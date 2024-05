SDP:n Piritta Rantasen vappupuhe Jyväskylässä

Hyvät kuulijat ja vapun viettäjät!

Näin työn juhlan päivänä sitä toivoisi voivansa puhua iloisista ja hyvistä asioista. Miettiessäni työelämää, työntekijöitä ja ajankohtaisia asioita laajemminkin, hyvät uutiset ovat olleet vähissä. Orpo-Purran oikeistohallitus on ryhtynyt romuttamaan suomalaista hyvinvointivaltiota ennennäkemättömällä tavalla. Nykyisen hallituksen tavoitteena näyttää olevan luokkayhteiskunnan palauttaminen Suomeen. Suomen, jossa rikkaat elävät omaa suojattua elämäänsä ja muut saavat pärjätä miten osaavat.

Tämä ei ole tuulesta temmattu ajatus, vaan se on nähtävissä hallitusohjelmasta ja sen toteutuksesta, ja jo nyt tehdyillä päätöksillä ja toimilla.

Hallitus kutsuu työmarkkinoiden heikennyksiä pakolliseksi uudistukseksi. Se on tehnyt itsestään työmarkkinaosapuolen ja aiheuttanut yksipuolisella, elinkeinoelämän toiveita ajavalla politiikallaan historiallisen työmarkkinakaaoksen, jolle ei loppua näy. Hallitus pitää jääräpäisesti kiinni vastakkainasettelua aiheuttavasta työmarkkinalinjastaan ja on kieltäytynyt kaikista aloitteista tilanteen ratkaisemiseksi.

Sanoin kaksi vuotta sitten pitämässäni vappupuheessa, että yhdessä sopiminen ja yhteistyöllä rakentaminen ovat olleet menestyksemme, vakauden ja hyvinvoinnin kulmakiviä. Nyt tämä sopimisen kulttuuri tuntuu olevan koetuksella. En voinut pahimmissa painajaisissakaan kuvitella, minkälaiselle koetukselle työelämän pelisäännöt laitetaan.

Mikä tämän kaiken jälkeen on se hyvinvointivaltio, jota hallitus kertoo puolustavansa?

Hyvät kuulijat,

Näyttää siltä, että Euroopan unionista on tulossa suomalaisen palkansaajan viimeinen tuki ja turva. Kun hallitus on ottanut asiakseen työntekijöiden aseman heikentämisen ja vetää maton jalkojen alta, meidän on kyettävä rakentamaan Euroopan unioniin työntekijöiden oikeuksien pohja. Kun täällä ei enää osata sopia yhdessä, on Euroopan unionin jatkossa oltava palkansaajan paras ystävä ja työntekijöiden oikeuksien puolustaja. Näitä asioita haluan olla Euroopan unionissa ajamassa!

Hallituksen tekemät toimet mm. lakko-oikeuden rajoittaminen, yksipuolisesti, on yksi suurista järjestelmämuutoksista, jotka hallitus on aikonut toteuttaa elinkeinoelämän tahdon mukaisesti. Hallitus on aloittanut toimet tämän lain muuttamisella, koska sillä on haluttu varmistaa loppujen esitysten läpi meneminen työntekijöitä kuulematta, lakko-oikeuteen merkittävästi puuttumalla. Sananvapaudesta ja hyvinvointivaltiosta puhuva hallitus varmistaa, että oikeistohallituksen politiikkaa ei saa, eikä voi vastustaa.

Poliittisia ja myötätuntotyötaisteluita voimakkaasti rajoittamalla hallitus vie työntekijäpuolen mahdollisuudet taistella jäsentensä paremmasta tulevaisuudesta. Myötätuntotyötaisteluiden rajoittamisella isketään kovasti varsinkin matalapalkka- ja naisvaltaisten alojen mahdollisuuteen parantaa työehtojaan työehtosopimusneuvotteluissa. Kuka voi jatkossa puolustaa esimerkiksi terveydenhuoltoalan työntekijöitä, kun he eivät voi lakkoilla ja myötätuntolakot ovat todella rajattuja? Mistä voima neuvotteluihin ja niiden vauhdittamiseen ja tasapainon hakemiseen jatkossa tulee? Työelämän tasa-arvon kannalta tämä on todellista myrkkyä. Naisvaltaisten alojen palkkakuopat vain syvenevät, kun neuvotteluasetelmasta viedään voima pois. Tällainen nimenomaan eriarvoistava politiikka onkin hallituksen ainoa tarkoitus. Meistä ollaan tekemässä matalapalkkamaata!

Hallituksen tekemät leikkaukset tulevat iskemään myös työssäkäyviin. Nollatuntilaiset, osa-aikatyötä tekevät, pätkätöitä tekevät palkansaajat maksavat laskua tulomenetysten muodossa hallituksen rikkaille antamista veronkevennyksistä. Jo nyt pienipalkkaiset ihmiset joutuvat turvautumaan erilaisiin sosiaaliturvamuotoihin. Tämä on täysin väärin. Ihmisen pitää tulla palkallaan toimeen. Nyt kun työnantajien määräysvaltaa lisätään yksipuolisesti, se koituu aina työntekijän tappioksi. Koska olette viimeksi kuulleet, että olisi puhuttu liian pienistä palkoista, eikä liian suuresta sosiaaliturvasta? Aika harvoin kuulee!

SDP on ehdottanut aitoja keinoja, joilla pystytään vastaamaan työelämän parantamiseen. Alipalkkauksen kriminalisointi, ammattiliittojen kanneoikeus, henkilöstön edustus yritysten hallinnossa ja työntekijöiden edustajan tulkintaetuoikeus ristiriitatilanteissa ovat keinoja, joilla yritysten kilpailukykyä pystytään parantamaan paremmin sitoutuneen henkilöstön muodossa ja luodaan kannustimia työn tuottavuuden kasvuun.

Hyvät kuulijat,

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtionvarainministeri Purra on pääministeri Orpon kanssa sanonut leikkausten olevan pakko, koska edellinen hallitus ei tehnyt mitään ja velkaannutti Suomen talouden. Tämä sanoma meni vaaleissa äänestäjille läpi ja nyt sitä satoa korjataan pahimmassa mahdollisessa muodossa. Valtion velkaantuminen vain pahenee, velkamäärä kasvaa hurjaa tasoa. Hallitus ei puutu pääomatulojen verotukseen, yritystukiin tai listaamattomien yritysten osinkoverotukseen. Tosiasiassa varakkaimmat nauttivat edelleen hallituksen erityissuojelusta.

Valtionvarainministeri Purran sakset sen sijaan osuvat pienituloisiin, opiskelijoihin, eläkeläisiin, osa-aikatyötä tekeviin, yksinhuoltajiin, lomautettuihin ja työttömiin ihmisiin. Siis heihin, joiden vuoksi hyvinvointivaltiota on pidetty pystyssä. Kun tarvitaan apua, sitä on tarjottu.

Nykyinen hallitus kritisoi edellisen hallituksen velanoton menneen niin sanottuihin ylimääräisiin menoihin, joita olivat mm. pienten eläkkeiden korottaminen, oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste, hoivahenkilöstön vähimmäishenkilömitoitus sekä peruspalveluiden saatavuuden parantaminen eli hoitotakuu. Kuulostavatko nämä teistä turhilta sijoituskohteilta? Minusta ne kuulostavat hyvinvointivaltiolta!

Hallituksen tekemät leikkaukset ja tulevat leikkaukset tulevat viemään Suomeen syvään alhoon. Talouden tasapainottamisen nimissä tehtävät järjettömät leikkaukset ihmisten arkeen ovat suurinta sumutusta mitä on nähty. Hallitus on kertonut sopeuttavansa valtion taloutta 6 miljardilla eurolla. Ja silti valtion velkaantuminen ei katkea eikä velkasuhde taitu. No miksi ei? Miksi tämä on sumutusta? Koska hallitus siirtää tämän 6 miljardia euroa muihin kohteisiin, säästö valtion menoihin on siis pyöreä nolla. Pyöreä nolla. Rahaa vain siirretään toisesta paikasta toiseen paikkaan.

SDP:n vaihtoehto on aidosti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävämpi vaihtoehto oikeistoon verrattuna. Sosiaaliturvaleikkaukset eivät tuo työpaikkoja. Eläkkeiden leikkaus ei tuo tuloja valtion kassaan. Velkaantumisen taittamisen maksajaksi eivät saa joutua ainoastaan työttömät, yksinhuoltajat, eläkeläiset, osa-aikatyötä tekevät palkansaajat ja heikoimmassa asemassa olevat.

Hyvät kuulijat,

EU-vaalit pidetään kesäkuussa. Olemme ennusteista nähneet, että oikeistolle ennustetaan nousua parlamentin paikoissa. Heidän vanavedessään äärioikeisto on jälleen nousemassa Euroopassa. Lähdin ehdolle EU-vaaleihin, koska sosialidemokratia on ainoa vastavoima oikeiston ja varsinkin äärioikeiston nousulle. Olemme voima saadaksemme aikaan ihmisille paremman Euroopan unionin. Orpon oikeistohallitus polkee ennennäkemättömällä tavalla työntekijöiden oikeuksia Suomessa. Tämä sama trendi tulee jatkumaan Euroopan laajuisesti, jos oikeisto voittaa vaalit.

Nyt jos koskaan on siis tärkeintä käyttää järkeä ja äänestää EU-vaaleissa. Työntekijöiden oikeuksien ja aseman parantaminen tulee olla kansallisessa päätäntävallassa, mutta sille tarvitaan oikeiston puristuksessa yhä enemmän Euroopan laajuista lainsäädäntöä. EU:n toimivat sisämarkkinat syntyvät oikeudenmukaisesti ja rehellisesti toimivista yrityksistä sekä vapaasti liikkuvista työntekijöistä, joiden asema on vahva ja turvattu.

Tällaisessa kentässä on myös suomalaisen teollisuuden kuten esimerkiksi metsäsektorin yritysten helppo toimia, kun perusteet ovat kunnossa. Metsäpolitiikan tuleekin olla aina kansallisessa päätösvallassa. Suomalaiset tietävät parhaiten, miten omaa ympäristöä tulee suojella, miten metsiä hoidetaan, miten teollisuussektorin ja ihmisten arjen toimivuus saadaan sovitettua yhteen.

Tulevissa EU-vaaleissa päätetään Euroopan suunnasta ja sielusta. Euroopan unioni perustettiin takaamaan rauhaa ja turvaamaan tasa-arvoa, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Nämä isot sanat tuntuvat nyt entistä tärkeämmiltä eikä niitä pidä missään nimessä pitää itsestäänselvyyksinä. Turvallisuutemme koostuu niin sisäisestä kuin ulkoisesta turvallisuudesta. Me sosialidemokraatit puolustamme näitä arvoja teoissa, ei vain sanoissa. Rakennamme siltoja, emme murskaa niitä. Turvallisuus ja rauha syntyvät aidoista teoista ja kokonaisuudesta. Turvallisuuteen liittyy niin ulkoinen kuin sisäinenkin turvallisuus. Onkin aiheellista pohtia, miten teot ja sanat tällä hallituksella ovat kohdanneet?

Tästä kaikesta huolimatta toivotan teille hyvää iloista vappua, katsotaan tulevaisuuteen uskoen parempaan. Hyvät kuulijat, muistakaa äänestää EU-vaaleissa!