SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vappuna: ”Jo riittää hyvinvointiyhteiskunnan romuttaminen ja palkansaajien kyykyttäminen!”

SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin puhe vappuna 2024 Oulussa

(Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Hyvät ystävät, toverit, oululaiset,

On suuri kunnia pitää ensimmäinen vappupuheeni SDP:n puheenjohtajana täällä Oulussa. Onhan se Pohjois-Suomen suurin kaupunki.

Muuan vanhempi valtiomies sanoi minulle ottaessani ensimmäisiä askelia valtakunnan politiikassa, että muista Antti: Suomi on iso maa, ja elämää on paljon kehä kolmosen pohjoispuolellakin. Se oli hyvä neuvo, jonka olen sisäistänyt. Tuon ohjeen minulle antoi ministeri Matti Ahde.

Matin kautta sain tehosulkeiset Oulu-tiedosta. Sitä samaa infoa minulle on jakanut eduskuntaryhmämme nykyinen puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Osaan kertoa, että Oulussa käy aina hyvä tuuli, suoraan mereltä. Täällä maistuu kärkkäri, pitsa ja lööki, kaupungissa ajellaan onnikalla ja istutaan patiolla.

Oulu on yliopistoineen pohjoisen Suomen sivistyksen ja teknologian kehto. Oulun kouluista ammensivat oppinsa myös presidentit K. J. Ståhlberg, Kyösti Kallio ja Martti Ahtisaari. Kulttuuri näkyy ja kuuluu teatterin, kirjailijoiden, Oulu Sinfonian ja vaikka ilmakitaran kautta. Oulu on jääkiekon, jalkapallon, pesäpallon ja jääpallon kaupunki.

Siksi, ystävät, on hyvä aloittaa SDP:n puheenjohtajana Oulusta.

Hyvät kuulijat,

Tie tähän pisteeseen ei kuitenkaan alkanut viime syksyn SDP:n puoluekokouksesta. Se alkoi jo viisivuotiaana, kun vanhempani erosivat ja isästäni tuli yksinhuoltaja.

Se ei ollut aivan tavallista tuohon aikaan, 1980-luvulla, isän jäädä huolehtimaan lapsesta. Mutta isäni Jokke ei ollut yksin. Heti ensimmäisenä aamuna päiväkodissa hoitajat katsoivat hieman tarkemmin perään, että minulla oli puhtaat vaatteet päällään ja oikeanlainen varustus mukana. Se oli hyvinvointiyhteiskunnan hellä, lähes huomaamaton kosketus.

Päiväkodin jälkeen sain jatkaa maksuttomaan koulutukseen, ja oli mahdollisuus opiskella senkin jälkeen, kun työura oli jo alkanut. Sain harrastaa useita lajeja: jalkapalloa, jääkiekkoa, koripalloa ja vaikka mitä. Harrastaminen oli mahdollista kaikille. Se oli minun sukupolveni hyvää arkea.

Tuosta suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on kysymys. Suomi rakennettiin sen varassa, että jokainen lapsi on arvokas. Jokaiselle annettiin mahdollisuus.

Seison tänään edessänne siksi, että tämä hieno suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on mahdollistanut unelmien tavoittelun ja eteenpäin pyrkimisen. Siksi, että minun sukupolveni ei saa olla viimeinen, jota suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kannattelee ja kannustaa eteenpäin.

Sen vuoksi olen politiikkaan lähtenyt.

Hyvät ystävät,

Tänä keväänä Suomea ja Eurooppaa koettelee ankara takatalvi ja kova oikeistoaalto. Laitaoikeisto yrittää kaikkialla saada tukevaa otetta vallankahvasta kääntääkseen historian kehityksen - mutta ei eteenpäin, vaan taaksepäin.

Suomeen syntyi vuosi sitten sodan jälkeisen historiamme ylivoimaisesti oikeistolaisin hallitus. Tämän hallituksen tavoitteisiin ei kuulu työntekijöiden suojasta huolehtiminen, ei kaikkien saatavilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut, eikä ihmisten auttaminen maailmalla.

Purran oikeistohallitus on hyvinvoivien ihmisten hallitus, jonka mielestä jokainen pärjätköön omillaan. Hallitus, joka tavoittelee Amerikan malliin mahdollisimman pientä julkista sektoria ja alhaista verotusta. Hallitus, joka sanoo, ettei politiikkaan sovi empatia. Tuossa lausunnossa kiteytyy hallituksen ja sen johtavan puolueen kokonaisajattelu: ei empatiaa!

Mutta mitä on politiikka? Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa. Mitä on empatia? Se on myötätuntoa. Oikeistohallituksen johtava ministeri on siis sitä mieltä, ettei yhteisten asioiden hoitamiseen kuulu myötätunto.

Tämä ideologia näkyy myös hallituksen työn jäljessä.

Samaan aikaan, kun on aivan pakko leikata hyvinvointialueiden julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista miljarditolkulla, kaadetaan puoli miljardia euroa yksityisille terveysjäteille.

Samaan aikaan, kun on täysin välttämätöntä saksia osa-aikatyössä ahertavalta kahden lapsen yksinhuoltajalta 700 euroa kuukaudessa, on varaa ojentaa ministerin tuloluokalle 1700 euron veronalennukset vuodessa.

Samaan aikaan, kun hallituksen kehysriihessä rynnättiin jokaisen yli 2000 euroa kuussa saavan eläkeläisen lompakolle, pelastettiin sipsit, keksit ja muut oikeistopuolueiden pienten eturyhmien edut.

Miksi on niin helppoa leikata pienituloiselta eläkeläisiltä se viimeinen euro, mutta niin vaikeaa leikata ministerien tuloluokalta se ensimmäinen?

Hyvät ystävät,

Nämä sopeutukset olisi mahdollista tehdä aidosti oikeudenmukaisella tavalla.

Joidenkin mielestä Suomessa on yli viisi miljoonaa käsitystä oikeudenmukaisuudesta – meillä sosialidemokraateilla on toinen käsitys. Suomessa on edelleen olemassa yhteisesti jaettuja arvoja, käsitys oikeasta ja väärästä. Käsitys kohtuudesta.

SDP tarjoaa tälle oikeiston kylmälle ja kovalle linjalle oikeudenmukaisen ja tasapainoisen vaihtoehdon sekä toivoa tulevaisuudesta.

Aivan ensimmäiseksi peruisimme hallituksen tekemät päättömät menolisäykset ja suurituloisimpien veronalennukset. Niiden sijasta pitäisimme yllä tavallisten ihmisten ostovoimaa sekä turvallisuutta ja terveyttä tuottavia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Puuttuisimme myös haitallisiin yritystukiin ja toteuttaisimme esimerkiksi asiantuntijoiden pitkään esittämän listaamattomien yritysten osinkoverotuksen uudistamisen. Näiden sijasta panostaisimme aidosti vihreään siirtymään, energiaan ja teknologiaan.

Ennen kaikkea suojaisimme tarvittavissa sopeutustoimissa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja ottaisimme myös kaikkein suurituloisimmat mukaan sopeutustalkoisiin.

Oikeudenmukaisemman vaihtoehdon hallituksen Suomea kurjistavalle ja käpertävälle leikkauslinjalle esitämme ensi viikolla eduskunnassa, kun julkisen talouden suunnitelmaa käsitellään.

Hyvät ystävät,

Vaikeita aikoja on eletty ennenkin ja vaikeita päätöksiä on Suomessa aina tehty. Mutta koskaan ennen niitä ei ole tehty hymyssä suin, saksia ja leikkuulautoja heilutellen, ja leikkausten kohteiksi joutuvia ivaten ja pilkaten.

Suomen taloutta ei oikeistohallituksen toimilla pelasteta, eikä hallitus saavuta tavoitteitaan. Seurauksena syntyy vain “välttämättömien” ja “pakollisten” lisäleikkausten ja veronkorotusten kierre.

Suomeen nyt tuotava malli on Yhdysvaltain kovaa politiikkaa, republikaanisen puolueen oikeaa laitaa. Oikeistokäänne on mahdollinen, koska perussuomalaisten puolue on uudestisyntynyt Timo Soinin jälkeen. Soini oli suosittu, mutta hän ei ollut ihmisvihaaja eikä oikeistolaisen talouspolitiikan rakastaja. Soinin puolueesta ei enää ole jäljellä kuin nimi ja kuoret. Uudet isännät ovat ottaneet vallan ja meno on sen mukaista.

Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ei nyt pelasteta, vaan sitä romutetaan ennätysnopeasti.

Hyvät ystävät,

Tämä ei ole oikein. Tämä ei ole oikeudenmukaista.

Jos hallituksen tekemät toimet oikeiston mielestä todella ovat oikeudenmukaisia ja kohtuullisia, niin en halua tietää, mikä olisi heidän mielestään epäoikeudenmukaista ja kohtuutonta.

Nyt alkaa jo riittää. Suomi pystyy kyllä parempaan.

Hyvät ystävät,

Vuosi on nyt kulunut ja nyt nähdään, mikä on tulos:

Luvattiin nujertaa alijäämät ja velkaantuminen - päädyttiin nujertamaan palkansaajat. Velkaantuminen kasvaa edelleen.

Luvattiin pelastaa hyvinvointiyhteiskunta ja palvelut - päädyttiin pelastamaan rikkaat ja suurituloisimmat.

Luvattiin satatuhatta uutta työpaikkaa - syntyy satatuhatta uutta toimeentulotukiasiakasta.

Vuoden aikana työpaikkoja on menetetty jo yli 50 000. Hallituksella on matkaa tavoitteeseen nyt 150 000.

Luvattiin, ettei keneltäkään vaadita kohtuuttomuuksia - ajetaan 17 000 lasta köyhyyteen.

Hallitus pakottaa asumistukileikkauksilla tuhannet perheet pois kodeistaan sekä lapset kauas kouluistaan ja kavereistaan.

Valonpilkahduksia tai positiivisia uutisia Suomen osalta ei kuulla, ainoastaan otsikoita heikkenevistä talousennusteista, lisääntyvästä työttömyydestä ja Ruotsiin hävityistä vihreistä investoinneista.

Hyvät ystävät,

Vajaan vuoden aikana, historiallisen lyhyessä ajassa, hallituksen talouspolitiikalta putosi pohja pois. Hallitus ajautui tilanteeseen, jossa se joutui ensimmäisessä kehysriihessään korjaamaan kurssia ja tekemään peräti kolmen miljardin euron lisäsopeutukset.

Kolme kohtalokasta virhettä johti tähän tilanteeseen.

Ensinnäkin budjettia rakennettiin aivan liian ruusuisen kasvuarvion varaan. Hallitus ennusti rakentamisen lähtevän kovaan nousuun jo keväällä, vastoin SDP:n esittämiä varoituksia. Vaatimuksille rakennusalan pelastuspaketista viitattiin kintaalla. Nyt näemme, että rakentaminen ei lähtenyt nousuun, se ei pysynyt ennallaan, vaan syöksy jatkuu jyrkkänä, ja se vetää perässään koko maan taloutta.

Toiseksi, hallitusohjelmassa rajattiin veropohjan vahvistaminen keinovalikoimasta kokonaan pois. Nyt virhe tunnustetaan paniikissa tehdyllä, ennätyksellisellä arvonlisäveron korotuksella kesken talousarviovuoden. Tällä korotuksella Suomi kiilaa EU:n kakkospaikalle Unkarin vanaveteen, yli muiden Pohjoismaiden tason.



Kolmannen virheen hallitus teki lähtiessään lietsomaan työmarkkinakaaosta yksipuolisilla työelämäheikennyksillään, joiden vuoksi kansainvälinen työjärjestö ILO on ottanut Suomen tarkkailuluokalleen ja kirjelmöi meille. Työmarkkinakaaos on painanut Suomen taloutta syvemmälle taantumaan ja työntänyt taloustavoitteita yhä kauemmaksi hallituksen ulottuvilta.

Jos työmarkkinoita ei vakauteta, hallituksen aiheuttama työmarkkinakaaos uhkaa jatkua syksyn liittokierroksella, pahimmillaan koko vaalikauden. Hallituksen aiheuttamasta vastakkainasettelusta on koitumassa miljardiluokan jarru Suomen taloudelle.

Hyvät ystävät,

Moni suomalainen kysyy, että alkaisiko tämä palkansaajien kyykyttäminen jo riittää?

Vastaus on kyllä: Jo riittää!

On aika vakauttaa Suomen työmarkkinat, ja valjastaa ne tukemaan kasvua ja työllisyyttä.

Hyvät kuulijat,

Purran oikeistohallitus on pysäytettävä. Muutoin vauriot suomalaisille tulevat peruuttamattomiksi ja kalliiksi. Ensimmäinen mahdollisuus tähän on kesäkuun eurovaaleissa.

Näissä vaaleissa päätetään koko Euroopan suunnasta ja sielusta. Euroopan unioni perustettiin takaamaan rauhaa ja turvaamaan tasa-arvoa, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Nyt unionissa käydään jälleen taistoa arvoista. Oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioituksen sekä tasa-arvon edistämisen kaltaiset asiat eivät ole enää itsestäänselvyyksiä, vaan osa pyrkii murentamaan näitä arvoja.

Perinteiset oikeistopuolueet ovat valmiita mahdollistamaan tämän kehityksen tekemällä yhteistyötä laitaoikeiston kanssa, jos se hyödyttää niiden päämääriä hyvinvointivaltion purkamisessa sekä työntekijöiden oikeuksien ja tavallisten ihmisten toimeentulon heikentämisessä.

Tästä olemme nyt saaneet esimakua Suomessa. Kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitusyhteistyö on johtanut paitsi eriarvoisuuden ja vastakkainasettelun lisääntymiseen, myös tärkeiden ilmastotoimien jarruttamiseen sekä hyökkäyksiin mediaa, järjestäytyneitä työntekijöitä ja muita länsimaisen demokratian kulmakiviä vastaan.

Eurooppaa koettelee tämä sama oikeistoaalto muuallakin: Italiassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Ruotsissa. Vain sosialidemokratian menestys Euroopassa voi asettaa rajat tälle aallolle.

Euroopan kokoomuksen kärkiehdokas, nykyisen komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sen ääneen jo sanoi: Mikäli vaalitulos sen mahdollistaa, kokoomus tekee liiton laitaoikeiston kanssa.

Laitaoikeiston, joka pyrkii nakertamaan ja heikentämään EU:ta sisältä päin.

Vain jos sosialidemokratia nousee vaaleissa riittävän suureksi puolueryhmäksi, oikeistovalta ei pääse sanelemaan Euroopan kehitystä tulevaisuudessa.

SDP tekee työtä eriarvoistavaa politiikkaa ja Euroopan surkastuttajia vastaan. Me puolustamme demokratiaa, rauhaa ja tasa-arvoa. Meidän Euroopassamme kitketään vihapuhetta ja rasismia sekä huolehditaan ihmisten yhdenvertaisuudesta.

Hyvät ystävät,

Kesäkuun vaaleissa tulee aika sanoa kirkkaasti ja kuuluvasti: Jo riittää.

Pystymme parempaan!

Kiitos.