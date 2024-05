Europarlamentaarikko Ville Niinistö vappupuheessaan: Vihreät on takuupuolue kestävän kehityksen ja tulevaisuudenuskon puolesta

– Orpon hallituksen kovat leikkaukset nuorilta ja opiskelijoilta ovat monin tavoin haitallisia Suomen tulevaisuudelle aikana, jolloin kansainvälinen tilanne on kärjistynyt ja jossa yhteisöllisyyteen panostaminen olisi kansallisen eheyden kannalta erityisen tärkeää. Suomella ei ole varaa koulutuksen eriarvoistumiseen ja siihen että osa nuorista jää syrjään hyvästä koulutuksesta ja edellytyksistä pärjätä työelämässä, Ville Niinistö korosti.

– Orpon hallitus aliarvioi myös leikkaustensa työllisyyttä heikentävä vaikutusta. Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien leikkaukset vaikeuttavat entisestään nuorten pääsyä työelämään ja vähentävät etenkin osa-aikaista työntekoa. Suomi ei saa hylätä ihmisten keskinäistä solidaarisuutta, joka on tulevaisuudenuskolle ja maanpuolustustahdollekin tärkeää, Niinistö sanoi.

Eurovaaleissa kesäkuussa päätetään osaltaan merkittävästi Suomen ja koko Euroopan suunnasta. Vihreät on eurovaaleissa niin Suomen kuin koko Euroopan unionin tasolla takuupuolue sille, että Eurooppa-myönteinen yhteistyö kestävän kehityksen ja inhimillisten arvojen sekä demokratian, oikeusvaltion ja turvallisuuden puolesta vahvistuu entisestään.

– Vihreillä on ratkaisevan tärkeää rooli siinä että europarlamentissa on tulevaisuutta rakentava Eurooppa-myönteinen enemmistö, joka hakee talouden ja turvallisuuden vahvistamista sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Puhtaiden investointien vauhdittaminen ja vihreän siirtymän jatkaminen on Suomen ja Turun seudun elinkeinoelämälle tärkeää: teknologiajohtajuus luo työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen, samalla kun se vahvistaa meidän riippumattomuuttamme autoritäärisistä maista sekä edistää ilmastokriisin ratkaisemista, Ville Niinistö korosti puheessaan.