SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru: Hallituksen on ratkaistava, tekeekö se vaikuttavia talouspäätöksiä

– Orpon hallituksen on aika luopua toimimattomista kela-lisäresursseista ja ohjata 500 M€:n lisäresurssit hv-alueille hoitoon pääsyyn. Tämä voidaan tehdä hyödyntäen järkevästi ja kustannustehokkaasti markkinoita apuna. Julkinen sote on isäntä, yksityinen sote-renki. Veronmaksajien rahaa ei voi sysätä markkinoille tehottomasti, vaikka se ideologisista syistä sopisikin. On aika saada terveysbisnes kuriin ja suitsia markkinoita, toteaa Kiuru.

– Lääkäriliitto on kovin sanoin arvostellut hallituksen toimeenpanemaa julkisen terveydenhuollon alasajoa. Kehysriihen uusin päätös leikkaisi hyvinvointialueilta 132 M€, kun jo voimassa oleva 14 päivän hoitotakuu muuttuisi kolmeen kuukauteen. Tosiasiassa hoitotakuun alasajo tarkoittaa, että vastaanotoilla menetetään toista tuhatta työpaikkaa, muistuttaa Kiuru.

– STM:n tulee kiireellä arvioida, onko perusoikeuksien heikentäminen todella mahdollista näin hitaan hoitoonpääsyn muodossa. Eikö ihmisten perusoikeudet vaarannu ja sote-palveluiden riittävyys ole uhattuna, jos noin 90 % menettää 14 vuorokauden hoitoonpääsyn ja saa tilalle oikeuden hoitoonpääsyyn kolmessa kuukaudessa, päättää Kiuru.