa myllerryksessä on hyvä muistaa olla kiitollinen niistä arkisistakin asioista, jotka Suomessa ovat hyvin.

Suomalaisen yhteiskunnan kehitys ei kuitenkaan tapahtunut itsestään, vaan se syntyi pitkäaikaisesta sitoutumisesta yhteisiin arvoihimme. Viime aikoina on tuntunut siltä, että suomalaisessa yhteiskunnassa murentuu jotain hyvin perustavanlaatuista.

Viime kesäkuussa oikeistohallitus aloitti taipaleensa suurilla lupauksilla. Ei kestänyt kauaa, kun moni suomalainen järkyttyi perussuomalaisten ministerien taustoista ja kirjoituksista. Hallitus kuitenkin vannoi rasisminvastaisuuttaan ja lupasi antaa eduskunnalle tiedonannon.

Se ei lopulta tuntunut muuttavan mitään. Hallituspuolueiden edustajat kritisoivat oikeuskansleria ja virkamiehiä, lakkauttavat työryhmiä ja jarruttavat lakiesityksiä. Perustuslakivaliokunta joutuu tarkastelemaan lakiesityksiä entistä tarkemmin.

Tällaisia uutisia kuullaan yleensä aivan muualta kuin Suomesta.

Siksi meidän kaikkien tulisi olla huolissaan. Aina kaikki ei muutu hetkessä. Negatiivinenkin kehityskulku on huomioitava ja nostettava esille.

Historian valossa yhteiskuntien kahtiajakautuminen, oikeusvaltion murentaminen, kansalaisten oikeuksien rajoittaminen ja autoritaarisen vallan kasvu on surullisen usein kulkenut yhdessä.

Nyt poliittiset puolueet lipuvat entistä kauemmaksi toisistaan ja puhe eduskunnan istuntosalissa tiukkenee entisestään. Keskusteluilmapiirin koventuminen ei helpota yhteisten, oikeudellisesti kestävien ratkaisujen löytämistä. Yhteisen huolen ei tulisi tarkoittaa yksipuolista keskustelua.

Oikeusvaltion puolustaminen on myös kansallisen turvallisuuden puolustamista. Turvallisuuden vaaliminen on meidän jokaisen asia, mutta erityisesti kansanedustajalaitoksen vastuu.

On huolestuttavaa, mikäli suomalaisen yhteiskunnan vahvuus eli keskinäinen luottamus hapertuu.

Arvon kuulijat,

moni on varmasti kuluneen vuoden aikana miettinyt, että miksi pääministeripuolue Kokoomus hyväksyy tämän kaiken. Hiljaisen hyväksynnän takana ovat Kokoomuksen omat poliittiset tavoitteet, joihin kuuluu erityisesti suomalaisen työmarkkinamallin ja sosiaaliturvan heikentäminen.

Hallitus romuttaa nyt useaa yhteiskunnan peruspilaria samanaikaisesti; yhdenvertaisuutta, taloudellista turvaa, elintärkeitä sosiaali- ja terveydenhoidon palveluita, oikeusvaltioperiaatetta, avointa Suomea. Köyhiltä leikataan, palkansaajien asemaa yhteiskunnassa heikennetään, nettiin jaetaan kuvia leikkauslaudoista ja saksista. Orpon hallitus leikkaa pienituloisilta ja koulutuksesta, mutta oli silti kehysriihessä kykenemätön tarkastelemaan esimerkiksi yritystukien kokonaisuutta.

Viime viikolla eduskunta keskusteli työrauhalainsäädännöstä useampana eri iltana. Meille sosialidemokraateille lakko-oikeuden rajoittaminen on perustavanlaatuinen kysymys, minkä vuoksi olemme halunneet käyttää istuntosalissa aikaa hallituksen esityksen perinpohjaiseen käsittelyyn. Lakkolait ovat tuoneet maahamme kaaoksen, mutta tämän kaiken keskellä on muistettava, että hallituksella on vastuu asiasta.

Ainoa keino umpisolmun ratkaisemiseen on työmarkkinoiden uudistaminen tasapuolisesti. Yksipuolisen sanelun sijaan ratkaisuja pitää hakea yhdessä, sekä työntekijöitä että työnantajia kuunnellen. Se keskustelu vaatii myös aikaa ja molemmin puolista tahtoa neuvotella, ei raivokasta runnomista. Avaimet tähän ovat hallituksen ja pääministerin käsissä.

Arvon kuulijat,

Viimeinen vuosi on täysin osoittanut, millaista politiikkaa Orpon hallitus harjoittaa. Kylmää ja kokoomuslaista leikkauspolitiikkaa, jonka hintana on ollut myöntyminen perussuomalaisten maahanmuuttovastaisuudelle ja sisäänpäin käpertymiselle.

Miksi siis uskaltaisimme odottaa, etteivät oikeistopuolueet harjoittaisi aivan samanlaista politiikkaa myös Euroopan tasolla? Mikäli oikeisto ottaa vaalivoiton tulevissa EU-vaaleissa, tulee se hyvin todennäköisesti tarkoittamaan sitä, että maltillinen oikeisto paiskaa kättä äärioikeiston kanssa myös Euroopan parlamentissa.

He näkevät tämän hyödyllisenä keinona omien päämääriensä, kuten hyvinvointivaltion purkamisen ja työntekijöiden oikeuksien heikentämisen, saavuttamiseksi. Tämä näkyy päivittäin kotimaan politiikassamme, missä kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitusyhteistyö on johtanut eriarvoisuuden kasvuun, ilmastotoimien jarruttamiseen ja hyökkäyksiin demokraattisia instituutioita vastaan. Suomen rooli Euroopan unionissa on hyvin nopeasti muuttunut ratkaisukeskeisestä vastahakoiseksi. Suomen tulisi pyrkiä löytämään yhteisiin haasteisiimme yhteisiä ratkaisuja, mutta sen sijaan Suomi tyytyy sanomaan vain ”ei”. Se ei ole pienen maan etu.

Eurooppalaisen oikeusvaltion kehitys on ollut huolestuttavaa jo usean vuoden ajan. Vaikka olen huolestunut eurooppalaisen oikeusvaltion tilasta, olisin vieläkin huolestuneempi, ellei viime vuosien kehitys aiheuttaisi keskustelua. Toivon, että tämä on teema, josta keskustelemme myös eurovaalien alla. Meidän tulisi muistaa, ettei demokratia ole Euroopassa itsestäänselvyys.

Ja arvon toverit,

meillä on Euroopassa omat haasteemme, mutta maailmalla todella kiehuu. Tällä hetkellä Gazassa on kuollut lähes 35 000 ihmistä, mukaan lukien lähes 14 000 lasta. Huhtikuussa tapahtuneet Israelin ja Iranin väliset iskut ovat hyvin huolestuttavia. Tilanne on herkkä sekä vaarallinen, ja konflikti laajenee useammalle rintamalle.

Olisikin erittäin tärkeää, että Euroopan puhuisi pysyvän rauhan puolesta alueella, ja pyrkisi toiminnallaan rajoittamaan aseellisen konfliktin laajenemista yhteenkään suuntaan. Johdonmukaisuus on politiikassa arvokasta.

Arvon kuulijat,

Tavoitteet on aina oltava korkealla. Tiedätte varmasti viimeiset gallupit – hallituksen politiikka alkaa näkyä hallituksen kannatuksessa.

Me kyllä tiedämme, millaista politiikkaa suomalaiset ansaitsevat. Panostuksia koulutukseen, osaamiseen, työllistymiseen ja peruspalveluiden turvaamiseen, kasvumyönteistä politiikkaa avoimessa ja kansainvälisessä Suomessa. Me ratkomme päättäväisesti ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden ongelmia, puolustamme työntekijöiden oikeuksia ja puhumme vakaiden markkinoiden puolesta.

Vuosi sitten menimme vaaleihin arvot edellä, emmekä joustaneet arvoistamme kokoomuksen hallitustunnustelukysymyksien kohdalla.

Se oli aivan oikea ratkaisu. Suomalaiset ovat paljon arvopohjaisempia kuin ehkä ajattelemmekaan. Viime syksynä Helsingin Sanomat teki kyselyn, jonka mukaan moni suurituloinenkaan ei pitänyt hallituksen leikkauspolitiikkaa oikeudenmukaisena. Suomalaiset näkevät hallituksen oikeudenmukaisuuspuheiden taakse ja vaativat parempaa politiikkaa. Siksi on tärkeää, että mekin pidämme arvojohtajuuden tärkeyttä esillä.

Oppositiossa me keskitymme tekemään työtä toiveikkuuden ja paremman tulevaisuuden eteen. Me uskomme siihen, että jokaisella on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen elämään. Ja me olemme valmiita taistelemaan näiden arvojen puolesta, niin kotimaassa kuin maailmallakin.

Yhteiskunnassamme horjuvat nyt perustavanlaatuiset arvot, mutta me olemme vastavoima hallituksen politiikan ajamalle kehitykselle. Me torjumme vihapuhetta sekä rasismia ja huolehdimme ihmisten yhdenvertaisuudesta. Ymmärrämme, että turvallisuus kasvaa sisältä käsin, luottamuksena ja yhteisön vahvuutena.

Sosialidemokraatteina meidän velvollisuutemme on puolustaa ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Niin olemme tehneet jo yli 120 vuoden ajan ja sitä työtä jatkamme.

Näillä sanoin kiitän teitä kutsusta Hyvinkäälle ja toivotan teille erittäin hyvää vappua! Kiitos.