Iman oppii uutta – tarina kasvun asenteesta

Salaado Qasimin lastenkirja Iman oppii uutta on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Kirjan päähenkilö Iman on somalitaustainen ekaluokkalainen, joka asuu äitinsä, isänsä ja isoveljensä Ibrahimin kanssa. Sunnuntaisin perhe valmistaa somalialaista ruokaa ja kuuntelee itäafrikkalaisia lauluja.



Iman aloittaa innolla opintiensä. Hän pukee ylleen äidiltä saamansa punaisen huivin ja rientää kouluun. Siellä hän saa huomata, miten erilaisia monet hänen koulutoverinsa ovat. Yksi huomauttaa virheistä, joita Iman tekee laskutehtävässä. Opettaja puolestaan kannustaa oppimaan nimenomaan virheistä.

Pienistä paineista huolimatta Iman nauttii koulusta ja lopuillaan olevasta ”jäätelökesästä”.



Salaado Qasim on filosofian maisteri ja omistautunut opettaja, jonka rauhan edistämiseen keskittyvä työ koulutuksen parissa on saanut laajalti tunnustusta ja palkintoja. Hän on kirjoittanut kaksi teosta sekä käsikirjoittanut ja ohjannut elokuvan, joka painottaa positiivisen rauhan tärkeyttä. Hänen tuorein lastenkirjansa Iman oppii uutta on suunniteltu vahvistamaan lasten minäpystyvyyttä ja innostamaan heitä uuden oppimiseen. Iman oppii uutta on osa hänen jatkuvaa pyrkimystään edistää myönteisiä muutoksia yhteiskunnassa ja tukea lasten kasvua ja kehitystä.

QASIM, SALAADO : Iman oppii uutta

24 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523812376

Ilmestymisaika: Toukokuu 2024

