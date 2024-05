SDP:n Joona Räsänen: Marttinen moittii omaa peilikuvaansa

Hallitus on asettanut tavoitteekseen 100 000 uutta työllistä, mutta viime viikon työllisyysluvut osoittavat, että vuoden takaiseen verrattuna työllisyys on pudonnut noin 52 000:lla. Marttisen vappupuheiden mukaan taas ”on jo nähtävissä, kuinka hallituksen päätökset alkavat vaikuttamaan” ja kyselee SDP:ltä vaihtoehtojen perään.

– Hallitus penää epätoivoissaan vastauksia oppositiolta, koska sen oman talouspolitiikan pohja on pettänyt. Hallitus on vakuuttanut, että kaikki laarit, jopa laarien pohjat, on käyty läpi, kun talouden tasapainotustoimia on etsitty. Tosiasiassa aika monet laarit jäivät kokonaan penkomatta. Tilanteessa, jossa Suomi velkaantuu kymmenen miljardin euron vuosivauhtia, miljardien yritystukipotti jäi kokonaan rauhaan. Hallitus ei myöskään löytänyt yhtään säästettävää miljardien maataloustukipotista. Lisäksi kaikkein varakkaimmille kohdistuva listaamattomien yritysten huojennettu osinkoverokohtelu jäi täysin rauhaan. On täysin absurdia, että hallitus halusi räätälöidä keskituloisille eläkeläisille uuden lisäveron, todellisen ikäveron, mutta sijoittajien veroetuja ei voitu karsia, Räsänen luettelee.

Räsänen korostaa, että julkisen talouden tasapainottaminen on iso urakka, mutta toimet eivät saisi kohdistua epätasapainoisesti.

– Vaikeina aikoina ihmiset odottavat, että tämä urakka toteutetaan oikeudenmukaisesti. Valitettavasti maan hallitus on valinnut epäoikeudenmukaisuuden ohjenuorakseen. Talouden tasapainotuksen taakka kaatuu eniten heidän niskaansa, jotka ovat jo kaikista heikoimmilla. Yhteiskunnan kaikista varakkaimmat puolestaan ovat hallituksen erityissuojeluksessa. Moni kansalainen kysyykin, että miten ihmeessä näin järjetön ja tasapainoton yhtälö on saatu aikaan.

Räsänen huomauttaa hallituksen säästöpäätösten olevan valintoja.

– Muutaman sentin halvempi oluttölkki tuskin lämmittää, kun sairaalaverkon karsimisen seurauksena lähipalvelut heikkenevät. Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa palataan tämän hallituksen päätöksillä osin tilanteeseen, jossa oppimateriaaleista kustannukset sälytetään nuorten niskaan. Näin säästettävä summa vastaa sitä, minkä hallitus antaa osakesäästötilien sijoittajille. Hallitus olisi siis voinut valita myös toisen linjan, mutta sopeutustoimet päätettiin kohdistaa epäoikeudenmukaisesti.

Marttisen vappusyytöksiä Räsänen kommentoi lakonisesti:

– Kokoomuksen Marttinen on keksinyt ikiliikkujan, kun syyttää oppositiota hallituksen omista virheistä. Jatkossa kannattaakin nämä syytökset osoittaa pääministeri Orpolle.