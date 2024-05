SDP:n Mika Karin vappupuhe

Hyvät ystävät, toverit

Kulunut talvi on ollut erityisen pitkä ja kylmä. Tänään onneksi saamme nauttia auringosta ja lämmöstä, joka antaa uskoa siihen, että kesäkin vielä koittaa. Vappua usein juhlimmekin odottavissa tunnelmissa; olemme lähestymässä kesää ja jotakin uutta syntyy aina siinä samalla.

Pimeä ja kylmä talvi on ollut myös politiikassa. Kylmiä ovat olleet ne arvot, joilla Suomea on koko kulunut vuosi johdettu. Monesta suomalaisesta tulevaisuus näyttää synkältä kevään auringossakin.

Jo hallitusohjelma viime kesänä osoitti, että vaalilupauksille ei vaaliuurnilla käynnin jälkeen enää annettu arvoa. Aina viime kesästä asti on Suomessa puhaltanut kylmä oikeistopuhuri. Huhtikuun alussa astuivat voimaan leikkaukset, jotka tuntuvat raskaina monen arjessa. Käännettä oikeudenmukaisempiin päätöksiin ei ole näköpiirissä. Päinvastoin.

Vastikään hallitus päätti kehysriihessä kolmen miljardin lisäsopeutustoimista julkiseen talouteen. Hallituksen mukaan kaikki joutuvat osallistumaan talkoisiin, mutta todellisuudessa näin ei ole.

Tosiasiassa varakkaimmat nauttivat edelleen hallituksen erityissuojelusta. Hallitus ei puutu pääomatulojen verotukseen, yritystukiin tai esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkoverotukseen, vaikka lähes kaikesta muusta leikataan.

Sen sijaan erityissuojeluksessa ei ole myöskään koulutus, vaikka ennen vaaleja hallituspuolueet kilvan niin lupasivat. Aikuiskoulutustuen lakkautus ja leikkaukset vapaaseen sivistystyöhän saivat kehysriihessä jatkoa: ammatillisesta koulutuksesta otetaan sata miljoonaa pois ja aidosti maksuton toinen aste murennetaan jo vasta käynnistyttyään. Opiskelijoiden tilannetta heikennettiin jo lainapainotteisuutta lisäämällä, ja nyt myös asumistukea heikennetään. Tämä kaikki aikana, jolloin nuoremme kokevat muutenkin suurta epävarmuutta tulevaisuudestaan.

Hyvät kuulijat,

me tekisimme toisin. Suomen talouden vakavaa tilannetta ei pidä vähätellä. Mutta vaikka tilanne on vakava, emme me oikeasti elä sellaisessa vaihtoehdottomuudessa, kuin hallitus antaa ymmärtää. Sakset pitää kohdistaa oikeudenmukaisesti ja samalla varjella orastavan kasvun joutumista leikkausten kohteeksi.

SDP vahvistaisi julkista taloutta puuttumalla myös mittaviin yritystukiin, pääomatuloihin ja listaamattomien yritysten osinkojen verotukseen. Niiden, joilla on valmiiksi paljon, pitäisi osallistua näihin talkoisiin enemmän kuin heidän, joilla on valmiiksi vähän.

Tässä tilanteessa me sosialidemokraatit panostaisimme osaamiseen ja koulutukseen. Varmistaisimme että työttömät saavat tukea niin työnhaun kuin työkyvyn ongelmiin sekä pitäisimme huolta siitä, että myös osa-aikaisen työn tekeminen on kannattavaa. Yhteiskunnan turvaverkot kannattelisivat yli vaikeuksien.

Huolehtisimme hyvinvointivaltiomme kovimmasta ytimestä, sosiaali- ja terveyspalveluista. Antaisimme hyvinvointialueille lisäaikaa sopeuttaa omaa toimintaansa järkevästi ja hallitusti- pidemmällä aikavälillä kustannuksia tasaamalla. Me varmistaisimme, että hoitoa saisi kun sitä tarvitsee, ja ikäihmisten hoivassa olisi inhimillinen hoito turvattu riittävin henkilöstöresurssein.

Orpon hallitus taas on tekemässä aivan päinvastoin: julkisen terveydenhuollon palveluita rajataan, vanhustenhoidon hoitajamitoitusta lasketaan ja perusterveydenhuollon hoitotakuuta rajataan niin, että kahden viikon sijasta hoitoon pääsee kolmessa kuukaudessa. Samalla hallitus suunnittelee yksityisten terveysyritysten tukemista sadoilla miljoonilla euroilla.

Hyvät kuulijat,

Koska vietämme tänään työn juhlapäivää, on tietysti todettava se tosiasia, että hallitus on aiheuttanut työmarkkinoille kaaoksen, joka vahingoittaa vakavasti koko Suomea. Hallitus ei arvosta työtä eikä työn tekijää. Hallitus ei ymmärrä, että suomalaisen yhteiskunnan yksi menestystekijä kautta historian on ollut yhdessä sopiminen.

Nyt työmarkkinat on ajettu kaaokseen yksipuolisella sanelulla ja työmarkkinapolitiikan perusta on murrettu, kun maan hallitus on tehnyt itsestään työmarkkinaosapuolen. Samalla ollaan rikkomassa jotakin ainutlaatuista suomalaisessa yhteiskunnassa, kun oikeutta poliittisiin lakkoihin ollaan rajaamassa merkittävästi. Ja kun tällä tavoin työntekijästä tehdään heikompi neuvotteluosapuoli, ollaan seuraavassa hetkessä heikentämässä työehtoja ja irtosanomissuojaa samalla kun työttömyysturvaa heikennetään.

Työmarkkinoilla tilanne on umpisolmussa ja edessä on vaikea syksy. Suomen taloudessa ei olisi varaa nyt tämän kaltaiseen kaaokseen, vaan tarvitsemme vakaita työmarkkinoita, jotka on aina olleet Suomen vahvuus. Mutta haluaako hallitus tätä umpisolmua edes aidosti yrittää avata? Haluaako hallitus edes, että Suomen tulevaa kasvua rakennetaan yhteistyöllä ja luottamuksella?

Sillä luottamusta Suomi nyt tarvitsisi, niin työmarkkinoilla kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Luottamusta Suomessa tarvittaisiin niin yksittäisten ihmisten kohdalla kuin kansakuntanakin. Suomessa ei pitäisi kenenkään kokea toivottomuutta omasta tulevaisuudestaan ja toimeentulostaan. Suomi tarvitsee hyvinvoivia ja tulevaisuuteensa luottavia kansalaisia – sillä niin toimien olisimme vahvempia myös, kun maailma ympärillämme myrskyää.

Ja maailmalla on nyt myrskyisää,

Helmikuussa tuli kuluneeksi jo kaksi vuotta siitä, kun Venäjä käynnisti julman ja oikeudettoman hyökkäyksensä Ukrainaan. Tuolloin meille suomalaisille kirkastui ajatus siitä, että emme halua enää koskaan jäädä kriisin edessä yksin. Nyt olemme tärkeä palanen yhteistä puolustusliitto NATOa. Samalla myös Euroopan Unioni on Suomelle ja suomalaisille tärkeämpi yhteisö ja kumppani kuin kenties koskaan aiemmin 30 vuoden EU-jäsenyytemme aikana.

Reilun kuukauden kuluttua pääsemme äänestämään tulevan Euroopan Unionin rakentajista EU-vaaleissa. Me sosialidemokraatit haluamme niissä vaaleissa rakentaa entistä vahvempaa Eurooppaa myös turvallisuuden osalta. EU:n tulee vahvistaa omaa puolustustaan ja jatkaa määrätietoisesti Ukrainan tukemista niin pitkään, kuin on tarve.

Me haluamme EU:n vahvistavan myös kokonaisturvallisuutta; syrjäytymistä ja eriarvoisuutta on torjuttava. Nuorille on tarjottava koulutusta ja työtä. Euroopan on puolustettava työntekijöiden oikeuksia ja luotava vakautta yrityksille. Ja Euroopan on luotava turvaa sen ulkorajoille, myös meillä täällä Suomessa.

Mutta ennen kaikkea nyt on suojeltava niitä arvoja, joiden varaan Euroopan Unioni on rakennettu: rauhaa, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Nämä arvot tarvitsevat Euroopassa nyt puolustajaa, sillä toisenlaisetkin arvot yrittävät synkentää Euroopan taivasta, niillekin löytyy kannattajia kolkuttelemassa parlamenttien ja hallitusten huoneiden ovilla.

Siksi me sosialidemokraatit haluamme tehdä työtä eriarvoistavaa politiikkaa ja oikeusvaltion kutistamista vastaan niin Suomessa kuin Euroopassa.

Me puolustamme demokratiaa, oikeusvaltiota, rauhaa ja tasa-arvoa. Meidän Euroopassamme kitketään vihapuhetta ja rasismia sekä huolehditaan ihmisten yhdenvertaisuudesta.

Me sosialidemokraatit haluamme rakentaa Euroopan unionia, jossa jokainen ihminen pidetään mukana, kaikkien hyvinvointi lisääntyy ja turvallisuus kasvaa yhteiskuntien sisältä vakautena, luottamuksena ja tulevaisuuden uskona.

Me sosialidemokraatit haluamme tehdä työtä toivon ja paremman tulevaisuuden eteen.

Hyvää vappua ja alkavaa kevättä teille kaikille!