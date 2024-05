Kokoomuksen Marttinen: Suomella ei ole varaa Lindtmanin politiikkaan

”Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa Lindtmanin politiikkaan. SDP:n linja on vähemmän työtä, enemmän veroja, enemmän velkaa. Lindtmanin ehdotuksilla Suomi joutuisi EU:n tarkkailuluokalle ensi vuonna”, Marttinen sanoo puheessaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttisen vappupuhe kokonaisuudessaan liitteenä ja alla. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisat kuulijat,

Vietämme tänään vappua, suomalaisen työn ja ahkeruuden juhlaa. Työtä ja ahkeruutta on tärkeä juhlia Suomessa, sillä niiden pohjalle rakentuu suomalainen hyvinvointi.

Ilman työntekoa ja ahkeruutta ei ole hyvää, mitä jakaa. Kaikki lähtee siitä, että työnteon ja yrittämisen tulee kannattaa. Terve julkinen talous on paras turva sille, että suomalaisille tärkeät julkiset palvelut voidaan jatkossakin rahoittaa.

Suomessa on aina uskottu ahkeraan työntekoon. Siihen, että päivittäisellä uurastuksella omaa ja kansakunnan elintasoa voi nostaa. Pyyteettömän työnteon myötä Suomi onkin noussut köyhästä maasta maailman vauraimpien maiden joukkoon ja maailman onnellisimmaksi kansaksi.

Me Kokoomuksessa arvostamme työtä korkealle. Samoin tekee tämän maan nykyinen hallitus. Olemme laatineet Suomen lähihistorian kunnianhimoisimman talous- ja työllisyysohjelman. Tavoitteenamme on palauttaa Suomi pohjoismaiselle hyvinvoinnin ja talouskasvun tielle. Nostaa suomalainen työ ja ahkeruus takaisin ansaitsemalleen paikalle.

Arvoisat kuulijat,

Viime vuonna Suomi velkaantui Euroopan Unionin maista kaikista nopeimmin. Olemme jääneet jälkeen keskeisistä verrokkimaistamme lähes jokaisella taloudellisella mittarilla. Talouskasvu ja työllisyyskehitys on ollut heikkoa, velkaantuminen voimakasta ja työmarkkinoilla uudistukset ovat jääneet tekemättä.

Suomen tulevaisuus on kuitenkin vielä omissa käsissämme ja toivoa täynnä. Talouden heikko kehitys on vielä käännettävissä ja hyvinvointivaltion tulevaisuus turvattavissa. Muutos vaatii kuitenkin järeitä toimenpiteitä. Tähän työhön kokoomus ja hallitus on vankasti sitoutunut.



Odotteluun on käytetty nyt aikaa jo vuosikymmeniä. Poliittinen rohkeus on haudattu toiveajatteluun ennustettua nopeammasta kasvusta. Nyt aikaa odotteluun ei enää ole.

Hallitus päätti hallitusneuvotteluissa historiallisista kuuden miljardin euron sopeutustoimista talouden suunnan kääntämiseksi. Vuosi hallitusneuvotteluiden jälkeen talouden tilannekuva kääntyi kuitenkin odotettua synkemmäksi.

Siksi teimme kehysriihessä päätökset kolmen miljardin euron uusista lisäsopeutuksista. Sain pääministeriltä vastuulleni johtaa lisäsopeutustoimien valmistelua.

Aloitimme työn kuukausia sitten ja etenkin loppua kohden istuimme aamusta iltaan neuvotteluhuoneessa. Neuvotteluiden parissa vietettyjä tunteja kertyi arviolta yli 200. Osana lisäsopeutusten valmistelua kävimme kaikki keinot läpi.

Nyt tehtävät säästötoimet ovat välttämättömiä, jotta julkisen talouden kiihtyvä velkaantuminen saadaan hallintaan. Jotta huomenna olisi paremmin kuin tänään. Jotta voimme pitää huolta heikoimmista ja turvata suomalaisille tärkeät palvelut.

Laatimamme yhdeksän miljardin sopeutuspaketti tulee taittamaan velkaantumisen kasvun. Päätökset ovat mittavia ja edessämme tulee olemaan taloudellisesti niukkoja vuosia. Tehdyt toimet kuitenkin tuottavat tulosta. Päätösten myötä Suomi välttää konkurssiuran.

Hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka luo parempaa tulevaisuutta. Valtiovarainministeriön arvioiden mukaan työllisyys tulee kasvamaan, talouskasvu kiihtymään ja investoinnit Suomeen lisääntymään.

Työn ja ahkeruuden linja näyttää arvonsa.

Hyvä vappukansa,

Suomi ei nouse vain säästämällä. Tarvitaan myös vahvoja talouskasvua tukevia toimia ja vahvempaa työllisyyttä. Siksi kehysriihessä sovimme lisäsopeutusten lisäksi historiallisen jykevästä kasvupaketista hallitusohjelman päälle.

Panostamme satoja miljoonia euroja joka vuosi lisää suomalaisten osaamiseen sekä tutkimukseen ja innovaatioihin. Pienelle maalle korkea osaaminen ja innovaatiot ovat elinehtoja.

Lisäksi hallitus tekee hyvin vahvaa teollisuuspolitiikkaa, millä on keskeinen vaikutus Suomen talouskasvuun. Luomme yrityksille suunnatun investointikannustimen, joka tukee Suomen roolia vihreissä investoinneissa. Lisäksi uudistamme investointien luvituksen sujuvaksi. Vahva teollisuuspolitiikka on vahvinta ilmastopolitiikkaa.

Hallituksen vahvalla teollisuuspolitiikalla on paljon vaikutusta myös täällä Satakunnassa, jonne on suunnitteilla useita mittavia teollisia investointeja. Viimeisimpänä hankkeensa etenemisestä täällä Raumalla on kertonut Metsä Group, joka suunnittelee kuitupakkaustehtaan rakentamista kaupunkiimme.

Näitä uutisia me tarvitsemme paljon lisää, joka puolelle Suomea.

Arvoisat kuulijat,

Työllisyyden kehitys on sakannut Suomessa vuosikymmenet. Samalla väestömme ikääntyy ja työikäisten määrä vähenee. Työmarkkinoitamme on uudistettava.

Hallituksen tavoitteena on palauttaa Suomi pohjoismaiselle työn polulle. Toteutamme uudistuksia, jotka parantavat työnteon ja yrittämisen kannusteita. Vahvistamme Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Näitä uudistuksia on toteutettu verrokkimaissamme jo aikoja sitten. Me emme edellisten hallitusten tapaan lykkää näitä enää hamaan tulevaisuuteen.

Kaikkien hallituksen päätöksien keskiössä on työn linja. Työnteon pitää olla aina kannattavaa ja työllistämisen helpompaa. Työpaikkoja syntyy, kun työnantajan kannattaa työllistää.

Työllisyyden nosto ei ole vain taloudellinen tavoite, vaan se on myös lupaus paremmasta tulevaisuudesta ja vakaammasta elämästä suomalaisille.

Edistämme määrätietoisesti paikallista sopimista, kevennämme työn verotusta ja puramme kannustinloukkuja. Viimein myös poliittisille lakoille luodaan selkeät pelisäännöt. Rakennamme Suomea, jossa jokainen työkykyinen ja työikäinen voi elättää itsensä ja perheensä ensisijaisesti työnteolla.



Niin kotimaiset kuin kansainväliset asiantuntijat ovat jo vuosikymmeniä suositelleet meille näitä uudistuksia, sillä toimivat työmarkkinat ovat parasta lääkettä työllisyyden lisäksi tuottavuuden kasvulle. Pääministeri Orpon johdolla Suomen talouden iskukyky nostetaan 2020-luvulle.

Hyvät kuulijat,

Yksikään maamme oppositiopuolueista ei ole kyennyt esittämään konkreettista vaihtoehtoa hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikalle.

Pääoppositiopuolue SDP on torjunut yksitellen jokaisen hallituksen säästökohteen ja työmarkkinauudistuksen. Vastineeksi Lindtmanin SDP ehdottaa suomalaiseen työhön ja yrittäjyyteen massiivisia uusia veronkiristyksiä. Se, jos mikä, olisi myrkkyä suomalaisen kasvun edellytyksille.

SDP:n esityksissä on paljon ilmaa ja vähän konkretiaa. Herää kysymys, ovatko demarit ollenkaan tiedostaneet ja ymmärtäneet, että miten vakavassa tilanteessa Suomi tällä hetkellä on. SDP:n tilannekuva taloudesta on aivan liian ruusuinen.

Vasemmiston on aika herätä unesta. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa Lindtmanin politiikkaan. SDP:n linja on vähemmän työtä, enemmän veroja, enemmän velkaa. Lindtmanin ehdotuksilla Suomi joutuisi EU:n tarkkailuluokalle ensi vuonna.

Demarien velkavetoinen politiikka on tullut tiensä päähän. Suomalaiset maksavat Marinin hallituksen menolisäyksistä nyt kovaa hintaa. Olisipa työ talouden kuntoon laittamiseksi aloitettu paljon aikaisemmin.

Yhteisten asioiden hoitamisessa on kyse tulevien sukupolvien parhaasta, hyvinvointivaltion turvaamisesta ja menojen priorisoinnista. Voitte luottaa siihen, että Suomessa istuu nyt hallitus, joka ei anna maamme enää suistua velkakierteeseen. Hallitus, joka takaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden.

Arvoisat kuulijat,

Vaikeassa maailmantilanteessa yhteiskunnan perusasioiden merkitys korostuu. Vahva talous on kaiken muun hyvän edellytys. Entistä jännitteisemmässä maailmassa turvallisuuteen on panostettava entistä enemmän.

Hallitus kantaa vastuuta Suomen turvallisuudesta. Turvallisuudesta huolehtiminen on poliitikkojen tärkein tehtävä.

Samalla jatkamme vankkaa Ukrainan tukemista, sillä Ukraina taistelee oman itsenäisyytensä lisäksi koko läntisen ja vapaan maailman puolesta. Siksi Ukrainan voitto on ainoa vaihtoehto. Suomi on ollut Ukrainan tukemisessa eturintamassa, mutta on varmistettava, ettei tuki horju myöskään muissa länsimaissa. Vastaavasti, länsimaiden tulee satsata selvästi nykyistä vahvemmin omaan puolustusmateriaalivarusteluun.

Hyvät kuulijat,

Minä luotan siihen, että Suomi pärjää myös tulevaisuudessa. Meillä on kaikki mahdollisuudet menestykseen.

Teemme joka päivä töitä sen eteen, että taloutemme kestää ja kantaa myös tuleville sukupolville. Vappu on mitä parhain hetki juhlistaa työtä ja ahkeruutta. Sitä, mikä on kaiken hyvän alku ja juuri.

Nyt on aika kääntää uusi sivu Suomen työllisyyden ja talouden kehityksessä. Tähän työhön hallitus ja kokoomus on sitoutunut, mutta ennen kaikkea hyvä lähtee ahkerista suomalaisista. Pitäkäämme siis suomalainen työ ja yrittäjyys arvossaan.

Nostakaamme malja suomalaiselle työlle! Toivotan kaikille iloista vappua!